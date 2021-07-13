Сорокин: «Такие беспорядки, как в Лондоне, были бы невозможны в России»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о скандальном поведении английских фанатов после финала чемпионата Европы. После поражения Англии от Италии в финале Евро-2020 болельщики «Трех Львов» избивали фанатов итальянской сборной.
Я точно не ожидал, что такое могло случиться. Сложно судить только по видео. Нужно провести более подробный анализ инцидента. Надо дождаться официальной оценки, чтобы делать какие-то выводы. Поэтому про коллег-организаторов я ничего не буду говорить.
Точно какие-либо беспорядки и драки были бы невозможны у нас. На этот счет у нас были все приготовления. Никому бы в голову не пришло устраивать потасовку на стадионе.
Но, если бы намного менее значительное событие произошло в России, раструбили бы на весь мир...
Нет проблем, когда "полыхает пламя" в Англии, к примеру, как недостойное поведение английских фанатов... Но, в России достаточно "искорки" к примеру недостойное поведение одного фаната, и "пламя запылает" на всю Европу...
То, что возможно в Англии, для многих других стран-табу, с "далеко-идущими" последствиями, и инициатором этих последствий будет - Англия...
Двойные стандарты, к которым многие уже привыкли....
Но, если бы намного менее значительное событие произошло в России, раструбили бы на весь мир...
Нет проблем, когда "полыхает пламя" в Англии, к примеру, как недостойное поведение английских фанатов... Но, в России достаточно "искорки" к примеру недостойное поведение одного фаната, и "пламя запылает" на всю Европу...
То, что возможно в Англии, для многих других стран-табу, с "далеко-идущими" последствиями, и инициатором этих последствий будет - Англия...
Двойные стандарты, к которым многие уже привыкли....