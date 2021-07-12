Англия: «Футбол едет домой? Возможно, он всё это время и находился здесь»

Сборная Англии подвела итоги Евро-2020. В финале турнира англичане в серии пенальти уступили Италии.

Мы вошли в историю, но не смогли достичь того, о чем все мечтали.

Но футбол — это больше, чем просто трофеи, и мы все в этом убедились.

Футбол едет домой? Возможно, он всё это время и находился здесь.