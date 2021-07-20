«Золотой резерв» сборной России: молодежь, форвард вместо Дзюбы и француз-гладиатор

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вчера, 15:05

И хватит, пожалуйста, мучить Жиркова.

Черчесов делал ставку на знакомых и опытных

Если сборную России начинают называть «Клубом друзей Черчесова», это плохой симптом. Станислав Саламович после чемпионата мира выпускал в стартовом составе Гильерме, Шунина, Семенова, Ионова и Нойштедтера, доверял опытным Жиркову и Кудряшову, игнорируя даже отсутствие игровой практики в клубах у определенной категории футболистов, после чего туманно объяснял свои решения.

Обновление состава — одна из ключевых задач нового тренера, ведь мучить дедов и пренебрежительно отзываться о «золотом активе» можно только в том случае, если ветераны на голову выше, а им на смену приходит «потерянное поколение». Результаты на Евро-2020 показали, что наши опытные футболисты уже не тянут, и в такой ситуации логично дать шанс тем, кто, возможно, еще не тянет, но может похвастаться перспективами.

Усредненный состав сборной России на Евро-2020 (по количеству игровых минут)

Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Кузяев — Баринов — Зобнин, Оздоев, Головин, Алексей Миранчук — Дзюба.

- Усредненный состав выстроен по схеме 4-1-4-1, но этот же набор футболистов может сыграть и в три центральных защитника (Баринов смещается в оборону), и в два форварда (Алексей Миранчук выдвигается в линию атаки). Расстановка сейчас не имеет значения, важно кадровое наполнение.

- Неподготовленное обновление сборной России состоялось по ходу турнира: матч с Бельгией начинали в старте 34-летний Шунин, 32-летний Семенов и 37-летний Жирков. Играл бы и 34-летний Кудряшов, если бы не травма.

- Фактически Черчесов не доверял многим футболистам, которых в критический момент призвал на выручку по ходу турнира. К ним относится и 25-летний Алексей Миранчук, и 22-летний вратарь Матвей Сафонов, и 21-летний центрбек Игорь Дивеев. Выходившие на замены 19-летний Мухин и 24-летний Соболев так и не получили полноценного шанса.

- Станислав Саламович не занимался планомерным обновлением состава. Зато сейчас это дает нам возможность заняться изучением «Золотого резерва» — сильных и потенциально сильных россиян, которые могут усилить сборную России.

Новая вратарская бригада: Сафонов + Максименко

Черчесова давно призывали обратить внимание на вратарей «Краснодара» и «Спартака», Матвея уволенный тренерский штаб сборной России все-таки рассмотрел и даже бросил в бой в самый неподходящий момент: Сафонов сменил Шунина в воротах по ходу Евро, талантливый краснодарец мог проявить себя лучше, если бы его планомерно готовили на роль первого номера.

Сафонов и Максименко — будущее сборной России, при новом тренере оба должны получать вызовы и адаптироваться в команде, тем более что в долгосрочной перспективе каждый получит возможность принести пользу. Третью вакансию в бригаде можно разыгрывать между опытными голкиперами — Дюпиным, если продолжит спасать «Рубин», и Луневым, если заиграет в «Байере». При этом есть еще умелый Лантратов, который может перейти в топ-клуб РПЛ , и 22-летний Иван Ломаев в «Крылышках». Вратарское меню на ближайшее время выглядит примерно так.

Несколько молодых защитников и возможный бонус в лице Жиго

Марио Фернандес подумывает о завершении международной карьеры, и если это случится, то из черчесовской линии обороны в строю останется только Джикия. Да, Дивеев заиграл по ходу Евро, но Игорь получил шанс с подвохом, как и Сафонов, так что основательное введение в состав молодого защитника предыдущему тренерскому штабу приписывать не станем, хотя он точно входит в «Золотой резерв».

Здесь же Роман Евгеньев, представляющий московское «Динамо». Роману — 22 года, Дивееву — 21. В прошлом сезоне РПЛ в основе «Спартака» играл Павел Маслов, ровесник «армейца», но в его случае путь до сборной России неблизкий, да и смена тренера и схемы в клубе, скорее всего, ударят по количеству игровых минут. Зато если Руй Витория продолжит доверять Рассказову, то может появиться кандидат на правый фланг. Николаю всего 23 года, и он еще не сказал своего последнего слова в футболе.

