«Реал» предложил Мбаппе бонус в €40 млн в случае перехода свободным агентом

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вчера, 12:23

«Реал» продолжает работу над трансфером нападающего ПСЖ .

Marca сообщает, что мадридский клуб предлагает французскому форварду бонус в размере 40 млн евро, если он не продлит контракт с ПСЖ и перейдет в «Реал» на правах свободного агента.

Срок контракта Мбаппе с парижанами истекает летом 2022 года.

Ранее появилась информация, что «Реал» может приобрести бывшего защитника «Спартака».