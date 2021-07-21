Агент Семёнова: «Андрей остаётся в „Ахмате“»

Агент защитника «Ахмата» рассказал о будущем игрока.

Недавно ходили слухи, что Семёнов может перейти в московский клуб.

Ничего не поменялось, Семёнов остаётся в «Ахмате», новый сезон начнет в составе именно этого клуба. Пока ничего не обсуждалось, предложений в «Ахмат» не поступало. Я тоже ни с кем не разговаривал.