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Уткин: «Николич — лучший тренер РПЛ. Просто развинтил ЦСКА»

вчера, 22:41
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Известный комментатор и футбольный эксперт Василий Уткин похвалил главного тренера «Локомотива» Марко Николича после победы над ЦСКА (2:1) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Марко Николич — абсолютный и исчерпывающий топ в матч-менеджменте и лучший тренер в РПЛ (к Витории ещё присмотримся). Просто развинтил ЦСКА, спокойненько. И ладно бы только ЦСКА. Топовый тренер. Какая умница.

На послематчей пресс-конференции Николич ответил на слухи о том, что «Локомотив» может продать своих лидеров.

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Все комментарии
bashnat013
bashnat013
сегодня в 10:26
Уткин прав если нести чушь всякую как он то можно пропиариться
112910415
112910415
сегодня в 08:24
Николич предъявил грамотную игру
ни больше ни меньше
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 01:06
Николич,ну Николич..,а где игра-то????
Эту ЦСКА и я бы во дворе обыграл...)))
Привет ГТ..
протон1
протон1
сегодня в 00:49
Не принижая достоинств Николича, неясно, в чём именно проявился его гений в этом матче. ЦСКА сегодня 70 минут самоустранялся
протон1
протон1
сегодня в 00:48
помню как леша стучал наверх . уберите олича. теперь будут кричать болелы. уберите лёшу) Верните Олича ,при нем такого не было....как будто нынешних коней сложно развинтить
RBA
RBA
сегодня в 00:06
Кого развинтил Николич. ЦСКА вообще ничего не показал.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:05, ред.
Вася, похоже разные матчи смотрели....

Удары по воротам (в створ): 16 (4) – 15 (4)

Владение мячом (точность передач): 42,3% (76%) — 57,5% (83%)

Что из этого и следует - Локо просто больше повезло.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:10
Вася, успокойся, посмотри ещё раз кого он обыграл и как и выдохни.
Тупо лжесимеоне и на результат, Витория и Семак таких армейцев бы гоняли до 95той минуты
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:05
Где ж были похвалы и оды Уткина "умнице" Николичу после игры на Суперкубок с Зенитом...???

По мнению многих экспертов...это скорей ЦСКА сегодня был неправильный...чем Локо превосходен-великолепен....
isamsn
isamsn
вчера в 22:59
Что он там развентил? С выставленным сегодня стартовым составом и развинчтвать нечего не нужно было. Отстойная тактика игры от обороны с посредственным соперником.
Стасодзюб
Стасодзюб
вчера в 22:56
А Сережа Семак?
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:54, ред.
наверно Васятка выпил просто, /пьяный/, Акинфеев ошибся и всё, /вообще мне кажется он резко сдал/, никакого развинчивания не было, развинчивание это 4:1, 5:1 и так далее
номер 12
номер 12
вчера в 22:53, ред.
"И ладно бы только ЦСКА."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1271637/utkin-vasiliy-nikolich-marko

Ну да. Арсенал это ведь уровень.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:47
Болельщик "Спартака" ищет поддержки слабых позиций в успехах других.Казань вам в помощь,птичкин.
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