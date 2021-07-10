Агуэро не будет игроком основы в «Барселоне». Он будет подменять Фати

В «Барселоне» не собираются наигрывать форварда Серхио Агуэро как игрока основного состава, сообщает As.
По информации источника, при переговорах с 33-летним аргентинцем ему было оговорено, что он будет подменять 18-летнего Анссумане Фати.
Отмечается, что Агуэро согласился на эти условия.
В июне сообщалось, что Серхио отказал топ-клубу итальянской Серии А ради «Барселоны».
Старый Агуэро лучше,чем этот оловянный.
В Барсе такие часто-Вермален,Дембеле,Фати,лежа на диване годами получали и получают миллионы
Старый Агуэро лучше,чем этот оловянный.
В Барсе такие часто-Вермален,Дембеле,Фати,лежа на диване годами получали и получают миллионы