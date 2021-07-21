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«Монако» не предлагал 30 млн евро за Влашича. Клуб не интересуется игроком

вчера, 21:44

«Монако» не делал ЦСКА предложения в размере 30 миллионов евро за трансфер хавбека Николы Влашича.

По информации источника, клуб из Лиги 1 в принципе не проявляет интереса к хорватскому полузащитнику.

Ранее сообщалось, что Влашич просит ЦСКА отпустить его в один из топ-клубов Италии.

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pomor45
pomor45
вчера в 23:30
Похоже пранкеры Вован и Лексус Гинера разводят.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:07
"То тарелками пугают,
дескать подлые летают,
то у них собаки лают,
то у них руины говорят...."
В.С. Высоцкий.))))))
Сп62
Сп62
вчера в 22:54
Теперь надо ждать опровержения от Милана. И всё станет на своё место.
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:23
За 15 продадут Милану.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:15
Придется Милану 30- ку евро готовить.)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:08
Господи ! Пригласите нашего Попова . Он и Влашича загонит кому-нибудь и Кокорина в придачу из Фиорентины переведёт ! ))))))))))))
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 22:06, ред.
Милан: "хочет взять Влашича в аренду"
ЦСКА: Только покупка
Милан: Не устраивает.
Влашич: ХАЧУ В МИЛАН!
ЦСКА:блин, ладно смотри, чё могу, хоба! "превращается в Монако"
Монако: Мы хотим купить Влашича за 30 млн. Все слышали? Милан, особенно, вы, мы СПЕШИМ КУПИТЬ ТАКОГО АХРЕНЕННОГО ВЛАШИЧА ЗА 30 МЛН, поспешите Милан, если не хотите опоздать.
Монако:Эй, чё за херня, я этого не говорил
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:00
Леннорычу походу пришла смс-ка "Предлагаем 30 млн евро за Влашича"
....а от кого непонятно...
Вот теперь будем ежедневно опровержения читать....
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:53
Какое то смутное пошло время
протон1
протон1
вчера в 21:53
Милан: хорошая попытка Цска
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:50
Журналюги совсем распоясались.
shlomo
shlomo
вчера в 21:47
Очередная утятина от ....а от кого не сложно догадаться....:)))
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