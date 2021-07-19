«Зенит» уверен в четвёртом чемпионстве подряд. Вступайте в дискуссию о судьбе титула

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вчера, 13:41

Называем причины, что подарят футбольную интригу.

Сделаны выводы по одному матчу

Классическая ошибка. «Зенит» легко выиграл Суперкубок, или «Локомотив» легко его проиграл? Скорее второй вариант, ведь команда Семака отдавала мяч – разгром получили в поединке, где владение было почти равным. А из пяти точных выстрелов петербуржцев минимум три им подарили грубейшие персональные ошибки соперника. При этом и Петржела, и Малафеев, и Боярский по-разному высказали одну мысль – «Зенит» уже чемпион 2022 года. Не рановато? О какой «прекрасной форме» речь, если Ловрен и Ракицкий вместе не играли и ни одна шустрая атака их не проверяла? Нельзя делать выводы по одному матчу, но это видим постоянно, особенно со стороны публичных поклонников «Зенита». Кстати, после одного поражения тоже бывает режим: «Все пропало».

Вмешаются нагрузки Лиги чемпионов

В этот раз «Зенит» в третьей корзине из-за победы «Челси» в турнире. Можно получить трио в стиле «Бавария», ПСЖ и «Милан». Тогда это пять поражений, домашняя ничья с «россонери» и четвертое место в квартете. Но есть вариант, при котором «Зенит» снова магическим образом избегает спайки элитных соперников в стиле «Манчестер Сити» — «Барселона», или «Атлетико» — «Ливерпуль». Можно вытащить «Спортинг», «Севилью» и слабейший клуб из четвертой корзины, что пройдет квалификацию. Тогда надо выходить в плей-офф. А если Семак зимой будет занят подготовкой к матчу против «Интера» или МЮ , то в РПЛ не потерять очки станет сложнее. Их успех в еврокубках, как ни парадоксально, может добавить интриги в чемпионате.

«Спартак», «Динамо» и ЦСКА взрослеют

Не путайте результат – повзрослели, с процессом – взрослеют. И «Краснодар» в идеале станет мудрее. Московские клубы с талантливыми составами могут задать темп, о котором «Зенит» лишь мечтает. Когда все удается, то это каток по меркам РПЛ , причем катают с запасом. Но помним поединки против «Рубина». Достаточно другим командам не быть такими наивными, как Гильерме с защитниками – увидим весь набор минусов «Зенита». Также пора бы Витории, Шварцу и Березуцкому похвастаться собственными наработками. У «Спартака», «Динамо» и ЦСКА есть нераскрытый потенциал. А вот молодежного задора у «Зенита» не может быть по определению – средний возраст оптимальной основы перевалил за 28 лет, а до конца сезона перевалит за 29. Это очень много, проблем с прессингом не избежать.

Семак прав – «Зенит» сложно усилить

Скептик скажет: «Что ж он вечно жалуется, если столько трофеев и повторил рекорд Слуцкого и Газзаева?» Но Семак прав – заметно усилить команду при нынешних законах невозможно. Можно отдать много денег за Сафонова и Баринова. Но приведут ли такие трансферы к существенному улучшению качества футбола? Российский рынок не дарит «Зениту» возможность набрать игроков уровня не только Данни или Халка, но даже Барриоса и Дугласа Сантоса. Так что Оздоев, Кузяев, Ерохин и Сутормин – российский костяк. В центр защиты четвертого человека с российским паспортом найти невероятно сложно. Опять же, любой клуб РПЛ для «Зенита» предложит особую цену, завышенную. А с иностранцами все еще проще. В заявке уже восемь легионеров. Если не смогут отдать Дриусси в «Ривер Плейт», то никого не привезут. Хватит ли сил у этого состава? Есть сомнения, ведь достаточно одной эпидемии травм или заражения сами знаете чем – «Зенит» начнет терять очки.

Вратарский вопрос до сих пор тревожит

Желаем Михаилу Кержакову успехов, но это крепкий средний вратарь, не более. Лунёв уехал в Германию, Дюпин напрашивался в «Зенит», но пока в «Рубине». Сафонов позирует в новой форме «Краснодара», которую ленивая компания, что ее разрабатывала, предложила разным клубам в одном и том же исполнении. Матвей не спешит в «Зенит», а Семак понимает, что иностранного голкипера даже на скамейку взять не может. Вылетит Кержаков – играть будет 18-летний Одоевоский. Возможно, это вундеркинд, но не все Джиджи – Доннаруммы. Да и Кержаков не без греха. Начнет ошибаться голкипер без конкурентов – станет больше осечек у команды.

Барриоса позовут в топ-5, защита стареет

Заметно, что не старый Чистяков сейчас резче, чем звездные конкуренты. Возможно, Дмитрий будет чаще на поле, успевая блокировать чужие удары. «Локомотив» провел ужасный матч во всех фазах игры, но дергались в атаке. По ударам в финале Суперкубка счет 10:8, не такая большая разница, как на табло. Так что подходить к воротам Кержакова смогут. И Барриос всех не поймает, когда вернется. Да и уход Вильмара после классного Кубка Америки не исключен. Не сможет Семак удержать колумбийца, если его позовут, например, в «Севилью». И неправда, что без Барриоса будет легко. Оздоев и Вендел всех не поймают.

Позиции Дзюбы меняются, резерва нет

В атаке запасной центральный форвард – Ерохин. Повезло, что Азмун не рвется в топ-5, но помним, что если Сердар и Артём одновременно оказываются на больничной койке – в атаке останется Дриусси. Или не останется? Себастьян публично заявлял о желании уйти, ждет возвращения домой в Аргентину. Российских форвардов на горизонте, чтобы тянули сравнение с Артёмом и Сердаром по результативности и были доступны Семаку, попросту нет. Да и публика собирается понятным образом реагировать на Дзюбу. Будет сложно повторить сказочные сезоны. А без ударного Артёма «Зенит» слабее, причем намного, поскольку вместо голов получают много пустых атак, от которых можно отбиться.

Чемпионы – фавориты, но с оговорками

Все идеально складывалось, и от этого возник нимб непобедимости. Да, скорее всего, им снова отдадут титул. Но посмотрите на количество приличных нестарых конкурентов. Даже «Ростов» может отобрать очки у Семака хотя бы в одном матче из двух. Так что «Зениту» будет не так легко, как в финале Суперкубка. Особенно если добьются успехов в Европе и весну начнут в плей-офф. В прошлом сезоне отдыхали, ведь финишировали четвертыми в ЛЧ , а юные «Спартак» и ЦСКА не осилили погоню. Но вернется «Краснодар». Растет «Динамо», что попытается дважды отобрать у «Зенита» очки по примеру «Рубина». Не так плохи остальные клубы РПЛ , чтобы всегда дарить Семаку титулы. Причем дарение не значит, что «Зенит» не тратит силы – еще как стараются.

Сама команда солидная – уверовали в статус российской «Баварии». Если разовьют высокий прессинг с Венделом и Малкомом, сумеют дозировать силы и не потеряют из-за травм ключевых игроков – подтвердят вердикт опытного специалиста. Но в той же Европе «Зенит» не настолько мощный, чтобы его боялся хотя бы «Брюгге». Москвичам, южанам и казанцам не стоит сдаваться за неделю до начала чемпионата, это неспортивно.