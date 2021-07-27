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Цорн и Рангник не заинтересованы в длительном сотрудничестве с Николичем

27 июля 2021, 21:35

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич может покинуть клуб.

«Новое руководство „Локомотива“ в лице Ральфа Рангника и Томаса Цорна не заинтересовано в длительном сотрудничестве с нынешним тренером команды Марко Николичем.

Позиции Николича не очень крепкие. У нового руководства в планах поставить другого тренера. Пока серб будет показывать хорошие результаты, вопрос об его отставке вряд ли будет подниматься. Но после первых неудач он может лишиться своего поста», — сообщает источник.

Ранее появилась информация, что Цорн предлагал клубам РПЛ ведущих футболистов «Локомотива».

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 11:40
Так нельзя. Нужно создавать климат , а не разрушать
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский
вчера в 07:16
Смысл обсуждать инфу из непонятного источника, кто-то где-то что-то брякнул и понеслось.
112910415
112910415
вчера в 06:21
всё смешалось в доме Облонских ...
альсато
альсато
вчера в 05:24
Гнать из России-Матушки ВСЕХ иноземцев (поганой метлой) в странах которых разрешены однополые браки))))))
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 00:14
Локо под откос пускают одним словом диверсия
Tostao
Tostao
27 июля в 23:06
Разберут паровоз на детали, а потом слиняют. Разрушители.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 июля в 22:54
Что то сразу вспомнилась партизанская рельсовая война. Вот только партизаны скрытно работали , а эти в открытую под откос хотят паровоз пустить.
протон1
протон1
27 июля в 22:53
Какой-то массированный вброс по Цорну. Что происходит?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
27 июля в 22:44
А потом будут говорить ,что у нас в Спартаке чёрти чего творится !!! )))))
Gunslinger
Gunslinger
27 июля в 22:30
Это же РЖД!
Они на каждом полустанке машиниста меняют!!! :)))))
stanichnik
stanichnik
27 июля в 22:28
Озвученная ситуация, мягко говоря непонятная. Если есть конфликт, разорвите контракт со всеми вытекающими последствиями, пожмите друг другу руки и цивилизованно расстаньтесь, не создавая напряженную обстановку в клубе в тренерском штабе и среди игроков и травмируя при этом психику болельщиков. К тому же, чем серьёзнее кризис в команде, тем тяжелее преодолевать его последствия и самое главное это играет только на пользу соперникам и конкурентам. Хочется верить, что в самое ближайшее время все разрешится и назревшие противоречия будут улажены до старта Локомотива в Еврокубках. А болельщикам Локомотива мужества и терпения, болейте за своих, а не против чужих!
Союзник противников
Союзник противников
27 июля в 22:26
Фрицы пришли-жди беды.История старая,многократно подтверждённая.
Трезвый повар
Трезвый повар
27 июля в 22:21
Не нравится мне когда новые руководители только придя в клуб начинают чистку состава и выражают недоверие тренеру. Такая ситуация не способствует хорошему климату в команде
STVA 1
STVA 1
27 июля в 22:08
Цорна во время поперли с КБ!Так он здесь порядки наводит_
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 июля в 22:04
Ну да). Прям с началом чемпа)). Ох эти редиски, доброжелатели)
За адекватность
За адекватность
27 июля в 22:02
Об этом «Чемпионату» сообщило два источника, знакомых с ситуацией." Тут еще и по неподтвержденной информации Н.Арустамяна состав распродают. Короче...
Сп62
Сп62
27 июля в 21:54
Такие комбинации к добру не приводят.
particular
particular
27 июля в 21:51
Закопались... В клубе без года неделю, а уже рыла свои воротят... Стратеги комнатные...
shlomo
shlomo
27 июля в 21:48
Что то с Локо непонятки...
Ironigor
Ironigor
27 июля в 21:42
А вот и иностранные агенты революцию замутили в стане Локо. Отрабатывают большие контакты.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 июля в 21:41
Боюсь пугать болельщиков "Локо" но по связям в тренерском кресле может волею судеб оказаться "Космостас", он же " полевой командир", он же " Усы безнадеги".
beefs
beefs
27 июля в 21:36
короче опять раздрай...
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