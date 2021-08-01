Болельщик «Локо» объяснил, почему фанаты ушли с трибун перед матчем с ЦСКА

Болельщик «Локомотива» Сергей Моторин рассказал, почему фанаты «железнодорожников» решили уйти с трибуны перед матчем 2-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1) .
Ничего такого в этом не было. Это был перфоманс. Так делают в Европе — болельщики заходят на трибуну одновременно с тем, как команда выходит на поле. Вместе с барабанами и флагами. Так как болельщиков «Локо» было не очень много — чуть больше ста человек, плюс было много места — этот перфоманс было легче всего устроить.
В «Локомотиве» на старте нового сезона сложилась напряженная атмосфера. По слухам, руководство намерено распродать ведущих игроков.
Я слышал там такое делают....
Короче меня сейчас забанят за одни мысли о том что делают в Европе...
Я слышал там такое делают....
Короче меня сейчас забанят за одни мысли о том что делают в Европе...
Ясно же сказано ушли с трибуны, что бы выйти одновременно с командой. Все эти болельщики находились на трибуне весь матч. Со стадиона ушли после матча.
Ясно же сказано ушли с трибуны, что бы выйти одновременно с командой. Все эти болельщики находились на трибуне весь матч. Со стадиона ушли после матча.
Смысл ?
Смысл ?