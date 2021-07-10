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Агуэро не будет игроком основы в «Барселоне». Он будет подменять Фати

10 июля 2021, 20:49

В «Барселоне» не собираются наигрывать форварда Серхио Агуэро как игрока основного состава, сообщает As.

По информации источника, при переговорах с 33-летним аргентинцем ему было оговорено, что он будет подменять 18-летнего Анссумане Фати.

Отмечается, что Агуэро согласился на эти условия.

В июне сообщалось, что Серхио отказал топ-клубу итальянской Серии А ради «Барселоны».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:16
это уж как пойдёт
Ислам0926
Ислам0926
10 июля в 23:20
Продать вместе с Гризманном Дембеле вот и вопрос решен Фати и Агуэро в основе
Gelious
Gelious
10 июля в 23:17
Фати обделается, и играть будет Агуэро. Приятного просмотра
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
10 июля в 23:07
Агуэро в основе может поиграть еше 2 года
протон1
протон1
10 июля в 22:11
ну годы берут свое что тут поделать.
Брулин
Брулин
10 июля в 22:05
Странное сообщение,футболисты люди а не детали машины.у людей бывают травмы,разные состояния физической формы и др.факторы. Тренер наверное в большинстве случаев ставит на игру лучщего на данный момент
vdbkt37dc8xw
vdbkt37dc8xw
10 июля в 21:40
Не получится,и Фати тоже такой же хрустальный диаметром в мм,который ломается от дуновение ветра,как Дембеле.
Старый Агуэро лучше,чем этот оловянный.
В Барсе такие часто-Вермален,Дембеле,Фати,лежа на диване годами получали и получают миллионы
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
10 июля в 21:36
Ещё надо увидеть, каким Фати вернётся после операции. Хесе вон так и не вышел на свой уровень.
Илья85
Илья85 ответ dimagas2 (раскрыть)
10 июля в 21:29
Да. Но ведь один из них Месси . И даже при Кумане он играал левого нападающего или вингера ,смотря какая схема ,но ни как не центра,коим является Агуэро . Агуэро, это условный Суарез
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
10 июля в 21:26
Фати после травмы вообще неизвестно как играть будет
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ ЮЗИК (раскрыть)
10 июля в 21:26
он прилично сдал, что ему остаётся делать?
ЮЗИК
ЮЗИК
10 июля в 21:00
Опустился Агуэро до скамейки запасных
dimagas2
dimagas2 ответ Илья85 (раскрыть)
10 июля в 20:57
Куман же в 2 нападающих играет.
STVA 1
STVA 1
10 июля в 20:56
Наверное перепутали
Илья85
Илья85
10 июля в 20:55
У них же разная позиция на поле . Может они с Депаем перепутали,тот как раз таки и играет на позиции Фати
shlomo
shlomo
10 июля в 20:54
Херня это...нужно Фати наигрывать...талантливый пацан
dimagas2
dimagas2
10 июля в 20:54
Это скоре Фати его будет подменять)))
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