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«Реал» предложил Мбаппе бонус в €40 млн в случае перехода свободным агентом

вчера, 12:23

«Реал» продолжает работу над трансфером нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Marca сообщает, что мадридский клуб предлагает французскому форварду бонус в размере 40 млн евро, если он не продлит контракт с ПСЖ и перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

Срок контракта Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.

Ранее появилась информация, что «Реал» может приобрести бывшего защитника «Спартака».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
сегодня в 08:03, ред.
Да что вы, кто что ещё не понимает...
Что ещё придумаете?)) врать то не надо, из перечисленных вами игроков свободным агентом в Баварию перешёл только Роберт в 2014 году! За Гётце было заплачено 37 млн.евро в 2013 году, а за Хуссельса 35 млн.евро в 2016 году (transfermarkt вам в помощь).
Для вас повторюсь, не отпустят шейхи просто так игрока стоимостью 180 млн - «Продлят контракт с не космическими отступными, дабы желающие смогли его купить за ДЕНЬГИ след летом, либо продадут уже сейчас».
Ещё более проще расшифрую: сядут за стол переговоров!
Евгений Ивановский
Евгений Ивановский ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:57
Тот же Левандовски,Гетце,Хуммельс перешли в Баварию свободным агентом,они тогда топ-ами уже были.Вы похоже не понимаете процесс,что значат продлят???Если Мбапе не поставит свою подпись,то не продлят.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Евгений Ивановский (раскрыть)
вчера в 18:21
Всё очень просто. Игроки стоимостью 150-180 млн не уходят бесплатно. Продлят контракт с не космическими отступными, дабы желающие смогли его купить за ДЕНЬГИ след летом, либо продадут уже сейчас.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:13
Футбольный преферанс...)
протон1
протон1
вчера в 16:57
Вот и весь смысл якобы «бесплатных» переходов игроков. Сами футболисты, их агенты, папы, мамы получают сумму бонусами плюс завышенную зп, эквивалентные сумме трансфера.
FC Barcelona twitter
FC Barcelona twitter ответ allemz (раскрыть)
вчера в 15:14
    particular
    particular
    вчера в 15:01
    Фехтование цифрами и сроками даёт ситуации с французиком некоторую паузу...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 14:14
    То есть сейчас Реал не планирует его брать ?
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 14:08
    На лавке негра-гопника тоже особо непомаринуешь. Поднимется расисткий вой.
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ Трезвый повар (раскрыть)
    вчера в 13:55
    Шейхы могут в два раза больше предложить назло Реалу
    1bear
    1bear
    вчера в 13:51
      Igo0rek
      Igo0rek
      вчера в 13:35, ред.
      А теперь я хочу увидеть мнение "Рауль и Зидан", который чуть ли не больше всех кричал на Манчестер Сити, что позорно так грязно вести трансферы.
      Alex12357
      Alex12357
      вчера в 13:25
      Вот по этому и не нужно Камерунскому Эму увеличивать зарплату ,а наоборот уменьшить в 3 раза и в дубль!
      kyxy
      kyxy
      вчера в 13:21
      Отстранить от первой команды пусть с дублем тренируется. А там за год с характером мбаппе закиснет, депрессия
      Doping87
      Doping87
      вчера в 13:17
      Слабовато заманивают.
      beefs
      beefs
      вчера в 13:07
      кто как может...
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 13:05
      Мбаппе гопник,он будет постепенно падать ниже плинтуса в связи с гопничеством.
      Нельзя не серьезным игрокам платить такие деньги,вот Дембеле в Барсе,играет детские игры до утра,не спит,иммунитет падает и постоянные травмы и Мбаппе скоро станет Дембеле
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 13:00
      Разве такие предложения не являются тайной? Клубу нет смысла афишировать это предложение? Может утечка от Мбапе в надежде что ещё кто-то предложит бонус больше и тогда Реалу придётся увеличить своё предложение
      Но в таком случае в Реале поймут что Мбапе ими манипулирует
      allemz
      allemz ответ Опасный хулиган (раскрыть)
      вчера в 13:00
      Ты и Мбаппе припозднились так на 3 годика
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      вчера в 12:59
      Хорошие копытные.
      Иван Тасминский
      Иван Тасминский
      вчера в 12:54
      На войне все средства хороши
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      вчера в 12:47
      Думаю Килиан согласиться перейти в Реал. Будет интересно посмотреть на связку Мбаппе-Роналду
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 12:45
      щас кто-нибудь предложит 41 млн)
      Mangur
      Mangur
      вчера в 12:42
      Мощно.Но это Реал
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 12:41
      Уже не знают как заманить
      fanliverpoolfan llll
      fanliverpoolfan llll
      вчера в 12:39
      Пускай Псж держит его на лавке через год он реалу ненужен будет да же бесплатно
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 12:35
      Такими деньгами его уже не взять, хотя может и повестись, если действительно есть желание перейти в Реал.
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 12:33
      А что они могут сделать? Только предложить больше... Но это уже хрень. Он превращается в неймара.
      Евгений Ивановский
      Евгений Ивановский ответ Romeo 777 (раскрыть)
      вчера в 12:28
      Как понять не отпустят так???На,что они могут повлиять?Он не продлит контракт и уйдет свободным агентом!!!
      NOVA
      NOVA
      вчера в 12:27
      было бы не плохо если согласится подождать годик!!
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