Англия: «Футбол едет домой? Возможно, он всё это время и находился здесь»

Сборная Англии подвела итоги Евро-2020. В финале турнира англичане в серии пенальти уступили Италии.
Мы вошли в историю, но не смогли достичь того, о чем все мечтали.
Но футбол — это больше, чем просто трофеи, и мы все в этом убедились.
Футбол едет домой? Возможно, он всё это время и находился здесь.
Англичане до решающего матча активно использовали фразу It's coming home (Футбол едет домой — прим.). После победного финала защитник итальянцев Леонардо Бонуччи забавно обыграл данное высказывание и прокричал его в камеру.
Италия это и есть футбол, англичане его разрушили в 2006, но и это их не спасло. Ни для кого не секрет, что ноги кальчополли растут из англии (т.е жоТы)) Постепенно Италия станет в колею, это лишь вопрос времени. Так как там любят футбол, его не любят нигде. Я знаю, что говорю.
Ну и сериальщики рулят. Лучший бомбардир из сериала, больше всех забили игроки сериала, а из клубов сериала больше всех забили ювентийцы, которых админресурс отстранил от борьбы за титул в прошлом сезоне. Не спроста же Манчини, знающий всех интеристов, практически взял лишь Барелу и Бастони на лавку, ведь толку от них НОЛЬ. И не помню когда от чемпиона Италии лишь один был в основе). Ну а какой интер чемпион мы то с тобой знаем)
Италия это и есть футбол, англичане его разрушили в 2006, но и это их не спасло. Ни для кого не секрет, что ноги кальчополли растут из англии (т.е жоТы)) Постепенно Италия станет в колею, это лишь вопрос времени. Так как там любят футбол, его не любят нигде. Я знаю, что говорю.
Ну и сериальщики рулят. Лучший бомбардир из сериала, больше всех забили игроки сериала, а из клубов сериала больше всех забили ювентийцы, которых админресурс отстранил от борьбы за титул в прошлом сезоне. Не спроста же Манчини, знающий всех интеристов, практически взял лишь Барелу и Бастони на лавку, ведь толку от них НОЛЬ. И не помню когда от чемпиона Италии лишь один был в основе). Ну а какой интер чемпион мы то с тобой знаем)
домой
домой
Аргентина - 9 игроков из серии А, 2 игрока из АПЛ на Копа Америка 2021
Бразилия - 2 игрока из серии А, 9 игроков из АПЛ.
Много сложностей выпало на долю СериАла 2000-2010х годов, прежде всего - печально известное кальчополи, а законодателями футбола являются до сих пор итальянцы. Итальянские тренеры Анчелотти, Конте, Манчини работали в топ-клубах АПЛ, а можем ли мы себе представить английского тренера даже в Сампдории и Кротоне?
Аргентина - 9 игроков из серии А, 2 игрока из АПЛ на Копа Америка 2021
Бразилия - 2 игрока из серии А, 9 игроков из АПЛ.
Много сложностей выпало на долю СериАла 2000-2010х годов, прежде всего - печально известное кальчополи, а законодателями футбола являются до сих пор итальянцы. Итальянские тренеры Анчелотти, Конте, Манчини работали в топ-клубах АПЛ, а можем ли мы себе представить английского тренера даже в Сампдории и Кротоне?