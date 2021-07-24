«Рома» и «Байер» поспорят за нападающего «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун является приоритетной целью «Ромы».
Как утверждает источник, наставник «джаллоросси» Жозе Моуриньо считает иранского форварда идеальным усилением для римлян. Однако в услугах 26-летнего футболиста также заинтересован «Байер», который готов предложить за игрока 18 млн евро.
Недавно сообщалось о том, что «Зенит» предложил контракт полузащитнику «Валенсии».
Брали за 12,00 млн €
Если учитывать что Сердар сам хочет попробовать играть в топ-чемпионатах, что Моуриньо не ест и не спит без Сердара в составе и то что до окончания контракта менее года - 20,00 - 25,00 млн € - адекватные цифры сделки...
Игрок добротный...не факт что легко будет его заменить....но не повторять же "историю Влашича"...хочет - пусть уходит...
Удачи и процветания в новом клубе...
Брали за 12,00 млн €
Если учитывать что Сердар сам хочет попробовать играть в топ-чемпионатах, что Моуриньо не ест и не спит без Сердара в составе и то что до окончания контракта менее года - 20,00 - 25,00 млн € - адекватные цифры сделки...
Игрок добротный...не факт что легко будет его заменить....но не повторять же "историю Влашича"...хочет - пусть уходит...
Удачи и процветания в новом клубе...
Хотя я думаю можно и за 18 согласится, если будет кэшбек Мхитаряном.
Хотя я думаю можно и за 18 согласится, если будет кэшбек Мхитаряном.