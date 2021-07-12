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Англия: «Футбол едет домой? Возможно, он всё это время и находился здесь»

12 июля 2021, 09:59
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Сборная Англии подвела итоги Евро-2020. В финале турнира англичане в серии пенальти уступили Италии.

Мы вошли в историю, но не смогли достичь того, о чем все мечтали.

Но футбол — это больше, чем просто трофеи, и мы все в этом убедились.

Футбол едет домой? Возможно, он всё это время и находился здесь.

Англичане до решающего матча активно использовали фразу It's coming home (Футбол едет домой — прим.). После победного финала защитник итальянцев Леонардо Бонуччи забавно обыграл данное высказывание и прокричал его в камеру.

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Все комментарии
протон1
протон1
12 июля в 22:05
футбол теперь в италии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ Feanor1993 (раскрыть)
12 июля в 18:30
Итальянские тренеры выигрывали в Апл трофеи с топ клубами а не с Норвичем. Работа Анчи видно было в Эвертоне без топ состава он ноль,,, вот я посмотрел бы и на Конте в каком нибудь середняке в Апл.
oFANATo
oFANATo
12 июля в 14:31
FORZA ITALIA !!! Англия, давай до свидания!!!😄
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ 3ton (раскрыть)
12 июля в 14:01
Моё почтение, единомышленникам по Супер Лиге)
Промах Саутгейта
Промах Саутгейта ответ Feanor1993 (раскрыть)
12 июля в 13:56, ред.
Вы как всегда правы, мой друг.
Италия это и есть футбол, англичане его разрушили в 2006, но и это их не спасло. Ни для кого не секрет, что ноги кальчополли растут из англии (т.е жоТы)) Постепенно Италия станет в колею, это лишь вопрос времени. Так как там любят футбол, его не любят нигде. Я знаю, что говорю.
Ну и сериальщики рулят. Лучший бомбардир из сериала, больше всех забили игроки сериала, а из клубов сериала больше всех забили ювентийцы, которых админресурс отстранил от борьбы за титул в прошлом сезоне. Не спроста же Манчини, знающий всех интеристов, практически взял лишь Барелу и Бастони на лавку, ведь толку от них НОЛЬ. И не помню когда от чемпиона Италии лишь один был в основе). Ну а какой интер чемпион мы то с тобой знаем)
dzvinka
dzvinka
12 июля в 13:38
"главное, что мяч в сетке" ахахахах
домой
h8you
h8you ответ Nazi (раскрыть)
12 июля в 13:20
самая слаба это сборная африки хахаха
Nazi
Nazi ответ Feanor1993 (раскрыть)
12 июля в 11:43
Какими на крен законодателями😁😁😁😁😁. Самая слабая сборная из всех победителей крупных турниров за всю историю футбола😁. Законодатели😁.
Вoлхв
Вoлхв
12 июля в 11:14
Сами виноваты...
3ton
3ton
12 июля в 10:57
Футбольный дом точно не в Англии )
Иван Тасминский
Иван Тасминский
12 июля в 10:47
Футбол едет домой, а приедет синхронное плавание
sir_Alex
sir_Alex
12 июля в 10:46
Едет, едет и никак не доедет! 😁
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
12 июля в 10:43
он из России никуда и не уезжал
STVA 1
STVA 1 ответ Feanor1993 (раскрыть)
12 июля в 10:29
Трудно поспорить!Так и есть
ЮЗИК
ЮЗИК
12 июля в 10:19
Футбол едет в Италию
Feanor1993
Feanor1993
12 июля в 10:06
Так ведь он ДОМОЙ-то и едет. Полюбуйтесь, например, такой заокеанской статистикой:

Аргентина - 9 игроков из серии А, 2 игрока из АПЛ на Копа Америка 2021
Бразилия - 2 игрока из серии А, 9 игроков из АПЛ.

Много сложностей выпало на долю СериАла 2000-2010х годов, прежде всего - печально известное кальчополи, а законодателями футбола являются до сих пор итальянцы. Итальянские тренеры Анчелотти, Конте, Манчини работали в топ-клубах АПЛ, а можем ли мы себе представить английского тренера даже в Сампдории и Кротоне?
YAMAYKA
YAMAYKA
12 июля в 10:05
It's coming Rome!
Leha-ha50
Leha-ha50
12 июля в 10:04
Экспресс где попало не останавливается!!!
112910415
112910415
12 июля в 10:02
надо ведь чем-то утешаться ...
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