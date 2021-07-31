Уткин: «Николич — лучший тренер РПЛ. Просто развинтил ЦСКА»

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вчера, 22:41

Известный комментатор и футбольный эксперт Василий Уткин похвалил главного тренера «Локомотива» после победы над ЦСКА (2:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Марко Николич — абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ (к Витории ещё присмотримся). Просто развинтил ЦСКА , спокойненько. И ладно бы только ЦСКА . Топовый тренер. Какая умница.

На послематчей пресс-конференции Николич ответил на слухи о том, что «Локомотив» может продать своих лидеров.