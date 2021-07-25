Кокорин выйдет в стартовом составе «Фиорентины» в товарищеском матче

«Фиорентина» сыграет против клуба «Полиспортива», который выступает в четвёртом по силе итальянском дивизионе.
Пресс-служба «фиалок» опубликовала стартовым состав на предстоящую игру. Российский нападающий Александр Кокорин появится на поле с первых минут.
FORMAZIONE | 📋— ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 25, 2021
Il nostro undici iniziale per l’amichevole odierna ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina pic.twitter.com/9wuZMoCFKT
Ранее стало известно, что Кокорин имеет шанс стать основным форвардом «Фиорентины» в новом сезоне.