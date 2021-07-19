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Василий Березуцкий получил приглашение войти в тренерский штаб ЦСКА

вчера, 20:42

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что пригласил в тренерский штаб своего брата-близнеца Василия Березуцкого, который сейчас работает в «Краснодаре».

Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет, а приглашение для Василия уже было, но он пока взял время на раздумья. Сильного энтузиазма у него я не увидел, но все может измениться.

Ранее Василий Березуцкий рассказал, почему принял решение покинуть ЦСКА.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:26
Боязно за команду.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:24
Что вы все набросились-то? Да, нет у Алексея опыта самостоятельной работы. Все когда-то с чего-то начинали. Пусть покажет себя, а там посмотрим.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 02:36
А что, разве нужно быть великим футболистом, чтобы быть хорошим тренером? Знаем много примеров, когда у крутых футболистов не получалось на тренерском поприще, и наоборот.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 01:31
Насмотрятся мультиков, типа Вовчика в тридевятом царстве, про братьев из ларца и будут ждать чуда.
Молодежь и так за74нная в клубе теперь ещё Вааси с интеллектуальным лицом не хватало.
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 00:59
А что брат брату хочет помочь устроится на хорошо оплачиваемую работу
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:46
Думай Василий, думай. Выбор за тобой.
протон1
протон1
сегодня в 00:36
Думаю понимает что идти к брату на полгода в ЦСКА утопия и лучше работать с перспективами в Краснодаре...
протон1
протон1
сегодня в 00:33
Сильный ход, если Алексея дисквалифицирует, то он сможет сидеть на тренерской скамейке, замаскировавшись под Василия )
Союзник противников
Союзник противников ответ Aleks Captain (раскрыть)
вчера в 23:56
АКт второй драмы "Дубовый сад" : "Вырубили сад"...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:55
Пустили козлов в капусту.Они ошалели и стали бодаться,забыв покушать капусту.
Tostao
Tostao
вчера в 23:50
Перефразируя знаменитое:"...торчим как три тополя на Плющихе", - "Торчим как две Берёзы на ВЭБ АРЕНЕ."
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:18
Ну а как же без Васи, без Васи не как!
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:12
два полена лучше чем одно, согласитесь?!))) ахахахха
Futurista
Futurista
вчера в 22:58
Одна береза хорошо...а две лучше...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ armeec_ (раскрыть)
вчера в 22:55
Потому и не приглашают - это мое мнение. Серега более авторитетный чел , чем братья, да и сам он в помощники вряд ли пойдет.
протон1
протон1
вчера в 22:52
Лёша не надо никого звать ты тут надолго не задержишься.
Renton36
Renton36
вчера в 22:52
Что тут скажешь,одним словом-ДЕРЕВО.
armeec_
armeec_ ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 22:01
ахаха))) где-то я это слышал))) что якобы плохо артёмки в голову попадали, а так бы уххх)))))
armeec_
armeec_ ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:59
Ну как не в счет?)) Ну юморишь ))
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 21:53
"Старый лес"
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:50
СУДЬБА !!!
Один случай в жизни, развёл двух братьев по разные стороны. И крайний окажется всё таки Алексей !!! Останется только дождаться момента когда всё таки силы добра в руководстве ЦСКА поймут что назначение Алексея на пост главного тренера ЦСКА это была одна из самых больших ошибок . Я думаю уже в межсезонье эту ошибку будут исправлять в авральном режиме. Ну это только мои догадки и моё видение ситуации. Конечно же переживаю за команду и её будущее и могу оценивать ситуацию по своему . Желаю только Удачи и всяческих Успехов ЦСКА !!! Всем Добра !!!
протон1
протон1 ответ armeec_ (раскрыть)
вчера в 21:49
слуцкого уважаю. он не в счёт. норм тренер.
протон1
протон1
вчера в 21:48
да она лучше нас разбирается. это не зарема переобулась?
Cat01
Cat01
вчера в 21:47
Надо ждать ответ...
armeec_
armeec_ ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:46
Привет Олег.
Порой ловлю себя на мысли, а почему так Игнаху игнорят? Мужик вроде по нюхал порох в низах нашего футбола, да и не плохо.
А тут перебирают, Олич, Березы и чую это не придел )))
armeec_
armeec_ ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:41
Да ладно? Как бы не смеялись над Слуцким, но он хороший тренер. Наград с ЦСКА выиграл прилично. Да и с Рубином показывает, что даже в таких условиях может.
Так что, эти записки, что после Газзая не было норм тренеров в ЦСКА, отправляй "отличнику" Семаку (пусть учится)
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:37
Хуже от того если придёт второй брат точно не будет. Давайте наберёмся терпения и посмотрим на результат по окончании сезона, а не будем хоронить команду раньше времени.
Поц
Поц
вчера в 21:35
Чем больше деревянных в ЦСКА, тем крепче будет оборона.
протон1
протон1
вчера в 21:33
после газзаева у них нормальных тренеров не было, а если влашич уйдет то и в шестерку не попадут,, престаревый акинфей, юниоры, вечно травмированный дзага и вечно перспективные чалый и пр ну и буратино заболот, ну ни как
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:32
Кто оказался умнее только время покажет. А мне кажется что умнее среди двух берёз , всё таки умнее Вася !!!
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