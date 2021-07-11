Де Пауль: «Месси – лучший игрок всех времён»

Полузащитник сборной Аргентины и «Удинезе» поделился мыслями после победы над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.

Месси — лучший игрок всех времен. Финал? Это то, о чем мы мечтали. Стать чемпионом на «Маракане» в матче против Бразилии превосходит все ожидания. Я очень счастлив.

В это время неопределенности для страны я чувствую, что люди вновь сблизились.