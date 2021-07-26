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«Наполи» хочет подписать Шакири

26 июля 2021, 14:21

Руководство «Наполи» хочет усилить состав команды хавбеком «Ливерпуля» Джерданом Шакири.

На игрока также претендует «Лацио». Контракт игрока с «красными» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее «Ливерпуль» назвал цену, за которую готов продать Шакири.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
26 июля в 17:38
Красные врядли будут сильно возражать. Правда цена, которую раньше называли - не реальная. 23 лимона фунтов врядли кто-то заплатить за Джердана. Но лимонов за 20 евро, вполне могут и договориться с Неаполитанцами. В Неаполе как будто решили собрать всех низеньких игроков в атаку)))
Кроме озвученных уже Филлипса, Шакири и Окслейда, Ливеру не помешало бы "разгрузиться" продав ещё и Наби Кейта с Ориги. Вопрос только в том "на кого собирают все эти деньги"?? =))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 июля в 14:32
Зачем он им?
VeniaminS
VeniaminS
26 июля в 14:21
так оформляйте быстрее
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