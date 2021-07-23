«Зенит» хочет подписать хавбека сборной Португалии

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вчера, 20:11

Полузащитник «Валенсии» может продолжить карьеру в России.

На 24-летнего португальца претендует «Зенит». Утверждается, что питерцы уже предложили Гедешу трехлетний контракт с зарплатой 2,2 млн евро в год.