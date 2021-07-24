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Писарев: «Карпин предложил поработать в сборной»

24 июля 2021, 20:52

Бывший наставник молодежной сборной России Николай Писарев подтвердил, что может стать помощником Валерия Карпина в тренерском штабе сборной России.

Разговор был с Валерием Георгиевичем. Он позвонил, предложил, я был в студии «Матч ТВ».

Но давайте пока подождем следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься.

Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился.

Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно.

Ранее стало известно, кто еще будет помогать Валерию Карпину в сборной России.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 02:59
С пляжниками хорошего результата добился. Надеюсь и в основной сборной получится.
Caniggia
Caniggia
24 июля в 22:43
Писарев уже давно не тренер, а 73омёт! Непонятно, чем он заинтересовал Карпина.
drug01
drug01
24 июля в 21:45
Желаем хороших итогов
msa79
msa79
24 июля в 21:43
Такой, междусобойчик собирается.
КЭТиК
КЭТиК
24 июля в 21:14
Может что и получится.
ЦСКА САНЯ
ЦСКА САНЯ
24 июля в 21:12
Хороших помощников собирает Карпин. Очень хочется, чтобы у него в сборной всё получилось.
shlomo
shlomo
24 июля в 20:59
Ну я пока скептически на все смотрю.....удачи пожелаю, НО...
Ironigor
Ironigor
24 июля в 20:54
Удачи вам парни !!!
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