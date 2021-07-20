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Червиченко: «„Рубин“ должен обязательно проходить таких соперников в ЛК»

сегодня, 02:42

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от выступления «Рубина» в 3-м квалификационном раунде Лиги Конференций, где казанский клуб сыграет с литовской «Судувой» либо польским «Ракувом».

Немного смутили неудачи «Рубина» на предсезонном мини-турнире, я как-то большего от них ждал. Но, возможно, Слуцкий (Прим. — главный тренер «Рубина») пока не хочет подводить команду раньше времени к оптимальной форме. Может быть, расчёт на то, что футболисты разбегаются и разыграются именно к играм чемпионата и еврокубков. Во всяком случае, состав и квалификация тренерского штаба им позволяют это сделать.

По крайней мере, тех соперников, что им выпали сейчас, проходить надо в обязательном порядке. Понятно, что наши клубы мастера удивлять публику и дарить маленьким командам из не самых больших стран праздник. Поэтому ждать можно чего угодно. Но надеюсь, «Рубин» в этот печальный список неудачников не войдёт.

Вчера также стали известны возможные соперники «Сочи» по 3-м квалификационному раунду ЛК.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:07
Рубин не подведёт ... наверное
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:00
Это наша болезнь, шапкозакидательство...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:00
Посмотрим что получится
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