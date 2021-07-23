Писарев и Онопко будут помогать Карпину в сборной России

Новый наставник сборной России Валерий Карпин определился со своими помощниками.
В штаб специалиста войдут тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба. Все они работают в «Ростове».
Основными же помощниками Карпина в сборной России станут бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко и экс-рулевой молодежной сборной России Николай Писарев.
Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.
Вспомнил катёнок.
Слова начальника. )))
Вспомнил катёнок.
Слова начальника. )))
Удачно, помог развалить гинеровцев, и присоединился к спартачу Карпину.
Задача выполнена, бонус в виде сборной России получен.
Комбо !
Удачно, помог развалить гинеровцев, и присоединился к спартачу Карпину.
Задача выполнена, бонус в виде сборной России получен.
Комбо !
Только ответственность и неудачи разделить, как обычно, не с кем...
Только ответственность и неудачи разделить, как обычно, не с кем...
Если чемпиона мира по гонкам посадит на Ладу,он не обгонит Бентли никогда.
Если чемпиона мира по гонкам посадит на Ладу,он не обгонит Бентли никогда.
а вот глядя на онопко и писарева - на вид первый тупой, второй демагог - думаю, ему их навязали...
а вот глядя на онопко и писарева - на вид первый тупой, второй демагог - думаю, ему их навязали...
"Тренеришка, иди сюда!"
"Тренеришка, иди сюда!"