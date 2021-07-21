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Глушенков сфотографировался в футболке «Крыльев Советов»

вчера, 14:50

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков прибыл в расположение самарского клуба.

В течение сегодняшнего дня футболист должен подписать контракт с «Крыльями».

Ранее стало известно, кто является инициатором ухода Глушенкова из «Спартака».

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 18:37
Самара - хороший город . Удачи !
memphis
memphis
вчера в 15:40
С возвращением домой!
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:13
Очень хорошо что смотался в Крылья Советов.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:02
Повезло парню.
makkie
makkie
вчера в 15:01
Ну и хорошо!
Максу нужна постоянная игровая практика, пусть получает её в Самаре.
Заодно потерзает конкурентов Спартака - Зенит, цска, Локо и т.д.
shlomo
shlomo
вчера в 14:52
Удачи тебе в Самаре!!!!!
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