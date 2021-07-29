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«Локомотив» должен будет выплатить Николичу 3 млн евро в случае увольнения

сегодня, 02:54

«Локомотив» должен будет выплатить Марко Николичу 3 млн евро отступных в случае увольнения 42-летнего специалиста с поста главного тренера команды, информирует источник.

Новый контракт сербского тренера с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Пункт о компенсации действителен в течение первых двух лет контракта. Если Николич покинет «Локомотив» на третий год действия соглашения, то получит только зарплату, полагающуюся ему до конца контракта.

Ранее появилась информация о том, что новое руководство «Локомотива» не заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с Николичем.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:14
держись, тренер !
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:52
Видимо юрист в фк ЛОКО из кондукторв жд состава
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:49
Этот от компенсации не откажется.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:32
Нормально прописанный контракт.
Gahi
Gahi
сегодня в 03:48
Очень трудно понять логику работников трансферной политики клуба Локомотив.
swed27
swed27
сегодня в 03:30
Слухи об увольнении не случайны
протон1
протон1
сегодня в 03:27
много денег. кремль кормит. народ страдает. берут тренера увольняют раньше срока. дурдом. тупизна. как еще болеть за росс футбол?))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:15
Какое-то безумие творится в Локо !!!(
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