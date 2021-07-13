Уткин: «Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы»

Известный журналист и блогер Василий Уткин вспомнил о критике нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес Роберто Манчини, тренировавшего петербугскую команду в сезоне-2017/18. В 2019 году Дзюба сказал: «Для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен».
Отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы. В «Зените» Манчини работал как алчный временщик. Это факт, и я планирую его пересмотреть, когда Бобби скажет, что гордится работой в «Зените». Вот тогда изучу аргументы, пораскину оставшимися в рабочем состоянии мозгами...
Но Дзюба знает Манчини по совместной работе. В процессе этой работы Манчини изгнал из команды парня, который спустя полгода стал ключевым игроком национальной сборной на чемпионате мира. Это не требует комментария. Это ровно того же уровня факт, что сейчас Бобби Манчини выбрал Спинаццолу на левый край. Кого-то выбрал, кого-то не выбрал.
Дзюба прав в своей характеристике Манчини. Его правота – в том, что тренер в нем, игроке, не разобрался – подтверждена результатом на чемпионате мира ровно в том же сезоне, когда Бобби от него отказался.
А вот кем Манчини стал спустя три года... Это другое чудо. Как оно отменяет, что в «Зените» он был скучающим, поддерживающим беседу дерьмом? Да никак. Только чудесность подчеркивает.
Кстати, игрок типа Дзюбы ему бы в сборной сильно помог, у него такого не было. Иммобиле и Белотти, как они себя проявили на этом турнире, серые суррогаты в роли центрфорварда по сравнению с Дзюбентием. Вот Грациано Пелле вспомните, например.
Ранее подробностями распрей между Дзюбой и Манчини поделился комментатор Геннадий Орлов.
Кстати, игрок типа Дзюбы ему бы в сборной сильно помог...???!!!
Почему же тогда Дзюба сильно не помог - сборной России....!!!
...В процессе этой работы Манчини изгнал из команды парня...!
Слова - это только слова...
Главное, факты... По факту ЕВРО-2020:
Сборная Италии чемпионы ЕВРО-2020, главный тренер Роберто Манчини...!
Артём Дзюба-три игры группового турнира, один гол с пенальти, пробитый на силу, по центру!
Говорить возможно, что угодно, о ком угодно....
Но факты-"упрямая вещь!"
И, если судить по итогам Евро-2020, факты не за - А.Дзюбу, факты за Р.Манчини....
Кстати, игрок типа Дзюбы ему бы в сборной сильно помог...???!!!
Почему же тогда Дзюба сильно не помог - сборной России....!!!
...В процессе этой работы Манчини изгнал из команды парня...!
Слова - это только слова...
Главное, факты... По факту ЕВРО-2020:
Сборная Италии чемпионы ЕВРО-2020, главный тренер Роберто Манчини...!
Артём Дзюба-три игры группового турнира, один гол с пенальти, пробитый на силу, по центру!
Говорить возможно, что угодно, о ком угодно....
Но факты-"упрямая вещь!"
И, если судить по итогам Евро-2020, факты не за - А.Дзюбу, факты за Р.Манчини....