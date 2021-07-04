Навас будет основным вратарем в ПСЖ, Доннарумма – дублёром

1625412352

04 июля 2021, 18:25

Руководство и тренерский штаб ПСЖ приняли решение, кто будет основным голкипером команды в следующем сезоне.

Первым вратарем команды будет , сообщает GFFN со ссылкой на Téléfoot.

В свою очередь , который в ближайшее время перейдет в парижский клуб, будет дублером костариканского вратаря.