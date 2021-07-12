«Ростов» в новом сезоне сможет заполнять стадион на 50%

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12 июля 2021, 16:45

Пресс-служба «Ростова» на официальном сайте сообщила об изменениях в постановлении областного правительства касательно домашних матчей клуба.

Матчи «Ростова» на «Ростов Арене» будут проходить при 50-процентной заполняемости стадиона.

Наличие ПЦР-тестов, как и в прошлом сезоне, не требуется, но при этом болельщики должны использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

Матчи женской и молодежной команды «Ростова», а также команд, которые выступают в ЮФЛ, будут проходить без зрителей.