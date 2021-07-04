Навас будет основным вратарем в ПСЖ, Доннарумма – дублёром

Руководство и тренерский штаб ПСЖ приняли решение, кто будет основным голкипером команды в следующем сезоне.
Первым вратарем команды будет Кейлор Навас, сообщает GFFN со ссылкой на Téléfoot.
В свою очередь Джанлуиджи Доннарумма, который в ближайшее время перейдет в парижский клуб, будет дублером костариканского вратаря.
21 июня Доннарумма прошел медосмотр в Риме для ПСЖ.
Правильно Златан сказал: «Доннарумма мог стать легендой клуба, но выбрал деньги».
Желаю удачи и отличной формы Навасу.
Правильно Златан сказал: «Доннарумма мог стать легендой клуба, но выбрал деньги».
Желаю удачи и отличной формы Навасу.
Досвидули карьера, да здравствует бабло !!!)
Досвидули карьера, да здравствует бабло !!!)