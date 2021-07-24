Писарев: «Карпин предложил поработать в сборной»

Бывший наставник молодежной сборной России Николай Писарев подтвердил, что может стать помощником Валерия Карпина в тренерском штабе сборной России.
Разговор был с Валерием Георгиевичем. Он позвонил, предложил, я был в студии «Матч ТВ».
Но давайте пока подождем следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься.
Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился.
Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно.
Ранее стало известно, кто еще будет помогать Валерию Карпину в сборной России.