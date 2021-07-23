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Писарев и Онопко будут помогать Карпину в сборной России

вчера, 23:53

Новый наставник сборной России Валерий Карпин определился со своими помощниками.

В штаб специалиста войдут тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба. Все они работают в «Ростове».

Основными же помощниками Карпина в сборной России станут бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко и экс-рулевой молодежной сборной России Николай Писарев.

Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 19:57
Ну там еще кроме Бентли еще Ламборджини,Феррари итд,то есть все должны заглохнуть,чтобы Лада доехала до финала и обыграла единственно дошедшего до финала BMV
karnager
karnager ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 19:39
обгонит, в случае если бентли заглохнет и не сможет добраться до финиша, врежется и не доедет или же вообще не будет участвовать
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 16:21
А что, тренерский штаб должен формировать дядя со стороны? И где такое есть?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
сегодня в 15:08
Бригада ух работает до двух. )))
Вспомнил катёнок.
Слова начальника. )))
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:42
Анатолий!..Вы кем нибудь или чем руководили?....повторяю..беру только тех, кто копать будет!...а закапывать-у нас все мастера....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Hypnoz (раскрыть)
сегодня в 13:34
Онопко был тренером ЦСКА еще при Слуцком. При его участии ЦСКА завоевал 7 трофеев в РПЛ, в том числе 3 золота ЧР, 4 Кубка РФ. Долго же он "разваливал" однако.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 12:37
Онопко - спартаковец !
Удачно, помог развалить гинеровцев, и присоединился к спартачу Карпину.
Задача выполнена, бонус в виде сборной России получен.
Комбо !
Loban.TotalFootball
Loban.TotalFootball
сегодня в 12:17
Карпин Валера.... тренер сборной!
Ravshan878
Ravshan878 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:14
Физкультпривет уважаемый Маловар.Туда же тренерского штабу вашей величество,ildar секретарём по аналитической психологии дамы Misses🐈.
particular
particular
сегодня в 12:03, ред.
Советчиков и помощников, как всегда, полный комплект...
Только ответственность и неудачи разделить, как обычно, не с кем...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 12:00
У нас давно процветает принцип : " Беру только своих и покладистых" , которые поддакивают всегда и во всем.
альсато
альсато
сегодня в 11:34
я ГЛАВНЫЙ!..поэтому в помощники беру, того, кого ХОЧУ!...Еще вопросы есть?....лучше бы вы во флоте послужили))))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:19
По мне так себе помошнички. Ну ладно, остаётся всем пожелать удачи!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:03
Хоть главным тренером станет Гвардиола а его помошником Зидан и тогда не получится ничего,так как нет в сборной таких игроков,как Карпин,Мостовой,Онопко,Кульков,Юран итд.
Если чемпиона мира по гонкам посадит на Ладу,он не обгонит Бентли никогда.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 10:51
А чё из Зенита нет никого ?
berda2003
berda2003
сегодня в 10:44
о ростовчанах молчу...
а вот глядя на онопко и писарева - на вид первый тупой, второй демагог - думаю, ему их навязали...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 10:29
Онопко можно было и самого ставить главным.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:29
Онопко поможет только если карьеру возобновит )
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:28
Всем удачи! Цыплят считаем по осени!
Ledokol64
Ledokol64
сегодня в 09:20
Для менеджмента и прочих идейных дел ещё бы Иванова Григория из Екатеринбурга.
рже
рже
сегодня в 09:03
....а ну раз Онопко и Писарев тогда всё нормально!
YVG
YVG
сегодня в 08:41
Прощай ЧМ-2022!
Бен Зопилой
Бен Зопилой
сегодня в 08:28
Танкодзюба уже приготовил свою "пушку" :)
"Тренеришка, иди сюда!"
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:53
пусть так и будет))удачи им всем))
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 07:53
Ждём натурализации Фалькао
edubokom
edubokom
сегодня в 07:18
Дзюбу 3. Соболя в старт. Шунина ни в коем случае не брать. Не добавляет он уверенности обороне. Ну и состав обновлять надо. Хватает у нас молодых да злых, готовых исполнять требования тренера
Kosmos58
Kosmos58 ответ Valeron112 (раскрыть)
сегодня в 06:57
... и половину игроков основного состава в придачу!.
vovan32
vovan32
сегодня в 06:48
С этой новостью, все надежды рухнули.
kamelot
kamelot
сегодня в 06:30
Халявщики тут как тут
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:40
Знакомые все лица.
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