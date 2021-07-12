Италия — чемпион, соперники России вошли в топ-5. Рейтинг лучших команд Евро-2020

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вчера, 15:58

Каждой сборной — отдельное место!

Формула распределения мест

Напоминаем, что задача «Соккер.ру» заключается в том, чтобы каждая команда-участница Евро-2020 по итогам турнира заняла строго определенную строчку в турнирной таблице — с 1-й по 24-ю. Вылетевшие после каждой стадии сборные распределялись по местам в зависимости от результатов в каждом сыгранном матче, при этом команда, вылетевшая в 1/8 финала не может оказаться выше четвертьфиналиста, даже если с учетом матчей на групповой стадии одержала больше побед (например, Нидерланды и Украина). В остальном все элементарно:

1. Количество набранных очков.

2. Разница забитых и пропущенных голов.

3. Количество забитых голов.

4. Количество желтых и красных карточек. Чем больше — тем ниже место.

Если и этого окажется недостаточно, поднимем дисциплинарную статистику, а последнее важное замечание касается побед в овертаймах и сериях пенальти: если основное время матча завершилось вничью, то обе команды получают по одному баллу, а бонус в виде еще одного очка достается той сборной, которая сумела одержать победу тем или иным способом (с помощью голов в овертайме или по итогам серии пенальти).

Турнирная таблица Евро-2020: места с 9-го по 24-е

Чтобы у вас перед глазами была полная картина, напоминаем, кто финишировал в нижней части таблицы и ее середине.

24 место. Турция — 0 очков (голы — 1:8)

23 место. Северная Македония — 0 (2:8)

22 место. Шотландия — 1 (1:5)

21 место. Польша — 1 (4:6)

20 место. Венгрия — 2 (3:6)

19 место. Словакия — 3 (2:7)

18 место. Россия — 3 (2:7)

17 место. Финляндия — 3 (1:3)

16 место. Уэльс – 4 (3:6)

15 место. Германия – 4 (6:7)

14 место. Португалия – 4 (7:7)

13 место. Хорватия – 5 (7:8)

12 место. Франция – 6 (7:6)

11 место. Австрия – 7 (5:5)

10 место. Швеция – 8 (5:4)

9 место. Нидерланды – 9 (8:4)

Лучшие команды Евро-2020: места с 1-го по 8-е

8 место. Украина – 5 (6:10)

Сборная Украины может собой гордиться, попадание в четвертьфинал — отличный результат для команды Андрея Шевченко. В некотором смысле такому результату поспособствовало счастливое стечение обстоятельств, ведь у украинцев только одна победа в основное время на Евро-2020, причем над одной из худших команд турнира. Но ведь никто не будет спорить, что удача любит смелых и искренних.

При всех игровых недочетах сборная Украины никогда не выглядела равнодушной и не впадала в уныние. Даже крупное поражение от Англии расстроило в вечер фиаско, но не испортило хороших впечатлений: украинцы отдали всех себя, попали в восьмерку лучших команд Европы и покинули турнир с высоко поднятой головой.

7 место. Швейцария – 7 (8:9)

Выступления сборных Швейцарии и Украины в чем-то похожи: у обеих команд всего лишь по одной победе в рамках 90 минут, а повержены ими были худшие команды Евро — Турция и Северная Македония. Зато в плей-офф швейцарцы сотворили одну громкую сенсацию и были близки ко второй. В матче 1/8 финала против Франции команда Владимира Петковича отыгралась со счета 1:3 и вырвала путевку в четвертьфинал в серии пенальти.

Испанцам тоже проигрывали по ходу матча, но отыгрались и на сэйвах Яна Зоммера героически дотянули до серии пенальти, где подвели бьющие, сумевшие реализовать только 1 из 4 попыток. В Швейцарии противоречивое отношение к футбольной сборной, которая в основном составлена из иммигрантов и детей иммигрантов, однако на Евро-2020 «Нати» заслужили любовь и уважение многонациональной страны.

6 место. Чехия – 7 (6:4)

Евро-2020 принес позитивные эмоции не только победителям. Так, 3 из 4 команд, которые закончили свой путь на четвертьфинальной стадии, однозначно могут занести такой результат себе в актив. Чехия присоединяется к Украине и Швейцарии. Дружина Ярослава Шилгавы приземляется на почетное шестое место, в плей-офф чехи во многом неожиданно выбили голландцев, а в матче с датчанами не сдались при счете 0:2, отыграли один мяч и имели реальные шансы затащить игру в овертайм.

