Карпин – новый главный тренер сборной России

У сборной России появился новый главный тренер.
Этот пост займет наставник «Ростова» Валерий Карпин. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода специалист будет совмещать работу в сборной и клубе. Договор с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.
Если верить слухам, то РФС хотел пригласить на этот пост иностранного тренера, но переговоры между сторонами зашли в тупик.
Вряд ли, конечно, Валерий сделает из наших нынешних игроков что-то толковое без изменения всего отношения к футболу со стороны руководящих ведомств, но успеха ему пожелаю. А вдруг и вовсе удивит приличными результатами. Ростов при Карпине играет в атаку, уже это одно радует, после унылого закрытого футбола от Черчесова с набросами на Дзюбу.
Вряд ли, конечно, Валерий сделает из наших нынешних игроков что-то толковое без изменения всего отношения к футболу со стороны руководящих ведомств, но успеха ему пожелаю. А вдруг и вовсе удивит приличными результатами. Ростов при Карпине играет в атаку, уже это одно радует, после унылого закрытого футбола от Черчесова с набросами на Дзюбу.