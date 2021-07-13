Старридж получил предложение от клуба Ла Лиги. Он не играл 15 месяцев

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13 июля 2021, 17:39

Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» близок к возвращению в футбол.

«Мальорка», которая будет выступать в Ла Лиге в следующем сезоне, пригласила форварда на просмотр.

«Мальорка» направила Дэниелю Старриджу приглашение принять участие с завтрашнего дня, 14 июля, в тренировках первой команды.

Напомним, что последним клубом Старриджа был «Трабзонсопор», который он покинул в марте прошлого года. С того момента игрок находился в статусе свободного агента. Он был отстранён от футбола из-за ставок.