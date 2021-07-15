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«Локомотив» получил бронзовые медали за 3-е место в сезоне РПЛ-2020/21

15 июля 2021, 19:54

15 июля «Локомотив» презентовал комплекты формы на следующий сезон, а также представил новичков команды.

В начале мероприятия председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник и генеральный директор клуба Владимир Леонченко торжественно вручили игрокам и тренерскому штабу бронзовые медали за третье место в Российской Премьер-Лиге сезона-2020/21.

«Локомотив» получил бронзовые медали за 3-е место в сезоне РПЛ-2020/21

Ближе к концу мероприятия главный тренер Марко Николич вручил игровые футболки новичкам. Так, Андрей Никитин будет играть под номером 15, Максим Ненахов выбрал цифру 24, а Кирилл Зинович – 90.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 00:36
Действительно бред! Через несколько дней уже начало нового чемпионата, а они медали только вручили. Интересно, чем эта дичь обоснована?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
15 июля в 23:29
Очередной маразм российского футбола, о котором я упоминал года два назад. Медали разного достоинства вручают командам и футболистам спустя несколько месяцев (!) после окончания чемпионата. У ребят уже давно схлынули положительные эмоции от завоевания медалей и тут - нА тебе, вешают их тебе на шею. Надо радоваться, а эмоции в прошлом, а потому они во многом фальшивы во время празднования. Скажут - чемпионат Европы помешал, на что я отвечу, что ерунда всё это, и в "простые" годы существует аналогичная порочная практика. Медали наверняка заготовлены заранее, а соответствующие надписи на них сделать - раз плюнуть.
протон1
протон1
15 июля в 20:46
Поздравляю! В концовке обошли. )
надо еще усиление игроками
ermak6848
ermak6848
15 июля в 20:20
Нку наконец то награда нашла фк ЛОКОМОТИВ..
нечитайло
нечитайло
15 июля в 20:12
Ну что то затянули совсем
Cat01
Cat01
15 июля в 20:10
Сколько было шума..... Сёмина убрали а результат хороший!!!!! Значит не все так плохо Осень покажет надолго ли этот этот результат.????? Будем смотреть...........
Gahi
Gahi
15 июля в 20:09
Медали вручили правда бронзовые, теперь есть возможность выиграть и трофей Суперкубок, у действующего чемпиона команды Зенит, сделать это будет крайне сложно учитывая с каким составом выйдут на игру команды. Но всегда есть шанс чтобы быть в этот день удачным, главное свои моменты в игре не упускать, которые скорее всего должны возникнуть в этом матче. Удачи
beefs
beefs
15 июля в 20:05
Что то с наградами припозднились...
shlomo
shlomo
15 июля в 19:55
С чем их и поздравляю!
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