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Депутат РФ — о реформах: «Наш футбол скатился практически на самое дно»

14 июля 2021, 13:23

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возможные реформы в российском футболе.

Реформы в нашем футболе необходимы, все прекрасно это понимают. За несколько лет наш футбол скатился практически на самое дно. Нужно применять меры, чтобы не скатиться совсем в пропасть. РФС заключил контракт с голландской компанией. Эти люди уже поработали с Данией и Австрией. Результат у этих команд на прошедшем Евро куда лучше, чем у сборной России. Клубный футбол у них тоже начал расцветать. «Зальцбург» достойно показал себя в Лиге чемпионов. Надеюсь, что реформы Hypercube дадут плоды в ближайшее время.

Недавно глава одного российского клуба раскритиковал возможную реформу.

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Все комментарии
протон1
протон1
14 июля в 21:03
на столько в дно скатился. что дна еще не достигают. не видна дна ...спускаются еще.
морозз
морозз
14 июля в 17:50
    161регион
    161регион
    14 июля в 17:42
    Ваша дума скатилась еще глубже....
    gavryushabuk
    gavryushabuk
    14 июля в 17:14
    Нееет, ребята. Всегда есть дно, которое можно пробить.
    djaich
    djaich ответ Федор Паршунин (раскрыть)
    14 июля в 16:12
    "отказ от лимита и стимулирование для развития собственных воспитанников" Но это же похоже на парадокс, взаимоисключающие понятия.
    msa79
    msa79 ответ David Young (раскрыть)
    14 июля в 14:57
    Ну так то да, есть еще чемпионаты Словении, Румынии и т.д. а там еще и Люксембурга, Сан-Марино и еже с ними, дно ещё далековато.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    14 июля в 13:54
    Для меня реформа - в первую очередь не система розыгрыша чемпионства, а отказ от лимита и стимулирование для развития собственных воспитанников (если эти изменения введут). Спасут ли реформы российский футбол? Не уверен и не знаю. Одно известно точно, если ничего не делать кроме ужесточения лимита и закармливание доморощенных кудесников ногомяча и их плутоватых агентов халявными бабками, то конец наступит очень скоро.
    beefs
    beefs
    14 июля в 13:50
    все все понимают, но никто ничего не делает, только рассуждают, продолжайте, господа в дом же духе...
    David Young
    David Young
    14 июля в 13:40
    До самого дна ещё далеко, хотя достичь его и представляется возможным через достаточно большое количество лет, но думаю что это не случится.
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