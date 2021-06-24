В топ-100 лучших игроков группового этапа Евро-2020 вошли два россиянина

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сегодня, 11:24

Портал WhoScored объявил итоговые оценки игре футболистов по итогам группового этапа чемпионата Европы.

Первое место в рейтинге занял полузащитник сборной Бельгии , его средняя оценка за два матча составила 8,84.

На втором месте — , третий — полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг.

Лучшим из игроков сборной России, которая финишировала четвёртой в группе и покинула турнир, стал форвард . Также в топ-100 вошёл полузащитник .

Лучшие игроки группового этапа Евро-2020:

1. Кевин Де Брюйне (Бельгия) — 8,84

2. Криштиану Роналду (Португалия) — 8,06

3. Френки де Йонг (Нидерланды) — 7,87

4. Мануэль Локателли (Италия) — 7,86

5. Мемфис Депай (Нидерланды) — 7,84

6. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 7,77

7. Чиро Иммобиле (Италия) — 7,77

8. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) — 7,75

9. Роберт Левандовски (Польша) — 7,58

10. Эмиль Форсберг (Швеция) — 7,55

…

84. Артём Дзюба (Россия) — 6,93

…

91. Далер Кузяев (Россия) — 6,90.

Также Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям.