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Жемалетдинов: «Было неожиданно, что ЦСКА сыграет вторым номером»

вчера, 22:47
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов подвёл итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1).

Было неожиданно, что ЦСКА сыграет вторым номером, думал, будет открытая игра туда-обратно. Мы сначала этого не ожидали, но потом приняли эту позицию и начали контролировать мяч.

Стараемся меньше обсуждать нынешнюю трансферную ситуацию, всё-таки это не командные дела, это больше дело руководства. Наша задача — выходить на поле и выигрывать каждую игру.

Что касается моего гола, «стеночка» со Смоловым — главный момент этого гола, потом был сумбур, мяч отскочил и попал в угол.

Футбольные эксперты выделили работу Марко Николича с «Локомотивом», назвав его «лучшим тренером РПЛ».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:22
Локо повезло, что у них есть Николич, у нас пока сырой тренер, не способный поставить красивый, атакующий футбол.
112910415
112910415
сегодня в 08:30
какой тренер, такая и игра
ДСА
ДСА
сегодня в 06:34
Эта игра ему удалась.
протон1
протон1
сегодня в 01:03
Я как болельщик ЦСКА рад поражению. Эта трусливая тактика и сверхоборонительный состав до выхода Дзагоева мерзость как по мне. И результата нет, и игра унылая. Урок Березуцкому, что надо играть с самого начала, а не с 65 минуты
протон1
протон1
сегодня в 01:02
А что хотели с этим физруком что бы играли первым номером? ничего подобного!. этот человек не знает с чего начать схему игры. что привить игрокам. вчера от вратаря получал в защите пинка. теперь тренер. который настучал на олича.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 00:01
Пожалуй надо привыкать к армейскому "автобусу". Очень большая разница оказалась в уровне команд. В концовке Локо удерживал счёт, но пожалуй только один игрок в ЦСКА выглядел достойно, это Энджуке. Ну и стоит отметить деграданта Чалова и истеричку Дзагоева (больше психовал чем играл).
Заболотный вообще худший игрок матча. Главный вопрос, что было больше, касании Зе с мячом или падении с выспрашиванием чего то там? Клоун одним словом, но "легенда".
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
вчера в 22:58
Здравствуйте. Возможно иметь максимум три команды одновременно. Команды добавить можно так - нажмите на плюс рядом с названием вашей команды, составьте команду, далее нужно только выбрать название и нажать на "создать". Футболисты в ваших командах повторяться не могут.
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