В топ-100 лучших игроков группового этапа Евро-2020 вошли два россиянина

Портал WhoScored объявил итоговые оценки игре футболистов по итогам группового этапа чемпионата Европы.
Первое место в рейтинге занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, его средняя оценка за два матча составила 8,84.
На втором месте — Криштиану Роналду, третий — полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг.
Лучшим из игроков сборной России, которая финишировала четвёртой в группе и покинула турнир, стал форвард Артём Дзюба. Также в топ-100 вошёл полузащитник Далер Кузяев.
Лучшие игроки группового этапа Евро-2020:
1. Кевин Де Брюйне (Бельгия) — 8,84
2. Криштиану Роналду (Португалия) — 8,06
3. Френки де Йонг (Нидерланды) — 7,87
4. Мануэль Локателли (Италия) — 7,86
5. Мемфис Депай (Нидерланды) — 7,84
6. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 7,77
7. Чиро Иммобиле (Италия) — 7,77
8. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) — 7,75
9. Роберт Левандовски (Польша) — 7,58
10. Эмиль Форсберг (Швеция) — 7,55
…
84. Артём Дзюба (Россия) — 6,93
…
91. Далер Кузяев (Россия) — 6,90.
Также Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям.
Жаль, что слабо сыграл Головин (на Мирунчука и надежды не было в целом), потому что Головин как основной креативщик важнее для команды, чем Дзюба, который просто не получает мяч, если полузащита не работает.
Жаль, что слабо сыграл Головин (на Мирунчука и надежды не было в целом), потому что Головин как основной креативщик важнее для команды, чем Дзюба, который просто не получает мяч, если полузащита не работает.