Позиция левого защитника годами остается проблемной, но при этом Черчесов не обращал внимания на Дмитрия Скопинцева из «Динамо», а также не предоставил шанса Илье Самошникову из «Рубина». В ближайшее время между этими футболистами может развернуться конкуренция за позицию на фланге обороны, где у Черчесова играли Жирков, Кудряшов и даже Кузяев.

Наиболее проблемной остается зона центральных защитников, но через пару лет одним кандидатом может стать больше: если Самуэль Жиго получит российский паспорт, то сможет помочь сборной России, например, на Евро-2024. Пока это вилами по воде, да и противников натурализации француза хватает, но от качественного точечного усиления не отказываются даже топ-сборные: Испания натурализовала француза Ляпорта, и он играл в стартовом составе на Евро-2020.

В полузащите и на флангах много молодых лиц, выделяются Мухин и Захарян

Маринато Гильерме признался, что в России нет футболиста сильнее Мухина на позиции опорного полузащитника. Этим мнением новоиспеченный капитан «Локомотива» поделился уже после перехода Максима в ЦСКА . Если Мухин действительно так хорош, то уже сейчас должен конкурировать в сборной с Зобниным и Оздоевым, может быть, даже удастся вытеснить кого-то из опытных товарищей из состава.

В полузащите вообще намечается хорошая конкуренция. Во-первых, в обойме уже есть группа футболистов в возрасте 25-28 лет: Оздоев, Зобнин, Алексей и Антон Миранчуки, Головин. Большего ждем от 24-летних Баринова, Жемалетдинова и Фомина. При этом уже громко стучатся в состав сборной 19-летний Мухин, 18-летний Захарян. Среди фланговых стоит выделить 23-летних вингеров Макарова, Лесового и Мостового.

А еще есть 21-летние Наиль Умяров и Даниил Глебов, которые планомерно прогрессирует в «Спартаке» и «Ростове». Не говоря о том, что хотят реабилитироваться после спадов Ильзат Ахметов, Иван Обляков и Зелимхан Бакаев — «армейцам» по 23 года, полузащитнику «Спартака» в начале месяца исполнилось 25. Хавбеков много, и они разноплановые — под любую схему и под любую модель.

Дзюба не безальтернативен в центре атаки

На Евро-2020 Артем выигрывал верховые единоборства и забил гол с пенальти, который заработал Александр Соболев, сыгравший в общей сложности 34 минуты. Форвард «Спартака» был в порядке в прошлом сезоне РПЛ , а уже после чемпионата Европы забивал в каждом матче товарищеского турнира, поражал ворота «Рубина», «Сочи» и «Химок». Соболев — прогрессирующий и разноплановый нападающий, уже сейчас у него есть все основания претендовать на место в стартовом составе сборной России.

В обойме стоит поискать место для настырного Константина Тюкавина, если он продолжит регулярно выходить на поле и приносить пользу «Динамо». Ему 19 лет, и он никогда не останавливается. Чем-то похож на Александра Кержакова, который на протяжении нескольких лет единолично возглавлял список лучших бомбардиров в истории сборной России. Конечно, надеемся мы и на перезапуск карьеры Чалова, и на прогресс Грулева. Понятно, что Дзюбу со Смоловым окончательно не стоит списывать со счетов, но уже скоро в атаке будут заправлять новые люди.

Сборная России с учетом перспективы

Версия №1 (4-3-3): Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Самошников — Мухин, Оздоев, Головин — Макаров, Лесовой, Соболев.

Версия №2 (4-2-3-1): Максименко — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Умяров, Зобнин — Захарян, Головин, Миранчук — Соболев.

Версия №3 (3-4-1-2): Сафонов — Дивеев, Евгеньев, Джикия — Фернандес, Мухин, Баринов, Скопинцев — Головин — Тюкавин, Соболев.