Доннарумма: «Мы подарили улыбки всем итальянцам, горжусь этим»

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12 июля 2021, 13:44

Голкипер сборной Италии на своей странице в инстаграме поделился мыслями после победы на Евро-2020. В финальном матче итальянцы одолели команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

Чемпионы Европы! Горжусь, что мы подарили улыбки всем итальянцам и пережили с нашими невероятными фанатами много волшебных ночей.

Отметим, что Доннарумма удостоился высшей личной награды по итогам Евро-2020.