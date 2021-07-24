Чемпионство «Спартака», очередь в еврокубки и ставка на юных футболистов. Интриги РПЛ сезона 2020/21

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вчера, 13:02

А еще попытка «Зенита» стать «Ювентусом».

«Зенит» и четвертый титул подряд

Многие ставят на петербуржцев и правильно делают. Даже когда северяне пускали «Ростов» в Лигу чемпионов, или финишировали на пятом месте, то до начала чемпионата были законными фаворитами. Иначе при такой разнице в возможностях быть не может. Но сейчас при Семаке появился еще и продуманный подход к футболу без привычного объема внутренних скандалов. Распри и недовольно присутствуют, но «Зенит» объективно наиграл на предыдущий титул и может повторить тот успех, снова переигрывая конкурентов с глазу на глаз. Самое время поспорить о том, как будет выглядеть итоговая таблица РПЛ сезона 2021/22.

Задача «Спартака» в год юбилея

Минимум – второе место, дальше – как получится. Новый тренер, непростой старт в квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики», где есть давний враг Руя Витории. Но оптимизма меньше не стало, поскольку в клубе привычные проблемы, а вот команда – растущая. Могут показать яркий атакующий футбол, и если Максименко, Джикия и Жиго при поддержке нового опорника, если Крал уедет, подчистят последствия командной смелости, то «Спартак» будет ярким клубом. Понятно, что фанаты украдкой мечтают о чемпионстве, поэтому судьба команды интригует.

Тренерская дуэль с легионерами

У Марко Николича шаткая позиция в «Локомотиве», поскольку Рангник и Цорн легко могут засватать в команду своего человека. Хотя серб – классный тренер. У белоруса Ганчаренко позиции в «Краснодаре» крепче, но неудачи не исключены, как и большие успехи. Также из наставников-иностранцев есть Витория в «Спартаке», там все привычно вилами по воде писано, когда говорим о длительности отношений. А вот самый интересный пример тренера-легионера прямо сейчас – Шварц. Как знаем по Клоппу, Нагельсманну или Флику, тамошняя школа мощная. И Кунца в сборную России звали не из-за того, как на нем сидит костюм. «Динамо» Шварца в год столетия клуба попытается зайти в еврокубки. Сравнение возможностей россиян и тренеров-иностранцев, к которым всегда жутко ревнуют – вспомните странную реакцию на Тедеско, будет одной из интриг сезона.

Захарян, Мухин и новые открытия

Так получилось, что появление ярких новичков попало не на старт прошлого сезона, а скорее на его середину и конец. То есть для Арсена Захаряна, который обидно пропустил Евро из-за ангины, продолжается прошлый чемпионат, что он вчера с Тюкавиным и показал против «Ростова». Но есть также задача Мухина решить теорему Вернблума в ЦСКА . Есть молодые футболисты у «Спартака», «Рубина», будут они у «Краснодара». Следить за молодежью интересно, поскольку не все они испорчены лимитом с порога. Тот же 16-летний Пиняев, который перешел в «Крылья Советов», легко может удивить в составе интересной команды в первых матчах РПЛ .

Странная ставка на Березуцкого

«Армейцы» сейчас очень похожи на старый «Спартак». Особенно когда говорим о количестве спорных решений на метр квадратный. И выбор в пользу Алексея Владимировича удивил даже бывалых зрителей. Его брата Василия отшили, бывший защитник обиделся и укатил в Краснодар. А потом уволили Олича на ровном месте, признав ошибку, но не сумели найти наставника, который готов работать с ЦСКА на голом энтузиазме. Денег на большие трансферы не будет, если Влашич уйдет в аренду, а не принесет живые миллионы, команда интересная, но есть следующий пункт, что допускает еще один год для «армейцев» без премиальных УЕФА .

«Локомотив» в тоннеле перемен

В котором застряли. Ведут себя так, словно они олигархи, а деньги-то на счетах есть? На прошлой неделе у знакомого работник украл инструментов на производстве на несколько тысяч евро. Поскольку были камеры видеонаблюдения, то вора легко вычислили. Как оказалось, человек связался с микро-кредитами, ему угрожали расправой – бич многих в небогатых странах. И «Локомотив» скорее напоминает человека, который живет не по средствам, а «ворует» у государственной компании, чем успешного бизнесмена на пороге триумфа. Чехарда с менеджерами, расходы, которые не по карману клубу без ЛЧ , недоверие тем, у кого получается, странное расставание с Чорлукой. Хватает опасений, а сезон начали с разгромного поражения.

Длиннющая очередь в еврокубки

Выступления в Европе – интрига большого сезона, но если говорим об РПЛ , то отсутствие «Динамо», ЦСКА , «Краснодара» и «Ростова» среди искателей счастья в трех международных кубках гарантирует невероятную борьбу. Мест мало, желающих много, будет ажиотаж. Борьба за еврокубки – козырь РПЛ . Именно это и подчеркнули авторы нового проекта чемпионата России. Всегда находятся борцы за права середняков, но рейтинги трансляций четко показывают – зрителям нужны матчи «Спартака» против соседей из Москвы и «Зенита», игры «Краснодара» против москвичей и петербуржцев, и так далее. Кто зайдет в Европу? Интрига и РПЛ , и Кубка России.

Эффект от чистки судейских рядов

Летом на Евро-2020 лучшим из россиян стал арбитр Карасёв. Как видите, если судья РПЛ концентрируется на работе, а не на попытке урвать куш, то может добиться успеха на международном уровне. Ставим плюс Ашоту Хачатурянцу, что под его присмотром восемь рефери с сомнительной квалификацией или запятнанной репутацией завершили карьеры арбитров РПЛ . Молодые будут ошибаться, но если не увидим серий и предвзятости по отношению к отдельным клубам – будем рады реформам, которых ждали тридцать лет. Пусть будет хоть один сезон без гнусных судейских скандалов. Потом всех, кто жалуется на рефери, называют нытиками, но давайте оценивать без эмоций. Плотность в таблице обычно такая, что одна странная ошибка рефери может стоить тридцать миллионов евро. Или трофея.

Поиски новых серийных снайперов

Зе Луиш и Смолов представляют атаку «Локомотива». У ЦСКА в атаке будет Заболотный, не только Чалов, хотя до сих пор не исключена потеря человека с пасами, а именно Влашича. У «Спартака» есть задача – не потерять до конца лета Ларссона, ведь с Соболевым должны зажигать впереди, копируя успехи Дзюбы и Азмуна в последних сезонах. «Динамо» явно ждет нового форварда, ведь Комличенко не справился, а у Грулёва бывают травмы. И не было пока чемпионата с 20 точными ударами за сезон. А теперь есть тот же Сергеев, что накидал в ФНЛ 40 голов. Плюс «Краснодар» поставил на форварда за 20 млн евро, и от него ждут града голов.

Прошлый сезон получился самым результативным за много лет – по 2.65 мяча за игру. Пора развивать тренд на яркий и открытый футбол, ведь на Евро-2020 успеха добивались смелые, и в клубной игре увидим отголоски главного турнира года.