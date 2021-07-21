Влашич просит ЦСКА пойти на уступки и продать его в «Милан»

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вчера, 17:38

Полузащитник ЦСКА хочет, чтобы армейский клуб принял предложение «Милана» о его подписании.

PianetaMilan со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что хорватский хавбек хочет перейти в итальянский клуб, однако руководство ЦСКА не идет на предложенные «россонери» условия — «армейцы» требуют за Николу 30 млн евро, в свою очередь «Милан» хочет арендовать Влашича за 5 млн евро с опцией выкупа за 20 млн плюс бонусы.

Отмечается, что Влашич настаивает на переходе и просит ЦСКА пойти на уступки.

Недавно Влашич дал краткий комментарий касательно информации о возможном трансфере в «Милан».