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Влашич просит ЦСКА пойти на уступки и продать его в «Милан»

вчера, 17:38

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич хочет, чтобы армейский клуб принял предложение «Милана» о его подписании.

PianetaMilan со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что хорватский хавбек хочет перейти в итальянский клуб, однако руководство ЦСКА не идет на предложенные «россонери» условия — «армейцы» требуют за Николу 30 млн евро, в свою очередь «Милан» хочет арендовать Влашича за 5 млн евро с опцией выкупа за 20 млн плюс бонусы.

Отмечается, что Влашич настаивает на переходе и просит ЦСКА пойти на уступки.

Недавно Влашич дал краткий комментарий касательно информации о возможном трансфере в «Милан».

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Все комментарии
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 00:16
Почему клуб должен терять деньги из-за амбиций игрока?
протон1
протон1
вчера в 23:51
да не будет он играть как раньше. хонда тоже так поступал.
протон1
протон1
вчера в 23:31, ред.
Милан совсем обнищал что ли?ЦСКА даже на аренду согласился с обязательным выкупом,а они все нос воротят. Милан хитрый лисеночек
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 23:05
Правильно катёнок.Солидарности благо дело.☝️.
djo11
djo11
вчера в 22:37, ред.
цска может у разбитого корыта остаться) милан не заплатит 30, они бы заплатили если бы он сверкнул на евро, а так надо уступать в цене, так как не продав его, они получат игрока который будет нехотя выходить на поле в форме цска и играть в пол силы! надо скинуть хотя бы 5 млн, иначе хорошего ждать не приходится
протон1
протон1
вчера в 22:20
кстати хонда не плохо отыграл за милан в свое время
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:19
Пусть сам доплатит разницу и уходит.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:12, ред.
Окажется Влашич такого не говорил, как всегда уточка🤗
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:08, ред.
Влашич поздно опомнился...
Играть надо было на уровне "10-15 млн"....
Сейчас бы уже неделю как жил в новом доме...в Милане...
А то навыкрутасничал на 30-ку....теперь будет "игроком которым вечно интересуются топ-клубы европы....но не покупают..."
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:06
могли и уступить,хочет поиграть в Милане.
valt134
valt134
вчера в 21:54
И так в последнее время не играл. Теперь вообще будет «номер отбывать» на поле.
pomor45
pomor45
вчера в 21:53
Процесс а ля Хонда. Влашич, если его не уважить может начать играть в полноги: Милан поймёт.
протон1
протон1
вчера в 21:40
У него в контракте прописаны отступные 35 млн, сам расписывался. Нечего теперь
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:35
никому нее нужен ....
Зовите меня - Хозяин
Зовите меня - Хозяин
вчера в 21:32
Странно. Почему Влашич не просит «Милан» пойти на уступки ЦСКА и продать его по той цене, которую за него просят.
Milan199675
Milan199675 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Не стоит он таких денег. ЦСКА купил Влашича за 15.7 лямов, а продать хочет за 30 лямов, причем наличными. Еще не известно, как он проявит себя в серии А. По этой причине Милан страхуется, и предлагает аренду с правом выкупа. Через год Влашич копейки будет стоить, а через два уйдет свободным агентом.
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:27
Можно подумать, что Никола легенда ЦСКА, который отдал ему лет десять. С чего идти на уступки? Есть ценник-пусть платят.
berda2003
berda2003
вчера в 21:14
пусть пашет - последнее время начал сачковать...
и папа пусть заткнётся...
311
311
вчера в 21:04
Милан как цыгане, денег нет, но канючить будут до последнего!)
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 20:55
Влашич в Монако уйдет. Монако заплатит за него 30 лямов
lotsman
lotsman ответ dimagas2 (раскрыть)
вчера в 20:50
Спасибо, я нашёл. С 28 июня по 7 сентября. Так что время на торги ещё есть.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ морозз (раскрыть)
вчера в 20:41
    1bear
    1bear
    вчера в 20:41
    в кандалы его)))),а если серьёзно - некрасиво себя повёл Влашич
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    вчера в 20:40, ред.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
      вчера в 20:39
      Вот так вы с легендами, как Тошича выгнали, Вагнера, Хонду, Цубера, Витинье
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 20:37
      Очень жаль хорвата, рвал жилы за лошадей, чтобы клуб взял его и не потерял на нем, а они корыстные навариться решили
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      вчера в 20:35
      Да он уже в прошлом сезоне номер отбывал большую часть времени, если сейчас не продавать, будет второй Чалов, никому не нужный и ничего не стоящий.
      рже
      рже ответ Рязань 062 (раскрыть)
      вчера в 20:33
        Рязань 062
        Рязань 062 ответ рже (раскрыть)
        вчера в 20:31
          рже
          рже
          вчера в 20:28, ред.
          В ЦСКА играть футбол умеют только три игрока,рондон,Фернандес и влашич,и за двадцатку сейчас нет хороших футболистов на замену Николе ,от полтосаа и выше,так что клуб себе в убыток на слёзы не пойдёт!
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