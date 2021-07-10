Агуэро не будет игроком основы в «Барселоне». Он будет подменять Фати

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10 июля 2021, 20:49

В «Барселоне» не собираются наигрывать форварда как игрока основного состава, сообщает As.

По информации источника, при переговорах с 33-летним аргентинцем ему было оговорено, что он будет подменять 18-летнего .

Отмечается, что Агуэро согласился на эти условия.

В июне сообщалось, что Серхио отказал топ-клубу итальянской Серии А ради «Барселоны».