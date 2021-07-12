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«Ростов» в новом сезоне сможет заполнять стадион на 50%

12 июля 2021, 16:45

Пресс-служба «Ростова» на официальном сайте сообщила об изменениях в постановлении областного правительства касательно домашних матчей клуба.

Матчи «Ростова» на «Ростов Арене» будут проходить при 50-процентной заполняемости стадиона.

Наличие ПЦР-тестов, как и в прошлом сезоне, не требуется, но при этом болельщики должны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Матчи женской и молодежной команды «Ростова», а также команд, которые выступают в ЮФЛ, будут проходить без зрителей.

Куда более жесткие ограничения на посещение домашних матчей установил ЦСКА.

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Ростов
Источник: ФК "Ростов"
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Все комментарии
протон1
протон1
12 июля в 23:20
а справки то у многих фейк))). купить за 3 к не проблема и в базу занести) не секрет. ну хоть так имунный колектив будет
stanichnik
stanichnik ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
12 июля в 22:40
К вашему сведению, на протяжении последних четырёх лет, Ростов-Арена входит в тройку самых посещаемых стадионов у нас в стране.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
12 июля в 21:24
Да кому этот ростов интересен? И кто ходит на эти матчи?
beefs
beefs
12 июля в 18:29
еще год мучений...
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 17:34
Бред, это не помогает.
Трезвый повар
Трезвый повар
12 июля в 17:29
Если учесть абонементы, то продаваемых билетов будет слишком мало для всех желающих
mihaluch
mihaluch
12 июля в 17:03
Для Ростова это количество зрителей вполне достаточно.
STVA 1
STVA 1
12 июля в 16:54
Хоть так можно
Ironigor
Ironigor
12 июля в 16:46
Поздравляю болельщиков Ростова.
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