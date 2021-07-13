Сорокин: «Такие беспорядки, как в Лондоне, были бы невозможны в России»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о скандальном поведении английских фанатов после финала чемпионата Европы. После поражения Англии от Италии в финале Евро-2020 болельщики «Трех Львов» избивали фанатов итальянской сборной.

Я точно не ожидал, что такое могло случиться. Сложно судить только по видео. Нужно провести более подробный анализ инцидента. Надо дождаться официальной оценки, чтобы делать какие-то выводы. Поэтому про коллег-организаторов я ничего не буду говорить.

Точно какие-либо беспорядки и драки были бы невозможны у нас. На этот счет у нас были все приготовления. Никому бы в голову не пришло устраивать потасовку на стадионе.