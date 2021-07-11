Де Пауль: «Месси – лучший игрок всех времён»

Полузащитник сборной Аргентины и «Удинезе» Родриго де Пауль поделился мыслями после победы над Бразилией (1:0) в финале Кубка Америки.
Месси — лучший игрок всех времен. Финал? Это то, о чем мы мечтали. Стать чемпионом на «Маракане» в матче против Бразилии превосходит все ожидания. Я очень счастлив.
В это время неопределенности для страны я чувствую, что люди вновь сблизились.
Ранее КОНМЕБОЛ определила лучших игроков по итогам Кубка Америки.
Лучший Лев Яшин
2. Пеле Бразилия
13. Возможно Леня Месин из ...
Лучший Лев Яшин
2. Пеле Бразилия
13. Возможно Леня Месин из ...