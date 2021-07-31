Кварацхелия — запасной вариант для грандов. Но в АПЛ и Серии А есть клубы для Хвичи

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вчера, 16:15

Новый гол-шедевр подчеркнул, почему хавбека ценят скауты.

Шустрый вингер выделяется и по меркам топ-5

У Кварацхелии, как и у того же Захаряна, авторский стиль игры. Их не стоит оценивать по стандартным лекалам. Но если у юного Арсена все завязано на ключевом грамотном действии – «Ростову» забил после единственного удара по воротам, и такое с ним случается не впервые, то у Хвичи также важен объем финтов и последних решений в быстрых контратаках «Рубина».

Но его стиль энергозатратный. Бывают матчи, в которых Кварацхелия откровенно незаметен, как против «Спартака», где Рассказов его переиграл. Зато против «Арсенала» грузин побежал в контратаку и с линии штрафной площади легко закинул мяч правой ногой под дальнюю штангу. Красивый гол еще раз напомнил, почему скауты со всей Европы смотрят матчи с этим парнем в клубе и сборной, где забивал тем же испанцам.

Появился еще один потенциальный покупатель, ведь Хвичу редко закрывают наглухо, а наличие сильных индивидуальных качеств помогает футболисту проявлять себя в матчах. Если покопаться в статистике, то увидите, что Кварацхелия – явление даже по меркам Европы. Телеграм-канал «Футбол в цифрах» представил таблицу с данными о продуктивности дриблинга лучших технарей.

По суммарному проценту обводок, которые привели к ударам, в лидерах Месси, Коман – победитель ЛЧ и собиратель трофеев, а также хавбек «Рубина». В 56 % случаев, когда Кварацхелия обводит соперников, казанцы получают выгоду в любой из форм, и это лучший результат среди всех представленных игроков. Причем опека технарей в РПЛ грубая, так что дело не в уровне лиги. Дриблинг Хвичи полезен, а не просто красив.

Яровинский сказал правду, Сайманов – тоже

Менеджеры «Рубина» сделали вроде бы взаимоисключающие заявления. Спортивный директор, который уже успел привести в клуб целый ряд крутых исполнителей, рассказал, что ведут переговоры с тремя клубами о трансфере Кварацхелии. При этом генеральный директор Сайманов заявил, что официальных предложений по поводу Хвичи в «Рубине» не видели.

Формальной уловкой обожают пользоваться во всех клубах РПЛ , хотя в 2021 году она смотрится уныло. Конечно же, «Милан», «Боруссия» Д, «Лидс» или «Селтик» не начинали переговоры о трансфере Кварацхелии с официального запроса в казанский клуб. Какие еще факсы в наше время? Никто так не делает. Ищут знакомых, а они в этом случае есть.

Яровинского прекрасно знают. У менеджера приличная репутация в профессиональных кругах. Как и у Слуцкого, которого невозможно не запомнить, если говоришь на английском — из-за смешной для западных людей фамилии, ведь при написании латинскими буквами получается слово, которое литературно переводится как «женщина легкого поведения». В случае с Хвичей отдаем должное «Рубину» — не занимаются трансферной проституцией.

Наоборот высмеяли активные слухи об уходе полузащитника. Но вот выполнить просьбу грузинского хавбека не можем. Он точно в трансферных списках Мончи, Цорка и других серьезных специалистов.

«Россонери» активно ищут замену для Чалханоглу

Хорват Ребич может играть на разных позициях. Впрочем, как и Кварацхелия, ведь в «Рубине» Слуцкий просто не успел обкатать его в роли чистого плеймейкера. Также не было необходимости переводить грузина на правый фланг, ведь в прошлом сезоне там прекрасно смотрелся Макаров. Но у игрока, который играет и левой, и правой есть потенциал для смены позиций. Кварацхелия ведь из породы Роббена, смещения в центр ему идут.

А поскольку «Милан» не договорился пока о трансфере Влашича, а еще получил отказ Брандта – Юлиан в интервью засомневался, что в этом году сменит клуб, то итальянцы могут вернуться к одному из изначальных кандидатов. Говорят, мэр Тбилиси Каха Каладзе – легенда «Милана», был капитаном, выигрывал самые престижные кубки, помогал при переговорах. Конечно же, Мальдини звонил давнему напарнику и узнавал подробности о Хвиче.

Если «россонери» поймут, что парень настроен пахать, если там нет проблем с характером, то или «Милан», или другой клуб Серии А, который по стилю подходит хавбеку, обратятся в «Рубин» с официальным запросом до конца этого лета. Хотя у «Тоттенхэма» после трансфера Кейна будет море денег, а Сона могут перевести в атаку – тоже рабочий вариант, слева у «шпор» играли техничные ребята, вроде Бэйла.

Грузин – гейм-ченджер, но есть одна опасность

Кварацхелия – команда в команде. Даже по «Рубину» заметно, где с комбинационной игрой полный порядок, все отрабатывают в защите, и Деспотович, хотя на вид – классический центральный форвард, постоянно пашет в оттяжке, участвуя в 43 % мячей. Хвича всегда на своей волне, и эта волна занесла его в основу сборной сезона от РФС .

Одновременно из-за бороды парень выглядит старше своих лет. Ему всего 20, футболист юный и должен набить все шишки, как полагается. С порога приучил, что может в составе сборной Грузии и «Рубина» накрутить по 2-3 защитника. Поэтому каждый неудачный матч приводит к крикам, что «игрок не для Европы». Конечно же, это талант уровня топ-5.

Все цифровые данные в его пользу, а средняя результативность прошлого сезона – отсылка к тому, что играл 19-летний паренек. Даже против «Спартака», хотя «Рубин» висел на рамке ворот Дюпина, Хвича четырежды коснулся мяча в чужой штрафной. Любой сильный скаут попросит к нему присмотреться.

Другое дело, что на дворе мир с пандемией. «Россонери» скорее рассмотрят варианты с арендами опытных игроков, чем будут рисковать с подписанием Кварацхелии. По той же причине тяжело перевести в «Милан» Влашича, который вдвое дороже. Но в «Рубине» Кварацхелия ненадолго, это парень для подвигов в ЛЧ .

Слуцкий ему помог, но амбиции зовут в топ-5. Всегда можно согласиться на «Аякс» или «Селтик», но там свои нюансы – иногда гребут талантов, а потом не могут их прокачать. Но интерес есть, Хвича ведь лично подтверждал переговоры с «Лидсом». У Бьелсы середняк Харрисон, воспитанный в США , выдал 8 голов и 8 ассистов в АПЛ .

Вот только теперь англичанина выкупили у «Манчестер Сити», то есть Бьелса закрыл место слева в атаке. Пока что грузин – первый из запасных вариантов. Тут нужен опыт Яровинского и Слуцкого, полученный за рубежом. Должны помочь Хвиче выбрать новый клуб, чтобы там была игровая практика.

Чтобы рядом оказался подходящий по стилю тренер, чтобы остались перспективы роста. Спешить, в принципе, некуда, Кварацхелия может лишь вырасти в цене. Но и покупатели это понимают – кто-то обязательно сделает ставку первым. Текущие 10-15 млн евро – маленькая цена для игрока с таким набором уникальных качеств.

Был бы Хвича англичанином, то оценивали бы его в 50 млн фунтов, как нового защитника «Арсенала». Так что игра стоит свеч. Клуб из топ-5, который не просто перехватит вингера, а еще и будет четко понимать, зачем это сделал, получит крутого игрока основы.