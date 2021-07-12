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Доннарумма: «Мы подарили улыбки всем итальянцам, горжусь этим»

12 июля 2021, 13:44
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма на своей странице в инстаграме поделился мыслями после победы на Евро-2020. В финальном матче итальянцы одолели команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

Чемпионы Европы! Горжусь, что мы подарили улыбки всем итальянцам и пережили с нашими невероятными фанатами много волшебных ночей.

Отметим, что Доннарумма удостоился высшей личной награды по итогам Евро-2020.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 14:01
Вы заставили улыбаться не только итальянцев. После весьма спорного пенальти и выхода англичан в финал против них настроилось пол-Европы.
И победа итальянцев именно по пенальти как бы подчеркнуло, что ТОТ пенальти был неправильный. Футбольный Бог как будто разъяснил свое решение. Типа, вышли за золотом через "точку", через неё же и пролетели. Всё справедливо, так считаю...
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