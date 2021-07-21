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«Вест Хэм» возобновил интерес к Кралу

вчера, 12:56

Как сообщает источник, «Вест Хэм» возобновил переговоры по поводу трансфера полузащитника «Спартака» Алекса Крала.

Ранее стало известно, сколько англичане готовы заплатить за чешского футболиста.

Источник утверждает, что клуб возобновил свой интерес к Кралу, несмотря на его невзрачную игру на Евро-2020.

Контракт 23-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Все комментарии
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
вчера в 17:08
не факт, что Крал в ВестХэмом выиграет много титулов, но, по крайней мере, игра в одной из сильнейших лиг планеты для спортсмена почетнее, нежели столетнее чемпионство
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:44
Но не купят
протон1
протон1
вчера в 15:50
Крал - системообразующий игрок, важное звено в цепи команды и просто отдать его за копейки?
stavr74
stavr74
вчера в 15:43
за 23 ляма вряд ли, а за 28 можно отдать
dok66
dok66
вчера в 15:35
Если предложат хорошие деньги , может и срастись . Но что-то по этому поводу большие сомнения гложат .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:51, ред.
Арнольдыч у чехов украл Крала-
небесплатно,задорого,
и думает: Если продать за кораллы,
то было бы очень здорово!

Вот так продавали страну за бусы
индейцы и всякие там индусы...
Ванечка
Ванечка
вчера в 14:30
Много за Крала сейчас не дадут
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 14:03
Вот только они теперь больше 10 лямов не предложат
BDA8181
BDA8181
вчера в 13:44
Опять бред начинают сочинять.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:27
Пусть в Спартаке совершенстуется.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 13:15
За двадцатку можно и продать.
fw2yy58cygyc
fw2yy58cygyc
вчера в 13:08
Может даже и подпишут.
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