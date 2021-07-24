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Радимов: «„Спартак“ — главный соперник „Зенита“»

24 июля 2021, 14:29

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал главного конкурента петербургского клуба в новом сезоне РПЛ.

Я считаю, что главный конкурент — московский «Спартак». У них есть два полноценных состава, и они, конечно, будут главными соперниками «Зенита» в борьбе за чемпионство. Красно-белые вернули из аренды всех футболистов, которые способны обыгрывать один в один. ЦСКА лихорадило. Этот сезон для них будет переходным, а вот через год армейцы вновь включатся в борьбу за золото. «Краснодар», «Рубин», «Ростов» и «Динамо» будут бороться за зону еврокубков.

Недавно Соккер.ру сделал прогноз на новый сезон РПЛ.

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Все комментарии
протон1
протон1
24 июля в 23:01
А Радимов пел песенку, проиграв в споре Васе про медали Спартака в прошлом сезоне? Или на что там спорили
RBA
RBA
24 июля в 19:03
Что-то Буланов разговорился.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
24 июля в 17:00
Ещё один "МатчПремьер Турнира" обсмотрелся....))))
makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
24 июля в 16:09
Булкой или шавермой)
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
24 июля в 15:49
Просто закусывать начал...
sir_Alex
sir_Alex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
24 июля в 15:36
    YVG
    YVG
    24 июля в 15:05
      112910415
      112910415
      24 июля в 14:54
      Тот случай, когда с Радимовым спорить не надо
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      24 июля в 14:47
      Допустим , что соперник, т.е. противник один - это Спартак, зато союзников море, это и Сочи, и Нижний Новгород и РФС в лице Дюкова и Митрофанова. И трудно сказать кто сильнее.
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK-
      24 июля в 14:42
      А в Сочи Радимов уже не верит?!)
      Comentarios
      Comentarios ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      24 июля в 14:41, ред.
      От ЦСКА жду место в тройке .. скорее всего 3. А из конкурентов наверное Ахмат еще может выстрелить
      sv_1969
      sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
      24 июля в 14:40
      К сожалению нет никого
      makkie
      makkie
      24 июля в 14:40
      Это точно Радимов сказал?)
      Похоже, человек от алкоголя отказался и наконец-то думать начал.
      Comentarios
      Comentarios
      24 июля в 14:39
      Прям мортал комбат
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      24 июля в 14:30
      Рано сбросили ЦСКА и Локо со счетов!
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      24 июля в 14:29
      Есть ещё Локомотив.
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