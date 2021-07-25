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Кокорин выйдет в стартовом составе «Фиорентины» в товарищеском матче

вчера, 17:26

«Фиорентина» сыграет против клуба «Полиспортива», который выступает в четвёртом по силе итальянском дивизионе.

Пресс-служба «фиалок» опубликовала стартовым состав на предстоящую игру. Российский нападающий Александр Кокорин появится на поле с первых минут.

Ранее стало известно, что Кокорин имеет шанс стать основным форвардом «Фиорентины» в новом сезоне.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:11
Кокорин вышел и на первых минутах игры утомился приболел. увезли в санаторий отдохнуть.
Anisovich
Anisovich
вчера в 17:54
Саша все равно играть не будет, заболеет.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 17:50
Получит травму
drug01
drug01
вчера в 17:42
В какой он форме????
Cat01
Cat01
вчера в 17:41
Ждём игры Саня!
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:32
Шура, забейте, я вас умоляю!
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:31
Чампионы ,чампионы , знаем мы их всех в лицо !!!)))
Брулин
Брулин
вчера в 17:29, ред.
Сегодня будет его первый гол!
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