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«В финале не всегда всё идет по плану». Мойес — о матче Италии и Англии

11 июля 2021, 19:21
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес порассуждал о предстоящем финале Евро-2020 между Италией и Англией.

Жоржиньо и Верратти отличаются от Райса и Филлипса. Хавбеки сборной Англии обладают невероятной энергией и атлетизмом, они работают по всему полю и хорошо играют в пас. В свою очередь Жоржиньо и Верратти великолепно владеют мячом. Их фишка — построение игры. Это будет интересное противостояние. Что возьмет верх — атлетизм англичан или техника итальянцев?

Когда команды выходят в финал, независимо от турнира, не всегда все идет по плану. Я думаю, что Англия сейчас на ходу. Если говорить о том, кто впечатлял больше всех с первого дня, то в эту категорию попала бы именно Италия, поскольку она показывала стабильность на протяжении всего турнира. Но Англия, возможно, как раз сейчас подходит к своей лучшей форме.

Ранее бывший наставник сборной России Валерий Газзаев рассказал, в чём преимущество Англии в финале Евро-2020.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
11 июля в 20:46
Какие бы козни и планы не строила Англия, но победит сегодня Италия!!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
11 июля в 20:09
После матча Англия - Дания поднялся такой ажиотаж, что возникает не хорошее предчувствие. Теперь англичанам не дадут пробить настоящий пенальти, а макаронникам дадут пробить пенальти "высосынный из пальца". Неужели от этого всем полегчает.
Q-J-G
Q-J-G
11 июля в 19:52
Если в полуфинале Англия-Дания всё прошло по плану....!!!

То и в финале может пойти по такому же плану, только очень не хотелось бы, чтобы такие планы составляли кланы, которые решают, кому выигрывать, кому играть в финале, а кого возможно и "отсеять" искусственным путём... К примеру, с помощью главного судьи матча или судьи на ВАРе....

Хочется смотреть матчи, в которых выигрывают по-честному, а не по планам - кланов...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
11 июля в 19:51
Всё решат судьи.
Brooklyn888
Brooklyn888
11 июля в 19:32
Божее))) я не знаю как Англия должна выиграть ,чтобы народ считал их победу заслуженной )))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 июля в 19:26
Судьи помогут не всегда же их королева просит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 19:24
У судей свои планы...
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