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Де Пауль: «Месси – лучший игрок всех времён»

11 июля 2021, 17:24
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 0Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Полузащитник сборной Аргентины и «Удинезе» Родриго де Пауль поделился мыслями после победы над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.

Месси — лучший игрок всех времен. Финал? Это то, о чем мы мечтали. Стать чемпионом на «Маракане» в матче против Бразилии превосходит все ожидания. Я очень счастлив.

В это время неопределенности для страны я чувствую, что люди вновь сблизились.

Ранее КОНМЕБОЛ определила лучших игроков по итогам Кубка Америки.

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ermak6848
ermak6848
вчера в 09:56
Это частное мнение с которым я не со гласен ...
Лучший Лев Яшин
2. Пеле Бразилия

13. Возможно Леня Месин из ...
sv_1969
sv_1969
11 июля в 17:50
Странно было скажи он по другому... Сколько людей столько и мнений
Nеmesis
Nеmesis
11 июля в 17:48, ред.
Ну кого еще назовет напарник полурослика😂 Конечно того,кто против Эквадора и Перу лев,а против Уругвая,Колумбии и Бразилии один дохлый пас😂😂😂😂😂😂
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 17:28
А как же дайвер?
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