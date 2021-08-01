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Болельщик «Локо» объяснил, почему фанаты ушли с трибун перед матчем с ЦСКА

01 августа 2021, 19:05
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Болельщик «Локомотива» Сергей Моторин рассказал, почему фанаты «железнодорожников» решили уйти с трибуны перед матчем 2-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (2:1) .

Ничего такого в этом не было. Это был перфоманс. Так делают в Европе — болельщики заходят на трибуну одновременно с тем, как команда выходит на поле. Вместе с барабанами и флагами. Так как болельщиков «Локо» было не очень много — чуть больше ста человек, плюс было много места — этот перфоманс было легче всего устроить.

В «Локомотиве» на старте нового сезона сложилась напряженная атмосфера. По слухам, руководство намерено распродать ведущих игроков.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 августа в 20:22
"Так делают в Европе"....))))
Я слышал там такое делают....
Короче меня сейчас забанят за одни мысли о том что делают в Европе...
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 20:04
Ушли чтобы вернуться
Рaтмир
Рaтмир
01 августа в 19:59
Ну и что на выходе....
hаrut
hаrut
01 августа в 19:58
Причина понятна...
4RT
4RT
01 августа в 19:31
Какой-то бред...
Байкал-38
Байкал-38
01 августа в 19:23
Я вот не пойму, тут кто-нибудь вообще читает дальше заголовка?
Ясно же сказано ушли с трибуны, что бы выйти одновременно с командой. Все эти болельщики находились на трибуне весь матч. Со стадиона ушли после матча.
Трезвый повар
Трезвый повар
01 августа в 19:15
Почему шли с трибуны мне например понятно. Но зачем тогда вернулись? Весь смысл акции пропал
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 августа в 19:14
Не понял,заплатили деньги чтобы придти и уйти?
Смысл ?
LOpp
LOpp
01 августа в 19:14
На стадионе итак было полтора человека ещё эти ушли
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 19:06
Смысл этого перформанса?
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