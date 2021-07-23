«Зенит» хочет подписать хавбека сборной Португалии

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш может продолжить карьеру в России.
На 24-летнего португальца претендует «Зенит». Утверждается, что питерцы уже предложили Гедешу трехлетний контракт с зарплатой 2,2 млн евро в год.
Накануне стало известно, что форвард «Зенита» перейдёт в клуб из МЛС.
Хотел бы видеть, все таки Зиеша у нас, ну а что, а вдруг.
Хотел бы видеть, все таки Зиеша у нас, ну а что, а вдруг.
Для РПЛ прям оч топовое приобретение,ес конечно состоится.
Для РПЛ прям оч топовое приобретение,ес конечно состоится.