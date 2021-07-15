В Серии А запретили играть в зелёной форме

Руководство итальянской Серии А ввело запрет на использование зелёной формы с сезона-2022/2023.
По новым требованиям, командам будет запрещено выступать в экипировке, на которой преобладает зелёный цвет, сообщает Football Italia.
Запрет был введен по просьбе телевизионных корпораций. По их мнению, форма с преобладающим зелёным цветом сливается с газоном, что ухудшает картинку.
В Серии А объявили о запрете зелёной формы заблаговременно, чтобы клубы за год могли подготовить экипировку к новым требованиям.
Тем временем чемпион Серии А «Интер» представил домашний комплект формы, выполненный в необычном стиле.
Но об этом должны были в самом клубе подумать, скорее.
А вот прям запрещать - ну не знаю, перебор наверно
Но об этом должны были в самом клубе подумать, скорее.
А вот прям запрещать - ну не знаю, перебор наверно
Клубы, которые 10-ки лет играют в зелёной форме, теперь должны сменить её, чтоб подстроиться под ТВ?
Клоунада!!!
Клубы, которые 10-ки лет играют в зелёной форме, теперь должны сменить её, чтоб подстроиться под ТВ?
Клоунада!!!