«Реал» предложил Мбаппе бонус в €40 млн в случае перехода свободным агентом

«Реал» продолжает работу над трансфером нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Marca сообщает, что мадридский клуб предлагает французскому форварду бонус в размере 40 млн евро, если он не продлит контракт с ПСЖ и перейдет в «Реал» на правах свободного агента.
Срок контракта Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.
Ранее появилась информация, что «Реал» может приобрести бывшего защитника «Спартака».
Что ещё придумаете?)) врать то не надо, из перечисленных вами игроков свободным агентом в Баварию перешёл только Роберт в 2014 году! За Гётце было заплачено 37 млн.евро в 2013 году, а за Хуссельса 35 млн.евро в 2016 году (transfermarkt вам в помощь).
Для вас повторюсь, не отпустят шейхи просто так игрока стоимостью 180 млн - «Продлят контракт с не космическими отступными, дабы желающие смогли его купить за ДЕНЬГИ след летом, либо продадут уже сейчас».
Ещё более проще расшифрую: сядут за стол переговоров!
Что ещё придумаете?)) врать то не надо, из перечисленных вами игроков свободным агентом в Баварию перешёл только Роберт в 2014 году! За Гётце было заплачено 37 млн.евро в 2013 году, а за Хуссельса 35 млн.евро в 2016 году (transfermarkt вам в помощь).
Для вас повторюсь, не отпустят шейхи просто так игрока стоимостью 180 млн - «Продлят контракт с не космическими отступными, дабы желающие смогли его купить за ДЕНЬГИ след летом, либо продадут уже сейчас».
Ещё более проще расшифрую: сядут за стол переговоров!
Нельзя не серьезным игрокам платить такие деньги,вот Дембеле в Барсе,играет детские игры до утра,не спит,иммунитет падает и постоянные травмы и Мбаппе скоро станет Дембеле
Нельзя не серьезным игрокам платить такие деньги,вот Дембеле в Барсе,играет детские игры до утра,не спит,иммунитет падает и постоянные травмы и Мбаппе скоро станет Дембеле
Но в таком случае в Реале поймут что Мбапе ими манипулирует
Но в таком случае в Реале поймут что Мбапе ими манипулирует