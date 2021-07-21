«Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу

Как сообщает источник, «Вест Хэм» возобновил переговоры по поводу трансфера полузащитника «Спартака» Алекса Крала.
Ранее стало известно, сколько англичане готовы заплатить за чешского футболиста.
Источник утверждает, что клуб возобновил свой интерес к Кралу, несмотря на его невзрачную игру на Евро-2020.
Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.
небесплатно,задорого,
и думает: Если продать за кораллы,
то было бы очень здорово!
Вот так продавали страну за бусы
индейцы и всякие там индусы...
небесплатно,задорого,
и думает: Если продать за кораллы,
то было бы очень здорово!
Вот так продавали страну за бусы
индейцы и всякие там индусы...