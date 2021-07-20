Лебединая песня Дани Алвеса и шанс для молодёжи. Рассказываем, за кем нужно следить на Олимпиаде-2021

1626813648

вчера, 23:40

Олимпийский футбольный турнир раскрывает таланты. «Соккер.ру» — о тех, за кем будет интересно следить в Японии, об известных и не очень.

Олимпийскому футбольному турниру не принято придавать много значения. Некоторые вообще не знают, что на Олимпиаде играют в футбол, и в каком виде те или иные сборные выступают. Однако олимпийские турниры, несмотря на возрастные ограничения, зачастую посещают известные весьма опытные футболисты, а также те, кто завтра станет известным и будет определять будущее футбола, то есть завтрашние звезды. Поэтому предлагаем вам заранее небольшой список тех, за кем интересно будет последить на Олимпиаде в Токио.

Дани Алвес (38 лет, Бразилия)

Сразу с тяжелой артиллерии. Бразильцы твердо настроены ударно выступить на Олимпийских играх, поэтому в качестве «дядьки», который будет рулить процессами на поле, взяли Дани Алвеса, выступающего ныне за «Сан-Паулу». Сейчас он играет не только на краю защиты, но и в атаке, что обещает добавить красок игре сборной Бразилии. Интересно посмотреть, как бразильская молодежь будет себя проявлять рядом с этим многоопытным звездным игроком.

Габриэл Мартинелли (21 год, Бразилия)

В прошлом сезоне нападающий «Арсенала» не так часто нас радовал. Он перенес операцию на колене, поэтому очень много пропустил. Однако талант 21-летнего «канонира» сложно недооценить, и на Олимпиаде он должен подтвердить свою силу и перспективы. Это для него шанс завоевать ценнейший трофей и вкатиться в новый сезон наилучшим образом – «Арсеналу» голы Мартинелли еще пригодятся.

(24 года, Испания)

Один из немногих футболистов, которые не последнюю роль играли на чемпионате Европы, а теперь сразу же получают шанс на Олимпиаде. Ойарсабаль имеет возможность искупить всю вину за не самое удачное выступление сборной Испании на Евро. Микель провел более 200 матчей за «Реал Сосьедад» и, вероятно, в олимпийской сборной Испании станет одним из лидеров и незаменимых исполнителей. Совсем другой уровень ответственности и доверия. А там, может, и видные покупатели опять заинтересуются.

Педри (18 лет, Испания)

И если к Ойарсабалю в основной сборной Испании было немало вопросов, то Педри оставил однозначно позитивное впечатление. 18-летний парень стал одним из главных открытий Евро-2020. Если бы Испания прошла подальше в турнире, то мы бы о нем еще много услышали. Но и уже известного достаточно, чтобы понять, что мы имеем дело с будущей звездой «Барселоны». Для Педри Олимпиада станет еще одним шагом к ускоренному набору опыта и возможностью на заре карьеры завоевать трофей на уровне сборных.

Антони (21 год, Бразилия)

Очень приличная компания собирается в олимпийской сборной Бразилии. Впрочем, это случается регулярно, почти на всех Олимпиадах. Только теперь бразильцы будут особенно злы и настроены на победу – после проигранного финала Кубка Америки Аргентинцам. Утешение в Токио может хоть немного подсластить пилюлю. А Антони сыграет одну из ключевых ролей, какую уже исполняет в «Аяксе». Амстердамцы умеют раскрывать таланты. И на Антони делается огромная ставка как на будущую звезду. Вполне возможно, что его игра на Олимпиаде станет новым откровением.

Арне Майер (22 года, Германия)

Но что это мы все вокруг Испании и Бразилии? Есть и другие яркие сборные со своими будущими легендами. Майер считается главной находкой академии «Герты», его сравнивают с Тони Кроосом, хотя по манере игры Майер больше напоминает Сами Хедиру в лучшие годы. Это аккуратный, но цепкий и работоспособный полузащитник, который должен закрепиться и в основной сборной Германии. Правда, склонен к травмам.

Брайан Хиль (20 лет, Испания)

И снова к испанцам, которые будут одними из главных фаворитов на турнире. В последние годы Хиль планомерно прогрессировал, прибавлял. И уж если основная сборная Испании переживает смену поколений, то самое время заявлять о себе такой молодежи. Педри уже выстрелил, Хиль тоже близок к этому. Олимпиада может стать подходящим смотром-испытанием.

