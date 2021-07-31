Жемалетдинов: «Было неожиданно, что ЦСКА сыграет вторым номером»

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов подвёл итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1).
Было неожиданно, что ЦСКА сыграет вторым номером, думал, будет открытая игра туда-обратно. Мы сначала этого не ожидали, но потом приняли эту позицию и начали контролировать мяч.
Стараемся меньше обсуждать нынешнюю трансферную ситуацию, всё-таки это не командные дела, это больше дело руководства. Наша задача — выходить на поле и выигрывать каждую игру.
Что касается моего гола, «стеночка» со Смоловым — главный момент этого гола, потом был сумбур, мяч отскочил и попал в угол.
Футбольные эксперты выделили работу Марко Николича с «Локомотивом», назвав его «лучшим тренером РПЛ».
Заболотный вообще худший игрок матча. Главный вопрос, что было больше, касании Зе с мячом или падении с выспрашиванием чего то там? Клоун одним словом, но "легенда".
Заболотный вообще худший игрок матча. Главный вопрос, что было больше, касании Зе с мячом или падении с выспрашиванием чего то там? Клоун одним словом, но "легенда".