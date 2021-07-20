«Барселона» хочет обменять Гризманна на Дибалу

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20 июля 2021, 11:42

«Барселона» всё ещё намерена избавиться от форварда .

Каталонцы обратились в «Ювентус» с предложением обменять француза на нападающего .

Слухи также связывали Гризманна с «Атлетико», но болельщики мадридского клуба неоднозначно отреагировали на потенциальное возвращение футболиста.