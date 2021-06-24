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В топ-100 лучших игроков группового этапа Евро-2020 вошли два россиянина

сегодня, 11:24

Портал WhoScored объявил итоговые оценки игре футболистов по итогам группового этапа чемпионата Европы.

Первое место в рейтинге занял полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, его средняя оценка за два матча составила 8,84.

На втором месте — Криштиану Роналду, третий — полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг.

Лучшим из игроков сборной России, которая финишировала четвёртой в группе и покинула турнир, стал форвард Артём Дзюба. Также в топ-100 вошёл полузащитник Далер Кузяев.

Лучшие игроки группового этапа Евро-2020:

1. Кевин Де Брюйне (Бельгия) — 8,84
2. Криштиану Роналду (Португалия) — 8,06
3. Френки де Йонг (Нидерланды) — 7,87
4. Мануэль Локателли (Италия) — 7,86
5. Мемфис Депай (Нидерланды) — 7,84
6. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 7,77
7. Чиро Иммобиле (Италия) — 7,77
8. Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды) — 7,75
9. Роберт Левандовски (Польша) — 7,58
10. Эмиль Форсберг (Швеция) — 7,55

84. Артём Дзюба (Россия) — 6,93

91. Далер Кузяев (Россия) — 6,90.

Также Дзюба стал лучшим на групповом этапе Евро по выигранным верховым дуэлям.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:04
По всей видимости, болельщики одного клуба живут в параллельной реальности, потому что по оценкам большинства порталов, включая BBC, Whoscored и т.п. Джикия и Зобнин вошли в тройку худших игроков матча.
Шуnя771
Шуnя771 ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 14:03
Однако Спартак Вам насолил крепко....)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:57
Ни о чем
YVG
YVG ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:46
На совести Джикии семь голов ЧЕ, худший защитник года.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:44
По всей видимости составителям сказали Джикия, а послышалось Дзюба...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 13:36
Если Головин "сыграл слабо", то Дзюба, Кузяев, Зобнин, Оздоев, Ионов, Семенов, Кудряшов, Шунин, Сафонов, Миранчук, Жамалетдинов, Мухин, Черышев вообще все провалили. Хотя Саша и не показал все, на что способен, но его понять можно. с кем в этой команде играть можно ?. Разве что с Дзюбой, да и то не в футбол , а в....
Kuvkil
Kuvkil
сегодня в 13:27
24 команды по 11 игроков основы. Первая 100, это почти половина всех игравших. Очень достойные результаты. Так и держать.
жнец158
жнец158
сегодня в 13:16
ух как подгорает у некоторых...
значит точно Дзюба лучший!!!
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 13:10
Я не согласен насчёт Зобнина. Ему просто не повезло и сразу все на него набросились. Как игрок он лучше большинства наших сборников, да и как человек тоже.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 13:08
... как мёртвому припарки!!!
Shustriy
Shustriy
сегодня в 13:01, ред.
Странно, почему в этом списке нет Джикии, Дивеева и Семенова, семь голов на троих, и Зобнина, забившего своему вратарю.
LeoR
LeoR
сегодня в 12:54, ред.
Кстати, некоторые из российских футболистов по объективным статистическим показателям, которые измеряются на этом турнире, были довольно хороши. Например, Головин больше всех пробежал, а Дзюба больше всех выиграл верховых единоборств. Так что, наши футболисты не такие уж и плохие, а вот игры у сборной нет, потому что ими руководит не квалифицированный главтренер, а пастух. Вот и получается, что игроки неплохие, а игра сборной не поставлена.
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 12:51
Если честно сказать.Не интересно☝️.Потому что как он сам признался об......ли💩.)))По этому это не оправдание, любого болельщика сб Russia.☝️.
LeoR
LeoR
сегодня в 12:48
Рейтинг довольно объективный. Но и в нем есть странности. Явно завышена оценка Депая, Локателли, Иммобиле, Левандовски, да и Криштиану на 2-м месте - это чересчур. Да, пока забил больше всех, но 3 из них с пенальти, и игрой пока особо не блещет. Да, итальянцы были хороши, но никто из них особо не выделялся. В десятку можно включить Шика, Стерлинга, Шлагера, Киммиха. Очень понравились также Гриллиш, Жота, Санчеш, Мбаппе, Погба, Мехле, Кристенсен, Кроос, де Лигт. Непонятно, как мог оказаться в первой сотне Кузяев, который проваливал свою позицию, как, разумеется, и большинство других игроков сборной России. Зато не попал в нее Джикия - единственный, пожалуй, из россиян, который сыграл достойно.
berda2003
berda2003
сегодня в 12:41
почитал отзывы - ржу не могу, классные всё-таки у нас мужики...
думаю, Портал WhoScored, когда выставлял оценки, нажрался нашей водки - и в виде бонуса включил 2-х и уснули...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 12:36
Ты не прав. В этой конторе, которая ставила оценки начальником был Гена Орлов. Хотел выше поставить, но народ возмутился. Гена свое дело знает. Вот и уважай после этого всякие опросы. Чушь полнейшая. Реально у нас играл один, да и то средне. Это Головин, а остальные полный отстой. Орлов подсуетился.
YVG
YVG
сегодня в 12:33
Зобнин вошел в сто худших, наверняка, однако.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:31, ред.
Я согласен, что Дзюба лучший, хотя и не люблю его как медийную персону, потому что он отрабатывал как мог, выигрывал мячи, спускался ниже и обыгрывался с полузащитой, вычищал у своих ворот при угловых.

Жаль, что слабо сыграл Головин (на Мирунчука и надежды не было в целом), потому что Головин как основной креативщик важнее для команды, чем Дзюба, который просто не получает мяч, если полузащита не работает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:25
Пусть сборную в Европе прут
Лучший все-равно
Артемка - рукоблуд
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
сегодня в 12:23
Зобнин и Семенов ?))))
pomor45
pomor45 ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 12:22
Дальше 100 уже не топ.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:21
Дзюба и тут проплатил !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:14
А топ три лучших тренеров войдёт его превосходительство усач-спартач!
ballak144
ballak144
сегодня в 12:12
А в топ 200 сколько наших вошло?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:10
Типа утешительных призов дали...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:04
" капитан" самый бесполезный был! наверное видео помогло))
LOpp
LOpp ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:58
ЗМС ни как не меньше))
LOpp
LOpp
сегодня в 11:58, ред.
выявлена причина неудачной игры сборной России на Евро-2020

ДСА
ДСА
сегодня в 11:56
По теории вероятности такое должно было случиться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:52
Удивительное решение
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