Энцо Ле Фи (21 год, Франция)

Ле Фи в «Лорьяне» оставляет очень благоприятное впечатление своими яркими решениями, прорывами, контролем мяча и работой с ним. Невысокий хавбек использует свою приземистость, чтобы проскакивать мимо соперников и лезет то с хитростью, то напролом. Кажется, у Франции нескончаемый потенциал на талантливых игроков. Ла Фе будет непросто пробиться в основную сборную, но на Олимпиаде он может сделать шаг к этому.

Диего Лайнес (21 год, Мексика)

Единственный член мексиканской сборной, который играл за рубежом. Более того, в «Бетисе» молодой Лайнес получил десятый номер, что весьма ответственно и показательно. Это энергичный игрок, который может регулировать темп своей команды, разбираться в одиночку с несколькими соперниками и придумывать оригинальные ходы. Следить за ним будет интересно, в том числе топ-клубам – ведь в числе самых перспективных вундеркиндов он давно.

Фаусто Вера (21 год, Аргентина)

У Аргентины богатые традиции по раннему раскрытию талантов. До недавнего времени победа на Олимпиаде была единственным международным трофеем для Лионеля Месси. Вера тоже весьма перспективен, хотя играет всего лишь за «Архентинос Хуниорс» и еще не играл за взрослую сборную. Но его потенциал огромен. Он хладнокровен, великолепно читает игру, умеет ловко начинать атаки и разрушать походы соперника. Его большой трансфер в Европу – дело времени.

(20 лет, Южная Корея)

Это один из двух южнокорейских футболистов, которые выступают в топ-пяти европейских лигах. Нападающий «Валенсии» быстр, напорист, бежит к мячу так, словно в последний раз в жизни, при этом чувствует себя комфортно в плотном окружении, обладая четким дриблингом. В Испании ему это не всегда удается проявлять, но олимпийские сборные дают больше возможностей.

Матеус Кунья (22 года, Бразилия)

Еще один талантливый бразилец и еще один представитель «Герты» из Берлина. Им интересуется «Лидс» и другие клубы. Это высокий сильный форвард с отличным ударом и способностью играть на любой позиции на фронте. В нем напор и мощь сочетаются с изяществом, что выглядит симпатично и перспективно.

Микель Мерино (25 лет, Испания)

Мерино очень ценил в «Ньюкасле» Рафаэль Бенитес, а он знает толк в качественных полузащитниках. В «Реале Сосьедад» Мерино показал хорошую собранность и нацеленность на ворота, качественную работу с мячом и умение ловко разыгрывать комбинации. Возможно, он немного запаздывает с моментом решающего прорыва в карьере, но игра на Олимпиаде может придать необходимый толчок.

Натанаэль Мбуку​ (19 лет, Франция)

Мбукю забил семь мячей в 11 матчах за сборную Франции (U19), а талантливый француз – это уже большая заявка. По манере движения он напоминает Салаха, умеет играть на всей линии фронта, имеет превосходное чувство пространства и нацеленность на ворота. У него есть все шансы стать отличным взрослым форвардом.

Неуэн Перес (22 года, Аргентина)

Молодой аргентинец принадлежит «Атлетико», но регулярно катается по арендам для набора опыта. При этом «матрасники» не желают защитника продавать, видя большую перспективу в Пересе. Он спокоен, когда противостоит нападающим, и азартен, когда подключается к атакам. Посмотрите на него в деле и поймете, почему Диего Симеоне не хочет с Пересом расставаться и видит в нем перспективу.

Рейньер (19 лет, Бразилия)

Кажется, сборная Бразилии становится самой интересной и привлекательной для наблюдений на Олимпиаде. Но так чаще всего и бывает – уж слишком много в ней талантов. Рейньер все еще находится в аренде в дортмундской «Боруссии» из «Реала». В будущем сезоне с уходом Джейдона Санчо он может получить больше шансов в Германии. И вроде наигрывается как типичная «десятка», но проявляет себя часто как заправский форвард.

Такефуса Кубо (20 лет, Япония)

Ну и как же без хозяев. К ним всегда приковано особое внимание, даже если сборная не хватает звезд с неба, а нация не самая футбольная. Но на Кубо в Японии молятся. Еще бы – представитель Японии в самом «Реале». На счету Кубо уже есть эффектные голы и действия на поле. Да и сам факт, что за него боролась и «Барселона», говорит о многом.