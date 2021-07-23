ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Зенит» хочет подписать хавбека сборной Португалии

вчера, 20:11

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш может продолжить карьеру в России.

На 24-летнего португальца претендует «Зенит». Утверждается, что питерцы уже предложили Гедешу трехлетний контракт с зарплатой 2,2 млн евро в год.

Накануне стало известно, что форвард «Зенита» перейдёт в клуб из МЛС.

Все новости
Писарев: «Карпин предложил поработать в сборной»
Сегодня, 20:52 Комментарии7
СлухиПисарев и Онопко будут помогать Карпину в сборной России
Вчера, 23:53 Комментарии55
СлухиПереговоры Кунца и РФС зашли в тупик
Вчера, 13:02 Комментарии106
Карпин — РФС: «Выдвигал ли я хоть одно условие?»
21 июля Комментарии38
Шмаров: «Кунцу будет очень сложно в сборной России»
21 июля Комментарии9
Забивал на Евро и выиграл титулы с молодыми немцами. Человек, который должен возглавить сборную России
21 июляАлександр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии23
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:05
Не свои же... Конечно можно))) Грязьпром башляет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:59
Газпром раскошелится
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 21:24
    msa79
    msa79
    вчера в 20:59
    Пробовать нужно, но бешеные деньги, думаю, не стоит выкладывать за него. Скорее всего, на фоне ближайшего перехода Себа, слухи различные будут рождаться очень динамично.
    Хотел бы видеть, все таки Зиеша у нас, ну а что, а вдруг.
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 20:47
    Значит пускай Зенит готовит минимум 50 лямов, так как Валенсия 2 года назад брала его за 40)
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    вчера в 20:38
    50 млн. можно спокойно требовать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 20:33
    Место освободилось можно брать...
    протон1
    протон1
    вчера в 20:22
    А сколько он сейчас в Валенсии зарабатывает в год?
    Для РПЛ прям оч топовое приобретение,ес конечно состоится.
    beefs
    beefs
    вчера в 20:13
    трансферная политика в действии....
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:13
    игрок добротный, пойдет ли он в рпл в рассвете сил?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100