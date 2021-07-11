«В финале не всегда всё идет по плану». Мойес — о матче Италии и Англии

Главный тренер «Вест Хэма» порассуждал о предстоящем финале Евро-2020 между Италией и Англией.

Жоржиньо и Верратти отличаются от Райса и Филлипса. Хавбеки сборной Англии обладают невероятной энергией и атлетизмом, они работают по всему полю и хорошо играют в пас. В свою очередь Жоржиньо и Верратти великолепно владеют мячом. Их фишка — построение игры. Это будет интересное противостояние. Что возьмет верх — атлетизм англичан или техника итальянцев?

Когда команды выходят в финал, независимо от турнира, не всегда все идет по плану. Я думаю, что Англия сейчас на ходу. Если говорить о том, кто впечатлял больше всех с первого дня, то в эту категорию попала бы именно Италия, поскольку она показывала стабильность на протяжении всего турнира. Но Англия, возможно, как раз сейчас подходит к своей лучшей форме.