Уткин: «Николич — лучший тренер РПЛ. Просто развинтил ЦСКА»

Известный комментатор и футбольный эксперт Василий Уткин похвалил главного тренера «Локомотива» Марко Николича после победы над ЦСКА (2:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
Марко Николич — абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ (к Витории ещё присмотримся). Просто развинтил ЦСКА, спокойненько. И ладно бы только ЦСКА. Топовый тренер. Какая умница.
На послематчей пресс-конференции Николич ответил на слухи о том, что «Локомотив» может продать своих лидеров.
ни больше ни меньше
ни больше ни меньше
Эту ЦСКА и я бы во дворе обыграл...)))
Привет ГТ..
Эту ЦСКА и я бы во дворе обыграл...)))
Привет ГТ..
Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 15 (4)
Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)
Что из этого и следует - Локо просто больше повезло.
Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 15 (4)
Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)
Что из этого и следует - Локо просто больше повезло.
Тупо лжесимеоне и на результат, Витория и Семак таких армейцев бы гоняли до 95той минуты
Тупо лжесимеоне и на результат, Витория и Семак таких армейцев бы гоняли до 95той минуты
По мнению многих экспертов...это скорей ЦСКА сегодня был неправильный...чем Локо превосходен-великолепен....
По мнению многих экспертов...это скорей ЦСКА сегодня был неправильный...чем Локо превосходен-великолепен....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271637/utkin-vasiliy-nikolich-marko
Ну да. Арсенал это ведь уровень.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271637/utkin-vasiliy-nikolich-marko
Ну да. Арсенал это ведь уровень.