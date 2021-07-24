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«Рома» и «Байер» поспорят за нападающего «Зенита»

сегодня, 01:31

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун является приоритетной целью «Ромы».

Как утверждает источник, наставник «джаллоросси» Жозе Моуриньо считает иранского форварда идеальным усилением для римлян. Однако в услугах 26-летнего футболиста также заинтересован «Байер», который готов предложить за игрока 18 млн евро.

Недавно сообщалось о том, что «Зенит» предложил контракт полузащитнику «Валенсии».

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Valeron112
Valeron112
сегодня в 10:52
Рома скудный клуб на деньги , Баер больше отвесит.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:47
Лучше бы Дзюбу забрали
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:23
Если Байер перехватит, то Рома на Шомуродова еще глаз положила.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:22
Текущая стоимость 25,00 млн €.....
Брали за 12,00 млн €

Если учитывать что Сердар сам хочет попробовать играть в топ-чемпионатах, что Моуриньо не ест и не спит без Сердара в составе и то что до окончания контракта менее года - 20,00 - 25,00 млн € - адекватные цифры сделки...

Игрок добротный...не факт что легко будет его заменить....но не повторять же "историю Влашича"...хочет - пусть уходит...
Удачи и процветания в новом клубе...
номер 12
номер 12
сегодня в 07:19, ред.
Да у него даже на трансфермаркете висит ценник в 25млн. Какие 18? Это называется "идеальный игрок для клуба"?
Хотя я думаю можно и за 18 согласится, если будет кэшбек Мхитаряном.
андрей индия
андрей индия
сегодня в 07:05
У него всего год контракта остался , через год бесплатно уйдёт , он давно хочет в европейский хороший чемпионат и очень хорошая возможность выпадает …Хорошо от этого будет всем …А на замену денег у Зенита много , добавят и равнозначную замену купят … Зенит один у нас Гегемон по деньгам и по всему остальному тоже , так что прорвутся …
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 06:25
История показывает, что после зенита лучше не брать, это уже не игрок, пример был Бухаров, а сейчас Буратино.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:43
Как бы за Азмуна не продешевили.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:34
Пусть выкладывают денежки!!!
протон1
протон1
сегодня в 01:33
18млн как то маловато, кого на эти деньги взамен ккпишь? За Азмуна ценник должен начинаться с 25млн
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