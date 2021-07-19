Василий Березуцкий получил приглашение войти в тренерский штаб ЦСКА

Главный тренер ЦСКА рассказал, что пригласил в тренерский штаб своего брата-близнеца , который сейчас работает в «Краснодаре».

Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет, а приглашение для Василия уже было, но он пока взял время на раздумья. Сильного энтузиазма у него я не увидел, но все может измениться.