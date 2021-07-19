Василий Березуцкий получил приглашение войти в тренерский штаб ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, что пригласил в тренерский штаб своего брата-близнеца Василия Березуцкого, который сейчас работает в «Краснодаре».
Сергея Игнашевича в тренерском штабе ЦСКА не будет, а приглашение для Василия уже было, но он пока взял время на раздумья. Сильного энтузиазма у него я не увидел, но все может измениться.
Ранее Василий Березуцкий рассказал, почему принял решение покинуть ЦСКА.
Вообще больше чем странно назначение А. Березуцкого Главным тренером ЦСКА.
В Европе и более маститые игроки сразу не становились Главными в ведущих клубах своей страны, да и не только.
А в нашем случае, мягко говоря , Алексей звезды с футбольного неба не хватал и на тебе.... Запорет лыжню))
Вообще больше чем странно назначение А. Березуцкого Главным тренером ЦСКА.
В Европе и более маститые игроки сразу не становились Главными в ведущих клубах своей страны, да и не только.
А в нашем случае, мягко говоря , Алексей звезды с футбольного неба не хватал и на тебе.... Запорет лыжню))
Один случай в жизни, развёл двух братьев по разные стороны. И крайний окажется всё таки Алексей !!! Останется только дождаться момента когда всё таки силы добра в руководстве ЦСКА поймут что назначение Алексея на пост главного тренера ЦСКА это была одна из самых больших ошибок . Я думаю уже в межсезонье эту ошибку будут исправлять в авральном режиме. Ну это только мои догадки и моё видение ситуации. Конечно же переживаю за команду и её будущее и могу оценивать ситуацию по своему . Желаю только Удачи и всяческих Успехов ЦСКА !!! Всем Добра !!!
Один случай в жизни, развёл двух братьев по разные стороны. И крайний окажется всё таки Алексей !!! Останется только дождаться момента когда всё таки силы добра в руководстве ЦСКА поймут что назначение Алексея на пост главного тренера ЦСКА это была одна из самых больших ошибок . Я думаю уже в межсезонье эту ошибку будут исправлять в авральном режиме. Ну это только мои догадки и моё видение ситуации. Конечно же переживаю за команду и её будущее и могу оценивать ситуацию по своему . Желаю только Удачи и всяческих Успехов ЦСКА !!! Всем Добра !!!