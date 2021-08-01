Фомин реализовал все 17 пенальти в своей карьере

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сегодня, 00:21

Полузащитник «Динамо» забил два пенальти в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (3:2).

За свою карьеру Фомин 17 раз подходил к одиннадцатиметровой отметке и 17 раз был точен. Даниил забил 2 пенальти в составе молодёжной команды «Краснодара», 5 пенальти в составе «Нижнего Новгорода», 4 пенальти за «Уфу» и 6 пенальти за «Динамо».

Фомин болеет за «Барселону» и сравнивает себя с одним из главных диспетчеров каталонского клуба.