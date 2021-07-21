«Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу

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вчера, 12:56

Как сообщает источник, «Вест Хэм» возобновил переговоры по поводу трансфера полузащитника «Спартака» .

Ранее стало известно, сколько англичане готовы заплатить за чешского футболиста.

Источник утверждает, что клуб возобновил свой интерес к Кралу, несмотря на его невзрачную игру на Евро-2020.

Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.