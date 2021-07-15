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В Серии А запретили играть в зелёной форме

15 июля 2021, 20:11

Руководство итальянской Серии А ввело запрет на использование зелёной формы с сезона-2022/2023.

По новым требованиям, командам будет запрещено выступать в экипировке, на которой преобладает зелёный цвет, сообщает Football Italia.

Запрет был введен по просьбе телевизионных корпораций. По их мнению, форма с преобладающим зелёным цветом сливается с газоном, что ухудшает картинку.

В Серии А объявили о запрете зелёной формы заблаговременно, чтобы клубы за год могли подготовить экипировку к новым требованиям.

Тем временем чемпион Серии А «Интер» представил домашний комплект формы, выполненный в необычном стиле.

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Перевод с football-italia.net
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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 07:58
Ну вообще-то трансляции из Краснодара, например, в этом сезоне действительно было немного неприятно смотреть - полностью зелёный экип, полупустые зелёные кресла на трибунах - настоящая зелёная атака на глаза.
Но об этом должны были в самом клубе подумать, скорее.
А вот прям запрещать - ну не знаю, перебор наверно
Знатог
Знатог ответ Давайте думать (раскрыть)
вчера в 06:45
Не, они на плёнку футбол снимают, потом в сельском клубе крутят.
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 00:59
Какой бред! Основная форма Сассуоло , запасная Аталанты в сезоне 19/20 , неужели телевизионщики испытывали какие-то трудности при трансляции матчей этих команд?
95-shishani-95
95-shishani-95
15 июля в 23:51
Какой позор!!!
Клубы, которые 10-ки лет играют в зелёной форме, теперь должны сменить её, чтоб подстроиться под ТВ?
Клоунада!!!
Давайте думать
Давайте думать
15 июля в 23:28
У французов что, ламповые черно белые телевизоры?
sir_Alex
sir_Alex
15 июля в 22:27
Мерзкий цвет 😂
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 22:12
Кто платит,тот и заказывает музыку!
Знатог
Знатог
15 июля в 21:29
И Украина запротестует, особенно Зеленский.
Знатог
Знатог
15 июля в 21:26
Дурацкий запрет. У них там телевизионные корпорации главные в футболе? И зелёный цвет бывает разных оттенков. Можно подобрать такие, которые легко отличить от цвета травы.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 июля в 21:10
Неее, они отмажутся - скажут это лазурная аххах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 21:05, ред.
Может ещё зелёный мяч и зелёные ворота запретить...??..)))
протон1
протон1
15 июля в 20:50
тоже верный вариант. ох уж это телевидение. все они видят
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 20:43
Лучше бы запретили голубую форму.
Стасодзюб
Стасодзюб ответ mihaluch (раскрыть)
15 июля в 20:35
Скоро запретят ваще в футбол играть))))
mihaluch
mihaluch
15 июля в 20:31
Скоро запретят играть в красной форме цвет коммунистический.
Ислам0926
Ислам0926
15 июля в 20:25
Если так то мусульмане могут пожаловаться ведь наш цвет зеленый ,пахнет дискриминацией на религиозной почве
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
15 июля в 20:12
Чистой воды расизм...
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