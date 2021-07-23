Писарев и Онопко будут помогать Карпину в сборной России

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вчера, 23:53

Новый наставник сборной России Валерий Карпин определился со своими помощниками.

В штаб специалиста войдут тренер вратарей , тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба. Все они работают в «Ростове».

Основными же помощниками Карпина в сборной России станут бывший тренер ЦСКА и экс-рулевой молодежной сборной России .