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Старридж получил предложение от клуба Ла Лиги. Он не играл 15 месяцев

13 июля 2021, 17:39

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» Дэниел Старридж близок к возвращению в футбол.

«Мальорка», которая будет выступать в Ла Лиге в следующем сезоне, пригласила форварда на просмотр.

«Мальорка» направила Дэниелю Старриджу приглашение принять участие с завтрашнего дня, 14 июля, в тренировках первой команды.

Напомним, что последним клубом Старриджа был «Трабзонсопор», который он покинул в марте прошлого года. С того момента игрок находился в статусе свободного агента. Он был отстранён от футбола из-за ставок.

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протон1
протон1
14 июля в 00:31
так он уже туда прибыл в мальорку
ДСА
ДСА
13 июля в 17:50
Отдохнул человек по полной.
Ironigor
Ironigor
13 июля в 17:46
На просмотр, это ещё не факт что заиграет.
ДАША Д
ДАША Д
13 июля в 17:46
Он везде бабла поднимет
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