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Агент Семёнова: «Андрей остаётся в „Ахмате“»

вчера, 13:37

Агент защитника «Ахмата» Андрея Семёнова рассказал о будущем игрока.

Недавно ходили слухи, что Семёнов может перейти в московский клуб.

Ничего не поменялось, Семёнов остаётся в «Ахмате», новый сезон начнет в составе именно этого клуба. Пока ничего не обсуждалось, предложений в «Ахмат» не поступало. Я тоже ни с кем не разговаривал.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:11
Да кому он нужен то?
Посредственный игрок, непонятно за что его Стасик в сборную взял. Наверное агент откат дал, но вышло так, что опозорившись на всю Европу будет сидеть горевать в горах.
1bear
1bear
вчера в 13:58
кому он нужен в Москве после "феерии" на Евро???
drug01
drug01
вчера в 13:56
Это его родная команда!
Mekail
Mekail
вчера в 13:52
Ну не получилось , значит так нужно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:52
Семёнов классный игрок пусть в Ахмате остаётся!
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