«Рома» и «Байер» поспорят за нападающего «Зенита»

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сегодня, 01:31

Нападающий «Зенита» является приоритетной целью «Ромы».

Как утверждает источник, наставник «джаллоросси» Жозе Моуриньо считает иранского форварда идеальным усилением для римлян. Однако в услугах 26-летнего футболиста также заинтересован «Байер», который готов предложить за игрока 18 млн евро.

Недавно сообщалось о том, что «Зенит» предложил контракт полузащитнику «Валенсии».