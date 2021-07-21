Глушенков сфотографировался в футболке «Крыльев Советов»

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что полузащитник «Спартака» Максим Глушенков прибыл в расположение самарского клуба.
В течение сегодняшнего дня футболист должен подписать контракт с «Крыльями».
Максим Глушенков прибыл в Самару pic.twitter.com/EiB3IgZuFJ— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 21, 2021
Ранее стало известно, кто является инициатором ухода Глушенкова из «Спартака».
Максу нужна постоянная игровая практика, пусть получает её в Самаре.
Заодно потерзает конкурентов Спартака - Зенит, цска, Локо и т.д.
Максу нужна постоянная игровая практика, пусть получает её в Самаре.
Заодно потерзает конкурентов Спартака - Зенит, цска, Локо и т.д.