«Монако» не предлагал 30 млн евро за Влашича. Клуб не интересуется игроком

«Монако» не делал ЦСКА предложения в размере 30 миллионов евро за трансфер хавбека Николы Влашича.
По информации источника, клуб из Лиги 1 в принципе не проявляет интереса к хорватскому полузащитнику.
Ранее сообщалось, что Влашич просит ЦСКА отпустить его в один из топ-клубов Италии.
дескать подлые летают,
то у них собаки лают,
то у них руины говорят...."
В.С. Высоцкий.))))))
дескать подлые летают,
то у них собаки лают,
то у них руины говорят...."
В.С. Высоцкий.))))))
ЦСКА: Только покупка
Милан: Не устраивает.
Влашич: ХАЧУ В МИЛАН!
ЦСКА:блин, ладно смотри, чё могу, хоба! "превращается в Монако"
Монако: Мы хотим купить Влашича за 30 млн. Все слышали? Милан, особенно, вы, мы СПЕШИМ КУПИТЬ ТАКОГО АХРЕНЕННОГО ВЛАШИЧА ЗА 30 МЛН, поспешите Милан, если не хотите опоздать.
Монако:Эй, чё за херня, я этого не говорил
ЦСКА: Только покупка
Милан: Не устраивает.
Влашич: ХАЧУ В МИЛАН!
ЦСКА:блин, ладно смотри, чё могу, хоба! "превращается в Монако"
Монако: Мы хотим купить Влашича за 30 млн. Все слышали? Милан, особенно, вы, мы СПЕШИМ КУПИТЬ ТАКОГО АХРЕНЕННОГО ВЛАШИЧА ЗА 30 МЛН, поспешите Милан, если не хотите опоздать.
Монако:Эй, чё за херня, я этого не говорил
....а от кого непонятно...
Вот теперь будем ежедневно опровержения читать....
....а от кого непонятно...
Вот теперь будем ежедневно опровержения читать....