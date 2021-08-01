ГлавнаяНовостиСтатистикаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Фомин реализовал все 17 пенальти в своей карьере

сегодня, 00:21
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин забил два пенальти в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (3:2).

За свою карьеру Фомин 17 раз подходил к одиннадцатиметровой отметке и 17 раз был точен. Даниил забил 2 пенальти в составе молодёжной команды «Краснодара», 5 пенальти в составе «Нижнего Новгорода», 4 пенальти за «Уфу» и 6 пенальти за «Динамо».

Фомин болеет за «Барселону» и сравнивает себя с одним из главных диспетчеров каталонского клуба.

Все новости
«Бавария» не смогла выиграть ни одного из четырёх матчей при Нагельсманне
Вчера, 23:38 Комментарии11
«Нижний Новгород» вошел в 13% счастливчиков. Только 4 из 30 новичков РПЛ смогли выиграть первый матч
29 июляАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Впервые в истории ни один матч 1-го тура РПЛ не закончился вничью
26 июля Комментарии6
Моуриньо выиграл 4 дебютных товарищеских матча во главе «Ромы»
26 июля Комментарии8
Дзюба и Дзагоев — в топ-10, а Лоськов недосягаем. Лучшие создатели голов в истории РПЛ
26 июляАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии11
«Нижний Новгород» забил первый гол в Российской Премьер-Лиге
26 июля Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:19
Последние два абсолютно левые
112910415
112910415
сегодня в 09:06
прекрасно, так держать !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:11
отличный результат,продолжать в том же духе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:26
Памятник Фомину,заслужил!
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 05:37
Сильно , более чем достойный показатель 🔥
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:36
Даёшь всю карьеру без промахов!
STVA 1
STVA 1 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 05:25
Ну это же хорошо)
swed27
swed27
сегодня в 03:25
Стопроцентный показатель Пока больше чем у Месси
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:05
Вот зачем так Рона напрягать?
Mangur
Mangur
сегодня в 03:02
От скромности не умрёт Фомин.
протон1
протон1
сегодня в 01:27
В сборной с Соболевым будет зверская связка. Соболев умеет упасть в штрафной так, что даже ВАР не придерётся. А Фомин - машина по реализации пенальти.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:15
После ответной игры прочтём :
"Фомин реализовал все 17 пенальти в ворота "Уфы" в первом тайме....."
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:26
Вышел в лидеры по забитым мячам в Динамо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100