Сборная Чехии стала хорошим примером команды, которая при ограниченных кадровых возможностях сумела добиться достойного результата за счет дисциплины, борьбы и целеустремленности. Чешский форвард Патрик Шик забил на Евро-2020 столько же голов, как и Криштиану Роналду — 5. Они стали лучшими бомбардирами турнира, хотя «Золотую бутсу» получит португалец, так как у него есть ассист и меньше игровых минут.

5 место. Бельгия – 12 (9:3)

В отличие от трех вышеперечисленных команд, «Красные Дьяволы» абсолютно разочарованы поражением в четвертьфинале, даже несмотря на то, что проиграли будущим чемпионам. Поколение бельгийских звезд проводило последний крупный турнир в таком составе, наверняка команду Роберто Мартинеса ждет серьезное обновление, особенное в обороне. На Евро-2020 возрастная команда часто грешила «пенсионерским» футболом, за что и поплатилась.

Командный и индивидуальный класс у Бельгии высочайший, но еще на групповой стадии они повадились добывать победы пешком, опираясь преимущественно на мастерство Лукаку и Де Брюйне. В игре с Португалией бельгийцы уже трещали по швам, но всеми правдами и неправдами защитили минимальное преимущество, которое красивейшим ударом добыл Торган Азар. Вылет от Италии оказался совершенно закономерным, ведь Бельгия снова включалась в игру короткими отрезками с помощью рывков неутомимого Доку.

Бельгийцы одержали на Евро-2020 столько же чистых побед (в основное время), как и финалисты, Италия и Англия, но их непопадание в полуфинал показалось справедливым. Получили то, что заслужили, хотя понятно, что такой команде 5-е место не принесло удовлетворения.

4 место. Дания – 10 (12:7)

Сборная Дании начала турнир с потери лидера и двух поражений, но перед матчем с Россией мы предупреждали, что датчане даже без Кристиана Эриксена гораздо лучше своих результатов в стартовых матчах. Так и вышло, ведь дальше были уверенные победы над нашей командой и Уэльсом, а потом и успех в четвертьфинальном матче с Чехией.

Дания взлетела высоко, и такой результат даже не стал сенсацией, учитывая качество игры команды Каспера Хьюлманда на Евро-2020. Сенсация могла случиться, если бы датчане выбили Англию в полуфинале, но эта задачка оказалась не по плечу, хотя англичанам и пришлось попотеть в овертайме. Дания уступила по делу, а спорный пенальти не добавил популярности их соперникам.

3 место. Испания – 10 (13:6)

Луис Энрике с улыбкой рассказывал о выступлении сборной Испании на Евро-2020 после поражения от итальянцев в серии пенальти. Тренер остался доволен, и это правильная реакция. Сборная Испании — едва ли не самая противоречивая команда турнира. С одной стороны, создали в атаке больше всех на чемпионате, с другой — в основное время выиграли только 1 из 6 матчей, у Словакии.

Добраться до полуфинала помогла сетка плей-офф — прошли Хорватию и Швейцарию, но ведь против Италии выдали отличный матч, по многим параметрам превзошли будущих чемпионов. Пожалуй, испанцы на своем месте, тем более они могут с оптимизмом смотреть в будущее: у этой команды есть все шансы, чтобы стать лучше. На Евро-2020 стартовали ужасно скучным матчем против Швеции, но дальше были автоголы, промахи Мораты, удивительные сюжеты и серии пенальти.

2 место. Англия – 16 (11:2)

Англичане нацеливались на титул и были близки к его завоеванию, но проиграли храбрым итальянцам. Обратил внимание, что во время исполнения гимнов перед финалом у английских футболистов были лица людей, которым предстоит тяжелая работа, в то время как итальянцы пели с улыбкой, в глазах мелькал азарт, они просто кайфовали от того, где находятся и предвкушали финал.

Команда Гарета Саутгейта прошла весь турнир с этим несмываемым чувством долга на лицах. На групповой стадии тотально утомили, в плей-офф стало чуть веселее, но все равно англичане чаще мешали соперникам, нежели стремились играть в футбол сами. Заслужили «серебро» своей прилежностью и не заслужили большего, потому что часто выглядели роботами и не вызывали сопереживание из-за этой механической манеры.

1 место. Италия – 18 (13:4)

На Евро-2020 победила сборная Италии и футбол, у Европы хороший чемпион. Показателен тот факт, что по ходу турнира за итальянцев стали болеть даже те, кто исторически им никогда не сочувствовал. Это симпатичная, эмоциональная и умная команда, чей успех легко понять, принять и поприветствовать, даже если изначально желали увидеть триумф другой сборной. Viva l'Italia! Да здравствует Италия!