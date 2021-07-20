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«Золотой резерв» сборной России: молодежь, форвард вместо Дзюбы и француз-гладиатор

вчера, 15:05
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Жиго Самуэль
Жиго Самуэль
Защитник
Сафонов Матвей
Сафонов Матвей
Вратарь
Максименко Александр
Максименко Александр
Вратарь
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И хватит, пожалуйста, мучить Жиркова.

Черчесов делал ставку на знакомых и опытных

Если сборную России начинают называть «Клубом друзей Черчесова», это плохой симптом. Станислав Саламович после чемпионата мира выпускал в стартовом составе Гильерме, Шунина, Семенова, Ионова и Нойштедтера, доверял опытным Жиркову и Кудряшову, игнорируя даже отсутствие игровой практики в клубах у определенной категории футболистов, после чего туманно объяснял свои решения.

Обновление состава — одна из ключевых задач нового тренера, ведь мучить дедов и пренебрежительно отзываться о «золотом активе» можно только в том случае, если ветераны на голову выше, а им на смену приходит «потерянное поколение». Результаты на Евро-2020 показали, что наши опытные футболисты уже не тянут, и в такой ситуации логично дать шанс тем, кто, возможно, еще не тянет, но может похвастаться перспективами.

Усредненный состав сборной России на Евро-2020 (по количеству игровых минут)

Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Кузяев — Баринов — Зобнин, Оздоев, Головин, Алексей Миранчук — Дзюба.

- Усредненный состав выстроен по схеме 4-1-4-1, но этот же набор футболистов может сыграть и в три центральных защитника (Баринов смещается в оборону), и в два форварда (Алексей Миранчук выдвигается в линию атаки). Расстановка сейчас не имеет значения, важно кадровое наполнение.

- Неподготовленное обновление сборной России состоялось по ходу турнира: матч с Бельгией начинали в старте 34-летний Шунин, 32-летний Семенов и 37-летний Жирков. Играл бы и 34-летний Кудряшов, если бы не травма.

- Фактически Черчесов не доверял многим футболистам, которых в критический момент призвал на выручку по ходу турнира. К ним относится и 25-летний Алексей Миранчук, и 22-летний вратарь Матвей Сафонов, и 21-летний центрбек Игорь Дивеев. Выходившие на замены 19-летний Мухин и 24-летний Соболев так и не получили полноценного шанса.

- Станислав Саламович не занимался планомерным обновлением состава. Зато сейчас это дает нам возможность заняться изучением «Золотого резерва» — сильных и потенциально сильных россиян, которые могут усилить сборную России.

Новая вратарская бригада: Сафонов + Максименко

Черчесова давно призывали обратить внимание на вратарей «Краснодара» и «Спартака», Матвея уволенный тренерский штаб сборной России все-таки рассмотрел и даже бросил в бой в самый неподходящий момент: Сафонов сменил Шунина в воротах по ходу Евро, талантливый краснодарец мог проявить себя лучше, если бы его планомерно готовили на роль первого номера.

Сафонов и Максименко — будущее сборной России, при новом тренере оба должны получать вызовы и адаптироваться в команде, тем более что в долгосрочной перспективе каждый получит возможность принести пользу. Третью вакансию в бригаде можно разыгрывать между опытными голкиперами — Дюпиным, если продолжит спасать «Рубин», и Луневым, если заиграет в «Байере». При этом есть еще умелый Лантратов, который может перейти в топ-клуб РПЛ, и 22-летний Иван Ломаев в «Крылышках». Вратарское меню на ближайшее время выглядит примерно так.

Несколько молодых защитников и возможный бонус в лице Жиго

Марио Фернандес подумывает о завершении международной карьеры, и если это случится, то из черчесовской линии обороны в строю останется только Джикия. Да, Дивеев заиграл по ходу Евро, но Игорь получил шанс с подвохом, как и Сафонов, так что основательное введение в состав молодого защитника предыдущему тренерскому штабу приписывать не станем, хотя он точно входит в «Золотой резерв».

Здесь же Роман Евгеньев, представляющий московское «Динамо». Роману — 22 года, Дивееву — 21. В прошлом сезоне РПЛ в основе «Спартака» играл Павел Маслов, ровесник «армейца», но в его случае путь до сборной России неблизкий, да и смена тренера и схемы в клубе, скорее всего, ударят по количеству игровых минут. Зато если Руй Витория продолжит доверять Рассказову, то может появиться кандидат на правый фланг. Николаю всего 23 года, и он еще не сказал своего последнего слова в футболе.

