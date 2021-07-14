Депутат РФ — о реформах: «Наш футбол скатился практически на самое дно»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возможные реформы в российском футболе.

Реформы в нашем футболе необходимы, все прекрасно это понимают. За несколько лет наш футбол скатился практически на самое дно. Нужно применять меры, чтобы не скатиться совсем в пропасть. РФС заключил контракт с голландской компанией. Эти люди уже поработали с Данией и Австрией. Результат у этих команд на прошедшем Евро куда лучше, чем у сборной России. Клубный футбол у них тоже начал расцветать. «Зальцбург» достойно показал себя в Лиге чемпионов. Надеюсь, что реформы Hypercube дадут плоды в ближайшее время.