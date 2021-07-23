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Карпин – новый главный тренер сборной России

вчера, 20:02

У сборной России появился новый главный тренер.

Этот пост займет наставник «Ростова» Валерий Карпин. Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года – с возможностью дальнейшего продления соглашения. В течение ближайшего полугода специалист будет совмещать работу в сборной и клубе. Договор с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.

Если верить слухам, то РФС хотел пригласить на этот пост иностранного тренера, но переговоры между сторонами зашли в тупик.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Maksat Karanov (раскрыть)
сегодня в 15:27
Never say never, как говорится 😉
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
сегодня в 13:55, ред.
"Пропало паровое отопление! " Цитата из произведения Булгакова под названием "Собачье сердце"...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 13:22, ред.
Все эти перестановки тренеров - Семаки, Карпины, Слуцкие, Бердыевы и прочие - такая чушь несусветная, такая мышиная возня, ей-богу.... Хоть кого ты поставь в тренеры - пока сама футбольная система не поменяется, то положительного результата ждать не стоит...
Если уж назначать тренера, то иностранца, на мой взгляд. Но и это абсолютно ничего не гарантирует.
Брулин
Брулин
сегодня в 11:10
С таким тренером, как Карпин, вполне можно героически сыграть вничью с Хорватией, затем слить Кипру и "неожиданно" не выиграть у Мальты...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Pendushkin (раскрыть)
сегодня в 09:49, ред.
От безысходности кого хочешь назначат, хоть Бармалея. На носу отборочные матчи, а тренера нет ! Вселенский позор; в какой сборной такое возможно, даже представить трудно. У нас в России - всё возможно, вы разве этого не замечаете в повседневной жизни? Так и вижу г-на Дюкова, который после того, как Карпин дал согласие, с облегчением вытер пот со лба, сам себе улыбнулся и пошёл опрокинуть стопочку, закусив её селёдочкой с лучком. Затем лёг в тёплую постельку и подумал - пусть Валера порулит сборной полгода, а там подберём кого-нибудь на его " свято место, которое пусто никогда не бывает ".
Pendushkin
Pendushkin ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 09:14
Для него надо четки дорогие покупать, без них - дохлый номер!
Pendushkin
Pendushkin
сегодня в 09:09
Настораживают его моральные стандарты. Послать детей под раздачу в Сочи и перевести стрелки на соперника как-то не по-мужски. Да и в судей бросать бутылками не очень красиво!
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 09:02
Худший вариант из всех возможных
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 07:46
Карпина можно попробовать, он хорошо набрался опыта, возможно тактически он никогда и не был силен, но мотиватор хороший
Maksat Karanov
Maksat Karanov ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 07:00
Это вряд ли. Скорее всего он на короткий срок не подписался, это же не возможно.
sir_Alex
sir_Alex ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 06:59
Хитрый туркмен запросил, поди, стопицот мильонов 😂😂😂
Maksat Karanov
Maksat Karanov
сегодня в 06:54
Он не выдержит давления, его журналисты, телеведущие, блогеры, эксперты провоцировать будут... Надеюсь, что я ошибаюсь. Успехов и фарта ему!
Kosmos58
Kosmos58 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 06:54
О то ж!
David Young
David Young ответ SpartakChelseaforever (раскрыть)
сегодня в 03:33
Я удивлюсь если Иран не попадёт. В принципе как и если ни Марокко ни Алжир не попадёт.
Valeron112
Valeron112
сегодня в 02:25
Во посиделки у костра👍💥👉⚽💁это-то набор смайлов к декабрю...надеюсь ненадо будет.
амурец
амурец
сегодня в 02:19
хотя хуже чем с усатым не будет, но с Валерой тоже не будет прогресса, у него везде одни провалы
antant1
antant1
сегодня в 02:06
Удачи вам Валерий Георгиевич!
протон1
протон1 ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 01:55
и судейство в придачу
SpartakChelseaforever
SpartakChelseaforever
сегодня в 01:51
Ребята, давайте успокоимся и посмотрим на вещи реалистично. Сборная России находится в рейтинге фифа на 38 месте после Ирана, Марокко и Алжира. Кто-нибудь удивится если кто-то из этих команд не попадёт на ЧМ??? В данный момент это наш уровень в этом спорте. Какая разница кто у нас тренер в этом году? Большой удачи и здоровья Карпину! Рано или поздно даже лучших тренеров лучших команд увольняют под свист и недовольство болельщиков
протон1
протон1 ответ Ген Геныч (раскрыть)
сегодня в 00:24
то чувство когда лучше бы оставили черчесова
протон1
протон1
сегодня в 00:23
Спасибо РФС, теперь катар нам не светит. Валера не тренер, 0 трофеев. Почему было не назначить Бердыева, он бы 70% вывел нас на ЧМ.
протон1
протон1
сегодня в 00:22
Ждали профи Бердыева, а назначили клоуна- Валеру.... ну что ж, Валера, верим!)))
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 00:12
Ну какой ..... Карпин?!!!!!!!!!!!!!!!!!РФС-ауууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!С этим тренером сборная железно не пройдет на ЧМ,ведь Карпин проигрывает все решающие матчи,что было и в Спартаке,что было и в Ростове!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Это ни тренер сборной от слова СОВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
berda2003
berda2003
вчера в 23:56
гламурная болонка теперь лицо российского футбола - круто...
ещё надо в тренерскую команду добавить царя - и мы на чм...
это точно!
Kosmos58
Kosmos58 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:42
Уберите у Семака деньги Газпрома, т.е. дорогих футболистов и вы увидите, чего он стОит!.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 23:38
РФС: "Пригласим статусного иностранца". Главным тренером российской сборной назначен Валерий Карпин. РФС: "Ну не шмогла я, не шмогла".
viv
viv
вчера в 23:36
Это какое то издевательство над нашей сборной.
alexamit
alexamit
вчера в 23:35
Удачи Валерию Георгиевичу!Но больше половина состава выгони к чёртовой матери!!!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:30
если Карпин не поменяет половину состава то ничего у него не получится
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:24
Добавлю к ранее сказанному. Если бы В.Г.К. был действительно заинтересован в работе со сборной, он без сожаления покинул "Ростов" и все силы сосредоточил на сб. России. Определённо, своей основной обязанностью он считает работу в клубе и, в чём я совершенно уверен, не расстроится, если в сборной у него ничего не получится. В случае неудачи с облегчением вернётся в родную гавань и даже не соизволит объяснять нам, почему у него не получилось. Строптивый характер не позволит. Вывод из сказанного: ничего хорошего с работой Карпина в сборной нас с вами не ждёт. Есть только одно "но" : нам может немного повезти в отборочных матчах с не самыми сильными соперниками, и тогда В.Г. окажется "на коне". Именно этого я и боюсь, и это будет в высшей степени нежелательно.
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