Индекс симпатии. Выбираем самого привлекательного претендента на победу на Евро-2020

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вчера, 14:57

Такие разные четвертьфиналисты.

Чемпионат Европы добрался до своей самой интересной части. Многие начинают пристально следить за турниром именно сейчас, а мы расскажем о восьми претендентах на победу, которые сыграли уже по 4 матча на турнире. Мы не делаем ставку на победителя, но попробуем выбрать самого симпатичного четвертьфиналиста, опираясь на два параметра: объективный — количество забитых голов на Евро-2020, и субъективный — зрелищность предыдущих матчей (по шкале от 1 до 10). Для каждого параметра выводится среднее значение, которые затем перемножаются между собой. Получившееся произведение — и есть индекс симпатии.

8 место. Англия = 3.75

Забитые голы: (1 + 0 + 1 + 2 = 4) — 1

Зрелищность матчей: (3 + 3 + 4 + 5 = 15) — 3.75

Представьте, что Евро-2020 — ваш первый турнир, система предпочтений еще не сложилась, сборные играют с чистого листа, чтобы завоевать ваше расположение. Родоначальники футбола набрали армию сочувствующих по всему миру во многом благодаря своей репутации звездных неудачников, но сейчас команда Гарета Саутгейта работает на результат, не заботясь об эстетических наслаждениях публики.

«Три Льва» забили меньше всех из четвертьфиналистов — всего лишь 4 гола, 3 из 4 матчей по зрелищности были «ниже среднего», а игра с Германией просто средняя, да и то во многом из-за яркой афиши и промаха Томаса Мюллера в концовке. Я понимаю, что такой подход может принести сборной Англии даже вожделенный титул, но речь о самой скучной команде турнира. Самое яркое, что у них — это радужная повязка на плече Харри Кейна.

7 место. Чехия = 6.88

Забитые голы: (2 + 1 + 0 + 2 = 5) — 1.25

Зрелищность матчей: (7 + 5 + 4 + 6 = 22) — 5.5

В конце рейтинга симпатий и вторая «оставшаяся в живых» команда из квартета D. Сборная Чехии разрушает лучше, чем создает, но в случае команды Ярослава Шилгавы такой стиль абсолютно оправдан: чехи выбрали путь, который позволяет им быть максимально эффективными с учетом не самого выдающегося подбора игроков. Самый первый матч сборной Чехии на турнире пока остается самым запоминающимся: шотландцы создали много моментов, Вацлик выручал, а Патрик Шик забил с 45 метров. Победу над голландцами в основном делает красивой счет на табло, тем более что обыграли фаворитов.

6 место. Бельгия = 10

Забитые голы: (3 + 2 + 2 + 1 = 8) — 2

Зрелищность матчей: (3 + 7 + 5 + 5 = 20) — 5

Бельгия — мощная и предельно собранная команда, складывается такое впечатление, будто «красные дьяволы» сами себя сдерживают, берегут лучший футбол на решающие матчи. Начали турнир с пешей прогулки по одному полю со сборной России, игру с Данией сделали зрелищной скандинавы, Кевин Де Брюйне и камбэк, интерес к матчу с Финляндией подогревала интрига — парни Мартинеса долго не могли открыть счет.

Матч 1/8 финала с Португалией получил среднюю оценку, но за это спасибо красивому голу Торгана Азара и пытавшимся атаковать проигравшим. Бельгийцы выиграли с одним ударом в створ и чертовски раздражали своей пассивностью, со своей стороны сделали все возможное, чтобы испортить игру, которую все ждали.

5 место. Украина = 10.5

Забитые голы: (2 + 2 + 0 + 2 = 6) — 1.5

Зрелищность матчей: (9 + 7 + 3 + 9 = 28) — 7

У Украины два девятибалльных по зрелищности матча на Евро-2020: игра с Голландией стала украшением групповой стадии, команда Андрея Шевченко совершила камбэк с 0:2 по ходу игры, но пропустила в концовке. Игра со шведами в 1/8 — тоже однозначно «в мемориз». Тут классный гол Зинченко, и многочисленные попадания в каркас ворот по ходу основного времени, а в дополнительное время — удаление и самый поздний победный гол чемпионатов Европы, забитый Артемом Довбиком на 120+1 минуте.

