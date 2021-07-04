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Навас будет основным вратарем в ПСЖ, Доннарумма – дублёром

04 июля 2021, 18:25

Руководство и тренерский штаб ПСЖ приняли решение, кто будет основным голкипером команды в следующем сезоне.

Первым вратарем команды будет Кейлор Навас, сообщает GFFN со ссылкой на Téléfoot.

В свою очередь Джанлуиджи Доннарумма, который в ближайшее время перейдет в парижский клуб, будет дублером костариканского вратаря.

21 июня Доннарумма прошел медосмотр в Риме для ПСЖ.

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Все комментарии
Maximiliano_777
Maximiliano_777
05 июля в 00:26
Очень сомневаюсь, что он будет дублером Наваса, скорее, наоборот.. Иначе, где логика в этом трансфере с обеих сторон?! Посмотрим, что будет в итоге.
Ozabot
Ozabot ответ juvenale (раскрыть)
04 июля в 22:53
Да вообще гнилой поступок. Его с 16 лет в основу ставили, натаскивали, верили в него, специально для него Диду выдергивали из пенсии, чтобы тренировал, фактически открыли ему дорогу в сборную, братца его кривого пристроили а он в итоге сбежал с Райолой. Ну, ПСЖ это золотая клетка, откуда нет выхода. Пусть кайфует теперь. Завтра будет стенать и плакать, умоляя шейхов отпустить куда-нибудь, как те же Неймар и Мбаппе.
Ozabot
Ozabot
04 июля в 22:47
Ахаха! Так ему и надо. Мог стать лидером «Милана», получать спокойно 8 миллионов, которые ему даже в условиях кризиса согласны были платить, купаться в любви болельщиков и жить себе спокойно. А стал марионеткой Раойлы и еще подпортил себе репутацию таким побегом от родного клуба, который его в раму в 16 лет ставил, несмотря на привозы и дрожащие коленки.
Правильно Златан сказал: «Доннарумма мог стать легендой клуба, но выбрал деньги».
Желаю удачи и отличной формы Навасу.
Ashtray
Ashtray
04 июля в 21:58
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Брулин (раскрыть)
    04 июля в 21:57
    Jedem das Seine, как говорили белокурые бестии))) парень выбрал бабло с перспективой подсидеть Наваса
    УЕСКА
    УЕСКА
    04 июля в 21:49
    Странное решение. Доннарумма слишком сильный вратарь для того чтобы быть дублером. Он должен быть основным а Наваса можно продать.
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
    04 июля в 21:43
    Да уж. Хороший выбор сделал Доннарумма. Что теперь будет с его карьерой в Сборной Италии после завершения ЕВРО?
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    04 июля в 20:43
    Из за бабок загубил карьеру очень жаль что футбол на втором месте
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    04 июля в 20:36
    Кому то футбол, кому то денежная лавка.
    BDA8181
    BDA8181
    04 июля в 20:10
    Ну я так понимаю из-за жадности и карьеру можно загубить ))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    04 июля в 20:05
    А Донаруме это надо?!
    Karkaz
    Karkaz
    04 июля в 19:47
    Доннарумма это же новый Буффон, он в лёгкую скинет Наваса с первого номера. У обоих в карьере ПСЖ и не удивлюсь, если Доннарумма через несколько лет перейдет в Ювентус, когда денег сострижёт с шейхов сам, а при переходе в Юве и его агент.
    juvenale
    juvenale ответ Брулин (раскрыть)
    04 июля в 19:21
    все решают бабки...да и катарца сейчас посолиднее ...финал и полуфинал за последние два года благодаря бабкам
    juvenale
    juvenale
    04 июля в 19:20, ред.
    вот что значит бабло для таких наемников как долларума...из-за лишних 3 лямов родной клуб кинул,не дав даже заработать на своем уходе)
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    04 июля в 19:10
    И отдадут в аренду в тот же Милан.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    04 июля в 19:10
    Навес конечно по надёжней будет
    Брулин
    Брулин
    04 июля в 19:07
    Бомбический идиот. Перейти из итальянского гранда, играя основным вратарем во французское недоразумение дублером. Но зато бабло поднял. Балбес.
    sv_1969
    sv_1969
    04 июля в 18:54
    Посидит на лавке!Парень шел за деньгами
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    04 июля в 18:50
    Долларумму в целом это не огорчит, контракт-то жирный.
    ДСА
    ДСА
    04 июля в 18:45
    Поменял игру на деньги.
    An Jo
    An Jo
    04 июля в 18:44
    Здравствуй лавка! )))))) Год-два и никто про него не вспомнит.
    shlomo
    shlomo
    04 июля в 18:38
    Ннужно доказать, что ты лучший
    Vector-B B
    Vector-B B
    04 июля в 18:33
    Долларруме все равно,кеш растет)
    Ironigor
    Ironigor
    04 июля в 18:30
    Ну и зачем переходить было в ПСЖ?
    Досвидули карьера, да здравствует бабло !!!)
    Q-J-G
    Q-J-G
    04 июля в 18:27
    В общем-то, логично...
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