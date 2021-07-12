Доннарумма: «Мы подарили улыбки всем итальянцам, горжусь этим»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма на своей странице в инстаграме поделился мыслями после победы на Евро-2020. В финальном матче итальянцы одолели команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти).
Чемпионы Европы! Горжусь, что мы подарили улыбки всем итальянцам и пережили с нашими невероятными фанатами много волшебных ночей.
Отметим, что Доннарумма удостоился высшей личной награды по итогам Евро-2020.
И победа итальянцев именно по пенальти как бы подчеркнуло, что ТОТ пенальти был неправильный. Футбольный Бог как будто разъяснил свое решение. Типа, вышли за золотом через "точку", через неё же и пролетели. Всё справедливо, так считаю...
И победа итальянцев именно по пенальти как бы подчеркнуло, что ТОТ пенальти был неправильный. Футбольный Бог как будто разъяснил свое решение. Типа, вышли за золотом через "точку", через неё же и пролетели. Всё справедливо, так считаю...