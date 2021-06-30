Австрия и Швеция выше Франции, Португалии и Германии. Рейтинг сборных Евро-2020

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вчера, 10:31

Неделя сенсаций, вылетели все финалисты последних лет.

В финалах ЧМ -2014 и Кубка Конфедераций была одна европейская сборная, и вчера немцы покинули Евро-2020. Первый финал Лиги Наций завершился победой Роналду, но чемпионы Европы тоже вылетели. Как и финалисты турнира 2016-го – французы, что получили мировую корону в России, где сенсационно выступили хорваты. И этих участников решающего матча ждала неудача. Остается сборная Нидерландов – финалисты решающей битвы в Лиге Наций, но их судьбу вы знаете.



Беспощадный Евро-2020 очаровывает калейдоскопом событий. Чтобы не потерялись в вихре, поможем турнирной таблицей. Условия привычные – учитываем очки, голы, если будет нужно, то дисциплинарные показатели. А в плей-офф вводится простое правило, что помогает определить лучших – за ничью в основное время каждый получает по одному баллу, а победитель в овертайме награждается бонусным в один балл. В итоге получим турнирную таблицу для всех.

16-е место. Уэльс – 4 очка (3:6)

У Пейджа симпатичная команда, но не такая монолитная, как была у Коулмана. В плей-офф после успеха в группе валлийцы не сыграли в свой футбол. Не прошли обаятельную и яркую Данию, скушали четыре мяча. Зато в группе достойно сыграли против Италии, обыграли Турцию и не уступили Швейцарии, будущей сенсации. Уэльс выступил успешнее, чем обычно шотландцы или ирландцы на таких турнирах, но не хватило голов – Кифер Мур не дождался града передач.

15-е место. Германия – 4 очка (голы — 6:7)

Лёв уходит после серии болезненных поражений. На ЧМ -2018 сочинский победный гол Крооса подарил надежду, но дополнительное время против Южной Кореи поставило чемпионов мира на колени, замкнули группу. Из сложного квартета Евро-2020 немцы вышли с боями. Вчера умные англичане грызли землю в классической игре на результат и лучше реализовали моменты. Мюллер промахнулся, немцы впервые в истории вне восьмерки сильнейших сборных на двух крупных турнирах подряд. Флику нужно перестраивать команду, а Лёв идет своим путем.

14-е место. Португалия – 4 очка (голы – 7:7)

Странная сборная. В заявке хватало победителей Евро и Лиги Наций. Диаш, Пепе, Бруну, Бернарду и Роналду провели сильные клубные сезоны. Потеря Канселу не могла сломить сборную Сантуша, ведь Фернанду – опытный, умеет разрушать чужие схемы. А вот с созиданием возникли проблемы. Венгрии забили три мяча, но начали в концовке матча. С немцами португальцы отчаянно не успевали. Наконец, с Францией показали характер, но в плей-офф против аналогичной Бельгии пропустили и после 23 атак с ударами не забили. Роналду снова бросил капитанскую повязку, его мало греет повторение мирового рекорда по голам за сборную – 109, ведь для ветерана это был, скорее всего, последний Евро. Португалия может грешить на защиту, а Рой Кин уже обозвал Фелиша «самозванцем» — и Жоау, и Бруну Фернандеш не спасли.

13-е место. Хорватия – 5 очков (голы – 7:8)

Вице-чемпионы мира плохо провели групповой турнир. Против англичан удивили легкостью, с которой согласились на правила Саутгейта. Обычно хорватская команда более дерзкая по темпераменту, как Ловрен или Вида, нежели флегматичная. Затем был матч против чехов, в котором снова не увидели Хорватию, которая понравилась всем три года назад. И только против Шотландии с новой схемой коллектив Далича проснулся, а Влашич при поддержке Модрича и Перишича зажег. Хотя потеряли Ивана на плей-офф из-за коронавируса, хорваты перестроились и против испанцев, работая без мяча, показали характер. Поэтому выше в таблице, чем португальцы и немцы, ведь их вылет получился ярким. Создали камбэк, но сил в овертайме не хватило – Испания идет дальше, а хорваты едут домой отдыхать на тамошних красивых курортах.

