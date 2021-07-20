Возвращение ван Дейка, дебют Конате и очередь из принцев. Тайны и надежды «Ливерпуля»

1626795208

вчера, 18:33

«Красные» начинают и… выигрывают?

Неординарные спарринги

«Ливерпуль» готовится к старту сезона 2021/22 в Австрии. Юрген Клопп выбрал для четырехнедельного тренировочного лагеря «красных» живописный Зальфельден, а сегодня у мерсисайдцев первая контрольная работа. Вернее, сразу две. Сегодня вечером «Ливерпуль» проведет спарринги с австрийским «Ваккером» (19:00 по Москве) и немецким «Штутгартом» (22:00), причем это будут матчи не в традиционном формате: команды проведут мини-игры по 30 минут.

Интересно, что по ходу сборов в Австрии «Ливерпуль» будет наращивать время контрольных матчей: с «Майнцем» через 3 дня «красные» сыграют уже два тайма по 30 минут, а с «Гертой» 29 июля проведут полноценный матч — два тайма по 45. Инициатором матчей в необычном формате стал, конечно же, Юрген Клопп, объяснивший свое решение в интервью клубной пресс-службе:

Во-первых, я счастлив, что нам удалось это организовать. У команды был семинедельный перерыв, не у всех, конечно, но все-таки это самая длинная пауза в совместной работе за долгое время. Поэтому мы решили не играть слишком много на этом этапе. Мы сыграем два матча по 30 минут, выпуская по ходу этих мини-матчей всех игроков, которые у нас есть. Это может показаться хаотичным и диким, но мы сейчас просто хотим дать игрокам почувствовать ритм игры. Круто, что мы нашли противников, которые согласились, что игры по 30 минут — это хорошая идея. Никто не устанет, нам не придется заниматься восстановление на следующий день, фактически мы сыграем два тайма по 30 минут против разных соперников и продолжим тренироваться по нашему плану. И все-таки это будут матчи против других команд в формате 11 на 11, где будут замены и соревновательный темп, который футболисты должны почувствовать.

Ожидания от первого появления «Ливерпуля» перед публикой за 2 месяца

1. Дебют Ибраима Конате

«Ливерпуль» не стал продлевать отношения с Озаном Кабаком, который выступал за «красных» на правах аренды во второй половине прошедшего сезона, но приобрел другого молодого защитника из Бундеслиги. Ибрахима Конате из «РБ Лейпцига» обошелся английскому гранду в 40 миллионов евро, и Юрген Клопп подтвердил, что во вторник французский защитник дебютирует в составе «Ливерпуля».

В прошлом сезоне «красные» пережили кадровую катастрофу в обороне, и 22-летний центрбек должен сыграть важную роль в реконструкции защитной линии. Забавно, что 8 из 34 футболистов, вызванных в австрийский тренировочный лагерь «Ливерпуля», — центральные защитники. Понятно, что многие не пойдут с командой в сезон, но Конате должен помочь здесь и сейчас. Предсезонка очень важна для француза, за следующие четыре недели он должен доказать Клоппу, что достоин места в стартовом составе.

2. Возвращение звезд

«Ливерпуль» изрядно настрадался из-за травм в прошлом сезоне, поэтому сейчас Юрген Клопп широко улыбается, когда видит тренирующихся в общей группе Вирджила ван Дейка, Жоэла Матипа и Джо Гомеса. Восстановился и Трент Александер-Арнольд, пропустивший из-за повреждения бедра Евро-2020, он тоже полноценно тренируется с командой. Предложенный Клоппом формат матчей позволяет рассчитывать, что все недавно травмированные звезды команды получат хотя бы по несколько минут игровой практики. Парням нужно возвращать тонус и уверенность.

3. Принцы, которые мечтают о короне

«Корона» в данном случае — место в обойме команды на предстоящий сезон. В Австрии с «Ливерпулем» наравне с вышеперечисленными звездами, Мохамедом Салахом и Садио Мане занимаются сразу несколько молодых футболистов, для которых контрольные матчи — шанс понравиться Юргену Клоппу и пойти с «Ливерпулем» в большой поход. Больше всего заставляет говорить о себе 18-летний Харви Эллиотт, который вернулся из весьма продуктивной командировки в «Блэкберн» (41 матч = 7 голов + 11 ассистов в Чемпионшипе). Похоже, перед нами будущая звезда «красных».

Также стоит обратить внимание на 17-летнего польского вингера Матеуша Мусяловски, который провел прекрасный сезон за «Ливерпуль» U18, а на прошлой неделе заключил первый профессиональный контракт. Впечатляют перспективы 16-летнего Кайде Гордона, который в начале года перебрался в «Ливерпуль» из «Дерби» за 3.4 млн евро. Полузащитник Тайлер Мортон давно в системе «красных» и жаждет себя проявить, как и центрбек Билли Куметьо, который сыграл один тайм против «Мидтьюлланда» в Лиге чемпионов. Считается большим талантом.

Впрочем, бесталанные парни даже в такой расширенный состав «Ливерпуля» не попали бы. Оуэн Бек рассчитывает со временем навязать конкуренцию Эндрю Робертсону, а Конор Брэдли уже дебютировал за сборную Северной Ирландии, хотя на клубном уровне за профессионалов пока не играл. Полузащитники Лейтон Кларксон и Джейк Кейн тоже ждут своих шансов. Наверняка еще услышим об этих парнях, кого-то из них точно ждет большая карьера.

4. Определение лишних

Понятно, что нынешний состав «Ливерпуля» слишком раздут, тем более 8 футболистов основы еще отдыхают после игр за свои сборные. К старту сезона Юрген Клопп оставит только тех футболистов, на которых рассчитывает. Контрольные матчи — это не только возможность для тренерского штаба «красных» оценить игроков, но и витрина для потенциальных покупателей/арендаторов. Несложно уже сейчас перечислить группу мерсисайдцев с неопределенным будущим: Дивок Ориги, Такуми Минамино, Нат Филлипс, Лорис Кариус, Бен Вудберн, Джердан Шакири.

Уже пристроены Марко Груич и Тайво Авони, заключившие полноценные контракты с «Порту» и «Унион Берлин» соответственно. Впереди еще много работы на трансферном рынке по части сделок «на выход». «Ливерпулю» логично избавиться от части редко играющих опытных игроков и отдать их места в составе окрепшим талантливым «янгстерам».