Карпин – новый главный тренер сборной России

1627059779

вчера, 20:02

У сборной России появился новый главный тренер.

Этот пост займет наставник «Ростова» . Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода специалист будет совмещать работу в сборной и клубе. Договор с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.