12-е место. Франция – 6 очков (голы — 7:6)

Высоко, поскольку выиграли группу. Но если вникать в проблематику, то взрослый и прагматичный Дешам не смог снова сделать подростков мужиками. С Гризманном, Погба, Команом, Мбаппе и Кимпембе, наверное, весело общаться. Но все оказались заложниками поразительной разницы личного и командного темпераментов. Франция пыталась быть удавом, как Испания в прошлом. Но когда на поле рациональные Варан, Канте и Бензема, а рядом подросток по психологии Погба, что забьет гол-шедевр, а потом потеряет мяч, то камбэк аутсайдера не исключен. Швейцария удивила, но вот неудачу Мбаппе с пенальти можно назвать самой ожидаемой сенсацией Евро – тысячи, десятков тысяч людей по всему миру успели написать, что Килиан плох и ему нельзя доверять пенальти в первой пятерке. Дешам поверил во взрослость команды, где футболисты ночами рубились в игры, а теперь сборную Франции, скорее всего, доверят Зидану. Будет интересно!

11-е место. Австрия – 7 очков (голы – 5:5)

Забавно, но справедливо – Австрия выше французов, немцев и португальцев. Вся Европа увидела, как команда с двумя с половиной игроками мирового класса, которая ниже шотландцев и израильтян в таблице отбора к ЧМ -2022, а датчанам влетела дома 0:4, хорошо подготовилась к летнему турниру. Против Северной Македонии выиграли по делу, с голландцами допустили много ошибок, но Украину переиграли четко и справедливо. А теперь австрийцы могут гордиться, как итальянец по происхождению и немец по паспорту Фода – эдакий Тедеско из сборной Австрии, подготовился к команде Манчини. Роберто пришлось использовать козыри из рукава Кьезу и Пессину, чтобы сломать крепкую команду, которая дралась, зашла в овертайм и лишь там уступила одному из фаворитов.

10-е место. Швеция – 8 очков (голы – 5:4)

Они себя немного переоценили. Победа в группе с испанцами, словаками и поляками не значит, что ты можешь обыграть всех и каждого. Но команда у Андерссона сильная. Не совсем удивительно, что набрали свои очки в группе или что Форсберг стал одним из героев Евро-2020, забив четыре мяча. Стремительный Исак, десант бывших и действующих игроков «Краснодара», крутой вратарь Ульсен, возвращенный после ковида Кулусевски – эти парни рассчитывали на еще одно большое противостояние против сборной Англии. Вот только свои моменты в плей-офф не реализовали, забили после рикошета, а после удаления Даниэльссона откровенно ждали пенальти. За что поплатились – Зинченко собрался и после ряда неудачных матчей выдал продуктивный, забил гол и сделал ассист в добавленное время второго овертайма. С другой стороны, для шведов 10-е место в такой таблице выше французов, португальцев и немцев – успех.

9-е место. Нидерланды – 9 очков (голы – 8:4)

Сильнейшая команда из вылетевших? Не всегда обязательно, но в любой турнирной таблице важны набранные очки. Нидерланды чисто выиграли не такую простую, как оказалось, группу – австрийцы достойно сражались, украинцы прошли в восьмерку лучших. А потом включился традиционный голландский цирк с конями. Один раз магия сработала в их пользу в далеком 1988 году, но дальше и до этого непременно видим красивую, яркую, играющую команду из Нидерландов, что обидно вылетает. К Вейнайлдуму, де Йонгу, Депаю или Думфрису на этому Евро-2020 не может быть вопросов, а вот к де Лигту есть. Чехи полностью заслужили уверенную по счету победу. Со времен, когда ведут подобную статистику, Нидерланды впервые за почти девять десятков матчей ни разу не попали в створ чужих ворот. Де Бур ушел в отставку, ведь так и должен поступать тренер команды, что разочаровала в решающий момент.

С таблицей с 17 по 24 место можете ознакомиться здесь.