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Уткин: «Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы»

13 июля 2021, 12:15

Известный журналист и блогер Василий Уткин вспомнил о критике нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес Роберто Манчини, тренировавшего петербугскую команду в сезоне-2017/18. В 2019 году Дзюба сказал: «Для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен».

Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы. В «Зените» Манчини работал как алчный временщик. Это факт, и я планирую его пересмотреть, когда Бобби скажет, что гордится работой в «Зените». Вот тогда изучу аргументы, пораскину оставшимися в рабочем состоянии мозгами...

Но Дзюба знает Манчини по совместной работе. В процессе этой работы Манчини изгнал из команды парня, который спустя полгода стал ключевым игроком национальной сборной на чемпионате мира. Это не требует комментария. Это ровно того же уровня факт, что сейчас Бобби Манчини выбрал Спинаццолу на левый край. Кого-то выбрал, кого-то не выбрал.

Дзюба прав в своей характеристике Манчини. Его правота – в том, что тренер в нем, игроке, не разобрался – подтверждена результатом на чемпионате мира ровно в том же сезоне, когда Бобби от него отказался.

А вот кем Манчини стал спустя три года... Это другое чудо. Как оно отменяет, что в «Зените» он был скучающим, поддерживающим беседу дерьмом? Да никак. Только чудесность подчеркивает.

Кстати, игрок типа Дзюбы ему бы в сборной сильно помог, у него такого не было. Иммобиле и Белотти, как они себя проявили на этом турнире, серые суррогаты в роли центрфорварда по сравнению с Дзюбентием. Вот Грациано Пелле вспомните, например.

Ранее подробностями распрей между Дзюбой и Манчини поделился комментатор Геннадий Орлов.

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Все комментарии
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
13 июля в 23:52
Да Дзюба был прав Манчини просто повезло на этом евро
steel900
steel900
13 июля в 21:03
Вася какую-то хрень написал.
Где Дзюба, и где Манчини...
82s6978qbk4a
82s6978qbk4a
13 июля в 18:11
Завязывай с лирикой!
Константин Белых
Константин Белых
13 июля в 17:50
Может не Манчини 62о и манекен-а игруны среди которых он оказался и был год в тихом а...уе от них и нашей РПЛ?
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ протон1 (раскрыть)
13 июля в 17:22
Он выгнал Дзюбу, потому что в прошлом Манчини был довольно техничным нападающим, и он не смог терпеть полено у себя в команде.
Ник tyu
Ник tyu
13 июля в 17:01
Кто такой Манчини и кто такой Уткин. Когда Дзюба и тренер Уткин выиграют Евро, тогда смогут показывать зубы, клоуныпл
Мага Шульман
Мага Шульман
13 июля в 16:34
Величайший из великих изрек! Мешок сала + трухлявое дерево - это что-то!
протон1
протон1
13 июля в 15:37
манчини выгнал дзюбу по той простой причине, что артём токсичный пустослов, который тянет внимание на себя и создает вокруг команды нездоровый ажиотаж.
Манчини делает ставку на здоровый микроклимат в коллективе.
oFANATo
oFANATo
13 июля в 15:26
SAFqwer
SAFqwer
13 июля в 15:09
Подлизывается Вася к ананюге...
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 14:50
Два ч(М)удака в одном тазу
пустились по морю в грозу,
ну и по этой вот причине
вдруг чемпионом стал Манчини!!!
ykcyc77
ykcyc77 ответ димон 37 (раскрыть)
13 июля в 14:45
дрочуны ?????
ykcyc77
ykcyc77 ответ Kuvkil (раскрыть)
13 июля в 14:44
Дзюба - наше фсё!!!!
BagioR
BagioR
13 июля в 14:27
У него уже ожирение мозга началось
ykcyc77
ykcyc77
13 июля в 14:27
А что это за Уткин? Не тот ли, что тренировал Барсу и Боруссию и взял с ними Лигу Чемпионов??? Сразу чувствуется - великий специалист, дока, профессионал трындежа!!!!
Predator94
Predator94
13 июля в 14:24
рукаку чемпион в карманном чемпе.
Predator94
Predator94
13 июля в 14:23, ред.
чушь. все познается в сравнение. Манчина чемпион, а Дзюба кто? чемпион в котсюме клоуна в лиге приколов? ахахахах админ ресурс ага ага
112910415
112910415
13 июля в 13:48
...короче, в те времена звёзды не сошлись
Kuvkil
Kuvkil
13 июля в 13:38
Дзюбу выше Иммобиле сравнить, ну это уж совсем троллинг. Иммобиле может и не забил, но в целом сыграл сильно.
димон 37
димон 37 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
13 июля в 13:33
И оба драчуны
ildar_3871
ildar_3871
13 июля в 13:24
Пока Дзюба в сборной порядка не будет !
dzvinka
dzvinka
13 июля в 13:10
Манчини не разглядел в Дзюбе игрока, потому что дзюба и не игрок))) это полено.
а утка - это просто жирная крякающая утка))) ахаххааха
Федор Паршунин
Федор Паршунин
13 июля в 13:08
Что же произошло в 2017 году? Итальянский франт - Манчини выбил бюджет на трансферы, огромный бюджет. Ну и понакупили лямов почти на сто всяких аргентинцев. И вначале получилось. Грохнули "Спартак" 5:1, показывали самую мощную игру в РПЛ и все были уверены что "Зенит" станет чемпионом. Манчини решил, что напрягаться больше не стоит, чемпионство получат по накатанной и решил особо не напрягаться. А потом пошли поражения от "Спартака". "Локомотива" и "ЦСКА". И пятое место в чемпионате. Дзюба заслуживает баллы перед "усами надежды" находясь в аренде и попадает в сборную. Манчини укатывает в закат тренировать сборную Италии. То есть двум нарциссам не нашлось место в одной команде. Потом пошли наивысшие достижения от этих нарциссов. У одного рекордная победная серия в сборной Италии и чемпионство, у второго - (будем объективны) четвертьфинал домашнего чемпионата мира, покер в ворота "Тамбова" и Сан-Марино и статус в настоящий момент одного из самых критикуемых игроков в сборной России и еще раз будем объективны - нашумевшая дрочка на видеокамеру. Кто из них больше достоин критики - решайте сами. А что касается Васи, ладно назвать человека "болонкой" или "манекеном для шарфика", назвать "скучающим 62ом", это я простите Дзюбу так не называл, явный перебор. Видимо ставил против Италии в финале.
dadrail
dadrail
13 июля в 13:07
Вот и Вася появился
Comentarios
Comentarios
13 июля в 13:06
Пивная бочка уткин знает все
berda2003
berda2003
13 июля в 12:59
вот утятину никогда не любил - жирная, и у васьки мозги полностью заплыли жиром, но есть вариант - можно похудеть...
а вот с бревном проблемы: мозгов нет!
Kosmos58
Kosmos58
13 июля в 12:51
Вася парень не плохой, хоть и с ...., и глухой ...
vinyardrip
vinyardrip ответ Leha-ha50 (раскрыть)
13 июля в 12:49
Ну вася хотя б грить уиеет
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 12:48
вася он всё точно знает)))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
13 июля в 12:45
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