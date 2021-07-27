Цорн и Рангник не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем

1627410936

27 июля 2021, 21:35

Главный тренер «Локомотива» может покинуть клуб.

«Новое руководство „Локомотива“ в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна не заинтересовано в длительном сотрудничестве с нынешним тренером команды Марко Николичем.

Позиции Николича не очень крепкие. У нового руководства в планах поставить другого тренера. Пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос об его отставке вряд ли будет подниматься. Но после первых неудач он может лишиться своего поста», — сообщает источник.