Всесторонне неудачной для украинцев на Евро получилась только игра с австрийцами: проиграли в скучном матче и не забили. Но ведь именно это поражение в итоге вывело сборную Украины на Швецию в плей-офф, в то время как в случае ничьей или победы попали бы под Италию.

4 место. Швейцария — 11.38

Забитые голы: (1 + 0 + 3 + 3 = 7) — 1.75

Зрелищность матчей: (5 + 4 + 7 + 10 = 26) — 6.5

Швейцария прибавляет по ходу турнира: начали с мало чем примечательной ничьей с Уэльсом, потом без вариантов сгорели Италии (явное преимущество «Скуадра Адзурры» сделало матч не слишком интересным). Зато дальше «Нати» отгружали по 3 мяча Турции и Франции, причем игра с чемпионами мира в 1/8 финала получает «десятку» по шкале зрелищности. Сомневаюсь, что кто-то станет спорить с этой оценкой.

3 место. Италия = 11.8

Забитые голы: (3 + 3 + 1 + 2 = 9) — 2.25

Зрелищность матчей: (5 + 4 + 4 + 8 = 21) — 5.25

Италия входит в топ-3 по количеству забитых мячей на Евро-2020, причем в каждом матче отличались только они, бельгийцы, с которыми сегодня встретятся в четвертьфинале, и уже вылетевшие французы. Матчи «Скуадра Адзурры» на групповой стадии порадовали поклонников команды Манчини, но не подарили великих сюжетов: категоричные избиения турков и швейцарцев, скромная победа над Уэльсом смешанным составом. Зато матч 1/8 финала получился притягательным, пусть даже в основном из-за отчаянного сопротивление австрийцев и событий дополнительного времени, основные 90 минут скорее разочаровали. Как бы то ни было, такая Италия способна найти путь к сердцам нуждающихся в футбольной любви болельщиков. Уверен, итальянцы приобрели немало новых поклонников по ходу Евро-2020.

2 место. Испания = 14.48

Забитые голы: (0 + 1 + 5 + 5 = 11) — 2.75

Зрелищность матчей: (1 + 5 + 5 + 10 = 22) — 5.25

Сборная Испании — команда контрастов. «Красная Фурия» начала турнир с абсолютно унылого матча против Швеции, зрелищность которого мы оцениваем на «единицу». Раздражающий контроль мяча без продвижения к чужим воротам оправдывал худшие ожидания от «Красной Фурии» на турнире. Против поляков было уже веселее — обмен голами, моменты и пенальти, который не реализовали.

Игра со Словакией началась с еще одного запоротого одиннадцатиметрового, после чего испанцы словно сбросили оковы и выиграли 5:0. В одну калитку, но можно было любоваться атаками команды Луиса Энрике и автоголами словаков. А матч с Хорватией — 8 забитых мячей, закрученный сюжет и 10 баллов зрелищности. «Красная Фурия» увела свой индекс симпатий чуть ли не в минус после первой игры на Евро-2020, но перед четвертьфиналами близка к вершине рейтинга.

1 место. Дания = 14.63

Забитые голы: (0 + 1 + 4 + 4 = 9) — 2.25

Зрелищность матчей: (5 + 7 + 7 + 7 = 26) — 6.5

Дания долго запрягала на чемпионате Европы, а потом быстро поехала. Стартовая игра датчан на турнире взбудоражила происшествие с Эриксеном, но даже против финнов был яркий футбол и обилие моментов. Эстетическое наслаждение доставила и игра с Бельгией, особенно первый тайм в исполнении «датского динамита» (команда Хьюлманда заслужила это классическое прозвище). А против России и Уэльса было просто мощно и красиво, в двух последних матчах сборная Дании забила 8 голов. Пожалуй, цифровое выражение индекса симпатий совпадает с внутренними ощущениями: датчане много забивают и играют в привлекательный футбол. Им легко сопереживать.