Радимов: «„Спартак“ — главный соперник „Зенита“»

Тренер «Зенита-2» назвал главного конкурента петербургского клуба в новом сезоне РПЛ .

Я считаю, что главный конкурент — московский «Спартак». У них есть два полноценных состава, и они, конечно, будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-белые вернули из аренды всех футболистов, которые способны обыгрывать один в один. ЦСКА лихорадило. Этот сезон для них будет переходным, а вот через год армейцы вновь включатся в борьбу за золото. «Краснодар», «Рубин», «Ростов» и «Динамо» будут бороться за зону еврокубков.