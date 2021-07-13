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Сорокин: «Такие беспорядки, как в Лондоне, были бы невозможны в России»

13 июля 2021, 14:17
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о скандальном поведении английских фанатов после финала чемпионата Европы. После поражения Англии от Италии в финале Евро-2020 болельщики «Трех Львов» избивали фанатов итальянской сборной.

Я точно не ожидал, что такое могло случиться. Сложно судить только по видео. Нужно провести более подробный анализ инцидента. Надо дождаться официальной оценки, чтобы делать какие-то выводы. Поэтому про коллег-организаторов я ничего не буду говорить.

Точно какие-либо беспорядки и драки были бы невозможны у нас. На этот счет у нас были все приготовления. Никому бы в голову не пришло устраивать потасовку на стадионе.

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Все комментарии
David Young
David Young
14 июля в 00:52
Тот у кого взяли интервью сказал те слова что ему и его комитету были выгодны.
3z7whmar48yd
3z7whmar48yd
13 июля в 17:37
Алёш,а 40 млн на проведение турнира в Питере это не беспорядок?! Когда у остальных 10-15, в том числе у Лондона
112910415
112910415
13 июля в 17:17
пожалуй, при поражении в финале Евро, у нас бы не случилось беспорядков ! )
протон1
протон1
13 июля в 15:34
ну в россии и митинги запрещены. как вышел так получил уже в травмпункт повезут...
RamonCSKA
RamonCSKA
13 июля в 15:03
Ну конечно, у нас омон работает в отличие от этих стюардов, угомонит сразу всех
Q-J-G
Q-J-G
13 июля в 14:36
То, что произошло в Лондоне, быстро "забудут"...

Но, если бы намного менее значительное событие произошло в России, раструбили бы на весь мир...
Нет проблем, когда "полыхает пламя" в Англии, к примеру, как недостойное поведение английских фанатов... Но, в России достаточно "искорки" к примеру недостойное поведение одного фаната, и "пламя запылает" на всю Европу...

То, что возможно в Англии, для многих других стран-табу, с "далеко-идущими" последствиями, и инициатором этих последствий будет - Англия...

Двойные стандарты, к которым многие уже привыкли....
Аксинья
Аксинья
13 июля в 14:25
У нас бы ОМОН быстро бы усмирил всех без разбору))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 14:19
С этим не поспоришь...
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