Позиция левого защитника годами остается проблемной, но при этом Черчесов не обращал внимания на Дмитрия Скопинцева из «Динамо», а также не предоставил шанса Илье Самошникову из «Рубина». В ближайшее время между этими футболистами может развернуться конкуренция за позицию на фланге обороны, где у Черчесова играли Жирков, Кудряшов и даже Кузяев.

Наиболее проблемной остается зона центральных защитников, но через пару лет одним кандидатом может стать больше: если Самуэль Жиго получит российский паспорт, то сможет помочь сборной России, например, на Евро-2024. Пока это вилами по воде, да и противников натурализации француза хватает, но от качественного точечного усиления не отказываются даже топ-сборные: Испания натурализовала француза Ляпорта, и он играл в стартовом составе на Евро-2020.

В полузащите и на флангах много молодых лиц, выделяются Мухин и Захарян

Маринато Гильерме признался, что в России нет футболиста сильнее Мухина на позиции опорного полузащитника. Этим мнением новоиспеченный капитан «Локомотива» поделился уже после перехода Максима в ЦСКА. Если Мухин действительно так хорош, то уже сейчас должен конкурировать в сборной с Зобниным и Оздоевым, может быть, даже удастся вытеснить кого-то из опытных товарищей из состава.

В полузащите вообще намечается хорошая конкуренция. Во-первых, в обойме уже есть группа футболистов в возрасте 25-28 лет: Оздоев, Зобнин, Алексей и Антон Миранчуки, Головин. Большего ждем от 24-летних Баринова, Жемалетдинова и Фомина. При этом уже громко стучатся в состав сборной 19-летний Мухин, 18-летний Захарян. Среди фланговых стоит выделить 23-летних вингеров Макарова, Лесового и Мостового.

А еще есть 21-летние Наиль Умяров и Даниил Глебов, которые планомерно прогрессирует в «Спартаке» и «Ростове». Не говоря о том, что хотят реабилитироваться после спадов Ильзат Ахметов, Иван Обляков и Зелимхан Бакаев — «армейцам» по 23 года, полузащитнику «Спартака» в начале месяца исполнилось 25. Хавбеков много, и они разноплановые — под любую схему и под любую модель.

Дзюба не безальтернативен в центре атаки

На Евро-2020 Артем выигрывал верховые единоборства и забил гол с пенальти, который заработал Александр Соболев, сыгравший в общей сложности 34 минуты. Форвард «Спартака» был в порядке в прошлом сезоне РПЛ, а уже после чемпионата Европы забивал в каждом матче товарищеского турнира, поражал ворота «Рубина», «Сочи» и «Химок». Соболев — прогрессирующий и разноплановый нападающий, уже сейчас у него есть все основания претендовать на место в стартовом составе сборной России.

В обойме стоит поискать место для настырного Константина Тюкавина, если он продолжит регулярно выходить на поле и приносить пользу «Динамо». Ему 19 лет, и он никогда не останавливается. Чем-то похож на Александра Кержакова, который на протяжении нескольких лет единолично возглавлял список лучших бомбардиров в истории сборной России. Конечно, надеемся мы и на перезапуск карьеры Чалова, и на прогресс Грулева. Понятно, что Дзюбу со Смоловым окончательно не стоит списывать со счетов, но уже скоро в атаке будут заправлять новые люди.

Сборная России с учетом перспективы

Версия №1 (4-3-3): Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Самошников — Мухин, Оздоев, Головин — Макаров, Лесовой, Соболев.

Версия №2 (4-2-3-1): Максименко — Караваев, Дивеев, Джикия, Самошников — Умяров, Зобнин — Захарян, Головин, Миранчук — Соболев.

Версия №3 (3-4-1-2): Сафонов — Дивеев, Евгеньев, Джикия — Фернандес, Мухин, Баринов, Скопинцев — Головин — Тюкавин, Соболев.

