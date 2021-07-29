«Локомотив» должен будет выплатить Николичу 3 млн евро в случае увольнения

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сегодня, 02:54

«Локомотив» должен будет выплатить 3 млн евро отступных в случае увольнения 42-летнего специалиста с поста главного тренера команды, информирует источник.

Новый контракт сербского тренера с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Пункт о компенсации действителен в течение первых двух лет контракта. Если Николич покинет «Локомотив» на третий год действия соглашения, то получит только зарплату, полагающуюся ему до конца контракта.

Ранее появилась информация о том, что новое руководство «Локомотива» не заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с Николичем.