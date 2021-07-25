Кокорин выйдет в стартовом составе «Фиорентины» в товарищеском матче

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вчера, 17:26

«Фиорентина» сыграет против клуба «Полиспортива», который выступает в четвёртом по силе итальянском дивизионе.

Пресс-служба «фиалок» опубликовала стартовым состав на предстоящую игру. Российский нападающий появится на поле с первых минут.

Ранее стало известно, что Кокорин имеет шанс стать основным форвардом «Фиорентины» в новом сезоне.