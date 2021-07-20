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«Барселона» хочет обменять Гризманна на Дибалу

20 июля 2021, 11:42

«Барселона» всё ещё намерена избавиться от форварда Антуана Гризманна.

Каталонцы обратились в «Ювентус» с предложением обменять француза на нападающего Пауло Дибалу.

Слухи также связывали Гризманна с «Атлетико», но болельщики мадридского клуба неоднозначно отреагировали на потенциальное возвращение футболиста.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
20 июля в 20:55
Как и следовало ожидать. Дибала крут, но в Барсе для него нет позиции. По итогу он стал бы Пьяничем 2.0 и через год пришлось бы организовать новую обменную сделку.
Леха Малышев
Леха Малышев ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
20 июля в 15:24
Я бы ещё одну букву поменял в слове потух
dok66
dok66
20 июля в 15:01
"Все еще намеряна" - затянулось . Придется видимо самим мозги промывать
протон1
протон1
20 июля в 13:32
обменять Артура на Пьянича обратно?)
h8you
h8you
20 июля в 13:29
Гризманн намного сильнее Дибалы.Минусы - он старше и зп более чем в два раза больше
An Jo
An Jo
20 июля в 13:28
С кем она хочет его поменять?)))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 июля в 13:26
Сломали а теперь избавояются.
Project Pandora
Project Pandora
20 июля в 13:23
А пи-пи не хо-хо?
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 13:12
Да ужжжж!!! Тыркают беднягу Антошку везде , но никак пока избавиться от него не могут.
112910415
112910415
20 июля в 13:08
как-то расстаться поскорее и забыть !
abramjan
abramjan
20 июля в 12:54
    swed27
    swed27 ответ VAN ARM (раскрыть)
    20 июля в 12:48, ред.
    Причем грабеж среди бела дня
    msa79
    msa79
    20 июля в 12:43
    Бредовенькая новость, согласен с некоторыми комментариями, что это плод бурных фантазий журналистов, Дибала на веки вечные останется в Юве, а Гризман уже не в том возрасте, чтобы быть каким то ценным активом. Раньше бы Китай за сумасшедшие деньги купил бы, а теперь только если в ПСЖ при продаже Мбапе, ну или в Мансити по дешёвке, там мелкоросликов в нападении любят, но опять же возраст.
    Elliada
    Elliada
    20 июля в 12:37
    Дибала травматичен. Дембеле уже есть, зачем еще один нужен?
    Владимир 77
    Владимир 77
    20 июля в 12:33
    Насколько хотят избавиться,что скоро предложат поменять на Кокорина
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    20 июля в 12:27
    Можно Гризманна в Японию отправить, ему там будут рады.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    20 июля в 12:20
    Над обменять Гризман потух совсем
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 июля в 12:12
    После случая в Японии в гостиничном номере, желающих заключить контракт с Гризманном не прибавилось, а более вероятно, что наоборот, тем более, что "звёзд с неба он не хватает", после того, как ушёл с "Атлетико", от Диего Симеоне.
    Гризманн - любимчик болельщиков, фанатов "Атлетико", уважаемый тренером Д.Симеоне, игрок стартового состава "Атлетико", НО, это всё в прошлом....!!!
    Сейчас Гризманн не востребован, с "подмоченной" репутацией, по факту, никому особо не нужен...
    Кто в этом виноват? По отношению к Гризманну, вопрос риторический...
    И вообще, каждый человек сам кузнец своего счастья, в чём мы можем убедиться на конкретном примере: Гризманн!
    Ironigor
    Ironigor
    20 июля в 12:11
    Незнают как втулить два дерева друг другу !!!)))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    20 июля в 12:06
    а мессю куда
    drug01
    drug01
    20 июля в 11:59
    Хитрый обмен зачем он
    izrafel
    izrafel
    20 июля в 11:57
    Здорово Гризман подвис в воздухе
    КЭТиК
    КЭТиК
    20 июля в 11:56
    Гризманн уже не так котируется.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    20 июля в 11:53
    Думаю, все эти разговоры про "обмены" - плод буйной фантазии журналистов. Но то, что Гризманну нужно искать новый клуб - это факт. Вернее сказать, он изначально ошибся когда переходил в "Барселону".
    VAN ARM
    VAN ARM
    20 июля в 11:51
    это грабеж а не обмен)))
    shlomo
    shlomo
    20 июля в 11:47
    Думаю, что Юве это не устроит...
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