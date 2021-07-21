Агент Семёнова: «Андрей остаётся в „Ахмате“»

Агент защитника «Ахмата» Андрея Семёнова рассказал о будущем игрока.
Недавно ходили слухи, что Семёнов может перейти в московский клуб.
Ничего не поменялось, Семёнов остаётся в «Ахмате», новый сезон начнет в составе именно этого клуба. Пока ничего не обсуждалось, предложений в «Ахмат» не поступало. Я тоже ни с кем не разговаривал.
Посредственный игрок, непонятно за что его Стасик в сборную взял. Наверное агент откат дал, но вышло так, что опозорившись на всю Европу будет сидеть горевать в горах.
Посредственный игрок, непонятно за что его Стасик в сборную взял. Наверное агент откат дал, но вышло так, что опозорившись на всю Европу будет сидеть горевать в горах.