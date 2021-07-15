В Серии А запретили играть в зелёной форме

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15 июля 2021, 20:11

Руководство итальянской Серии А ввело запрет на использование зелёной формы с сезона-2022/2023.

По новым требованиям, командам будет запрещено выступать в экипировке, на которой преобладает зелёный цвет, сообщает Football Italia.

Запрет был введен по просьбе телевизионных корпораций. По их мнению, форма с преобладающим зелёным цветом сливается с газоном, что ухудшает картинку.

В Серии А объявили о запрете зелёной формы заблаговременно, чтобы клубы за год могли подготовить экипировку к новым требованиям.

Тем временем чемпион Серии А «Интер» представил домашний комплект формы, выполненный в необычном стиле.