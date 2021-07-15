«Локомотив» получил бронзовые медали за 3-е место в сезоне РПЛ-2020/21

1626368075

15 июля 2021, 19:54

15 июля «Локомотив» презентовал комплекты формы на следующий сезон, а также представил новичков команды.

В начале мероприятия председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор клуба Владимир Леонченко торжественно вручили игрокам и тренерскому штабу бронзовые медали за третье место в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/21.

Ближе к концу мероприятия главный тренер Марко Николич вручил игровые футболки новичкам. Так, Андрей Никитин будет играть под номером 15, Максим Ненахов выбрал цифру 24, а Кирилл Зинович – 90.