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Правдин Семён
Правдин Семён
сегодня в 01:05
Итак. Судя по Чистякову,железный костяк сборной -4человека (есть во всех 3-х вариантах):Дивеев,Джикия,Головин и Соболев.Сафонов,Самошников,Мухин,Фернандес- 2 из 3-х. С учётом этих данных я бы предложил четвертый расклад(4-3-3):Сафонов-Караваев (слева),Дивеев,Джикия,Фернандес -Мухин,Баринов, Зобнин-Головин, Миранчук,Соболев.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 20:25
На фоне общей массы, как ты говоришь, можно вспомнить Рыжикова и вице-капитана Спартака Реброва. Далеко за 30.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:06
Ты перечисляешь выдающихся голкиперов, а я говорю об общей массе) опять же, на фоне тобой перечисленных, и Сафонов, и Максименко выглядят бубликами)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 19:42
Всех разорвёт с таким резервом!!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ RBA (раскрыть)
вчера в 18:27
Согласен... Не нужен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:26
Мне лично импонирует вариант 3.Но с этим составом надо хорошо и грамотно поработать. А на это нужно время, а времени нет.
протон1
протон1
вчера в 18:05
На вопрос «кто хочет оказаться на месте Дзюбы?», никто из сборников не осмелился поднять руку
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:53
Всякий шлак не надо в сборную тянуть. Типа не получится качеством - возьмем количеством?
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:48
Можно вспомнить и Ташаева, который вовремя не уехал в Европу и сгнил в Спартаке. Сейчас бы мог спокойно выступать в сборной.
Еще хороший результат показывал Панченко
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 17:46
и еще терпения
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 17:44, ред.
Все 3 предложенных варианта не имели бы никакого шанса в группе с Бельгией и Данией. Это факт. К сожалению, Черчесов был прав когда говорил про нашу "золотую" молодежь, которой пора бы уже давать результат.
112910415
112910415
вчера в 17:38
надо пожелать мудрости новому тренеру !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 17:22
Возражу, назвав фамилии. Касильяс, Донарумма. Облак, Тер Штенген, Ноййер. Все к 25 годам уже были звездами вратарского дела.
RBA
RBA ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:12
Я бы ещё Оздоева близко к сборной не подпускал.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:49
Это исключение. В основном вратари выходят на пик формы примерно к 30, а то и старше.

Ну и сравни Акинфеева в 22 и Сафонова с Максименко. Оба нынешних молодых вратаря выглядят смешно на фоне игры Акинфеева. Это ещё раз подтверждает, что Акинфеев - это довольно редкий случай среди вратарей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 16:37
У Акинфеева пик карьеры , взлет, как ты говоришь , был на Евро 2008 , когда ему было 22 года. А дальше, несмотря на кресты (2 раза) ровно 10 лет до 2018 г. был на вершине. Так что все индивидуально
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:34
Если тренеру требуется "подсказка кого то разбирающихся в нашем футболе людей" , то ему лучше идти тренировать Чертаново , или Енисей, но не сб. России. Тренер, работающий по подсказке - это дилетант, а нам нужен специалист.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:30, ред.
Читаю я вот эти фамилии и...
В 90-х годах Романцев ломал голову как ему на поле уместить Карпина, Мостового, Аленичева, Титова, Цимбаларя, Тихонова - все футболисты не без таланта, каждый со своими сильными сторонами, которые помогали по ходу матча сделать замену именно под усиление игры. В защите не меньшая россыпь звёзд - Чугайнов, Ананко, Никифоров, Соломатин, Горлукович, Онопко - всегда можно было подобрать оборонительных игроков под конкретную игру соперника. И нападение было разнообразным. И скамейка давала реальное усиление...
Теперь же я половину игроков сборной в лицо не знаю. Кто такие? Да чёрт его знает, кого туда Черчесов набрал, их нигде не видно и не слышно. Зато куча разговоров, что отмена лимита убьёт наших молодых игроков. А где они сейчас-то при лимите? Дожились до того, что один из самых сильных российских игроков переезжает в среднюю итальянскую команду и сидит там на лавке - Шалимову расскажите это, он посмеётся.
Угробили футбол в стране окончательно. Через пять лет наша команда будет из любителей состоять, если срочно не провести кардинальную реформу российского футбола.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 16:13
Я бы не сбрасывал со счетов и последил бы за выступлениями Лунёва в Байере.

