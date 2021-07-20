«Барселона» хочет обменять Гризманна на Дибалу

«Барселона» всё ещё намерена избавиться от форварда Антуана Гризманна.
Каталонцы обратились в «Ювентус» с предложением обменять француза на нападающего Пауло Дибалу.
Слухи также связывали Гризманна с «Атлетико», но болельщики мадридского клуба неоднозначно отреагировали на потенциальное возвращение футболиста.
Гризманн - любимчик болельщиков, фанатов "Атлетико", уважаемый тренером Д.Симеоне, игрок стартового состава "Атлетико", НО, это всё в прошлом....!!!
Сейчас Гризманн не востребован, с "подмоченной" репутацией, по факту, никому особо не нужен...
Кто в этом виноват? По отношению к Гризманну, вопрос риторический...
И вообще, каждый человек сам кузнец своего счастья, в чём мы можем убедиться на конкретном примере: Гризманн!
Гризманн - любимчик болельщиков, фанатов "Атлетико", уважаемый тренером Д.Симеоне, игрок стартового состава "Атлетико", НО, это всё в прошлом....!!!
Сейчас Гризманн не востребован, с "подмоченной" репутацией, по факту, никому особо не нужен...
Кто в этом виноват? По отношению к Гризманну, вопрос риторический...
И вообще, каждый человек сам кузнец своего счастья, в чём мы можем убедиться на конкретном примере: Гризманн!