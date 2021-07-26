«Наполи» хочет подписать Шакири

Руководство «Наполи» хочет усилить состав команды хавбеком «Ливерпуля» Джерданом Шакири.
На игрока также претендует «Лацио». Контракт игрока с «красными» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее «Ливерпуль» назвал цену, за которую готов продать Шакири.
Руководство «Наполи» хочет усилить состав команды хавбеком «Ливерпуля» Джерданом Шакири.
На игрока также претендует «Лацио». Контракт игрока с «красными» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее «Ливерпуль» назвал цену, за которую готов продать Шакири.
Кроме озвученных уже Филлипса, Шакири и Окслейда, Ливеру не помешало бы "разгрузиться" продав ещё и Наби Кейта с Ориги. Вопрос только в том "на кого собирают все эти деньги"?? =))
Кроме озвученных уже Филлипса, Шакири и Окслейда, Ливеру не помешало бы "разгрузиться" продав ещё и Наби Кейта с Ориги. Вопрос только в том "на кого собирают все эти деньги"?? =))