Сафонов очень перспективный, но грубых ошибок у него очень много, ещё больше грубых ошибок у Максименко. Им по-хорошему, чтобы вырасти в основных вратарей сборной, нужно лет 5-7. Вратарь - это не полевой игрок, рассвет карьеры обычно наступает около 30. И Сафонов, и Максименко пока психологически очень неустойчивы.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 15:59
Если бы Соболев не нырнул, Дзюба бы не забил!. Так себе статья ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:55
Как то так получилось с нашей сборной, что ничего нового и положительного мы так и не увидели на чемпионате Европы. В РФС наконец-то поняли, что надо срочно что-то координально менять не только со сборной России, но и реформировать всю систему футбольной кухни. Но прежде всего нужен новый главный тренер для сборной, тка как на носу уже начинается отборочный цикл к Чемпионату мира. И кто бы не пришёл на эту должность, ему предстоит очень многое изменить и поменять состав сборной который ничего не смог показать на прошедшем чемпионате Европы. Во всех линиях нужно что-то менять и мало того, нужно будет создавать в авральном режиме. В России есть хорошая молодёжь которая рвётся в бой играя за свои клубы, Тюкавин и Захарян хороший может получиться тандем в атакующей линии ,которые могли бы совместно с Соболевым быть нашим атакующим копьём. Также есть молодёжь в ЦСКА, Дивеев который мг бы стать центральным защитником , Марадашвили и Тикнизян. Вратарей можно выбирать. Вообщем есть кого можно задействовать в игре за сборную. Нужен настоящий человек который был бы заинтересован в своей тренерской работе, со своим видением игры нацеленный на Победу. Вообщем главная задача на сегодняшний момент, найти достойную кандидатуру на пост главного тренера сборной России !!! И пусть всё получится !!! Всем Добра !!!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:40
Сафонов, Максименко будущее сборной России, автор прав, хотя у автора много оппонентов по этому поводу, и даже в комментариях в этой статье ...
Немного опыта, который прибавит уверенности и будет два полноценных кипера, которые будут играть, меняя друг друга в зависимости от того, кто на данный момент играет увереннее, лучше...
Игра Сафонова в матче Дания-Россия не показатель, М.Сафонов был не готов психологически, молодого кипера "бросили в бой" в таком ответственном матче не готовым в психологическом плане... И вина в этом, главного тренера сборной России, бывшего главного тренера.... Если учесть, что С.Черчесов был кипером, то уж кого, кого, но вратаря в ворота сборной России надо было подготовить, и подготовить намного раньше, а не в "пожарном порядке" "бросать в бой": М.Сафонов Дания-Россия...

Мы можем предполагать, рассуждать и даже предсказывать, но пока мы не знаем, кто будет главный тренер сборной России, это всего лишь наши предположения...
Очень хочется надеяться и верить, что это будет опытный профи в своём деле, которому действительно небезразлична судьба сборной России по футболу, а уж потом, материальные блага, зарплата....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:36
Если уже Семак отказывается от Дзюбы в качестве игрока основы, наигрывает схемы без него и использует его в качестве игрока ротации, то и в сборной об этом надо подумать тем более при наличии Соболева. От неизменной схемы со столбами, которая является устаревшей (на ЧЕ практически использовалась мало) надо переходить к более вариативным и пускай этим новым нападающим не будет заканчивающий свой футбольный век Смолов, а кто-то из молодой поросли. Сафонов сидел на лавке "Краснодара" похоже по причинам далеким от игровых, поэтому наигрывать этого вратаря нужно, также не забывая про Максименко. По поводу натурализации Жиго за, потому что состояние с футболом в России за один год явно не поменяется, это процесс достаточно длительный - а хотелось бы иметь сборную, которая по крайней мере избегает позоров. Наша молодежная сборная тоже пока не показала, что может на равных играть с французами или датчанами, а значит надо переходить на качественно новый уровень в плане подготовки молодых футболистов. Только когда и как все это сделают?
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 15:16
Рано перед началом сезона об этом рассуждать, надо посмотреть, в какой форме будут игроки, тех и вызывать.

Это, в том числе, относится к Сафонову, который откровенно не впечатляет ни в клубе, ни в сборной. Зачем вызывать его, если даже в "Краснодаре" его по ходу сезона сажали на лавку, и в сборной он ничего хорошего не показал. У него сейчас больше пиара, чем игры. Если хорошо играет Лантратов, то пусть Лантратов и получит игровое время.
shlomo
shlomo
вчера в 15:16, ред.
Спасибо за статью...ну что, время Черчесова прошло, но пока мы не будем знать, кто будет наставником сборной, о каких то схемах и составе говорить сложно.... а пока что для сборной России матчи Лиги Европы неожиданно приобрели критическое значение в плане борьбы за путёвку на чемпионат мира.... поэтому в первую голову нужен тренер, а во вторых кто то грамотно разбирающийся в НАШЕМ футболе должен подсказать ему перспективных молодых игроков, чтобы он успел просмотреть их и составить для себя план работы, а барахтаться с ветеранами на одном месте в плане мастерства и перспектив для этого состава в будущем никаких шансов на успех.....
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:16
Зюбу и Смолова надо списать со счетов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:08
Скоро до негров-россиян дойдём...
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