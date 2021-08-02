Кьеллини сегодня посетит офис «Ювентуса»

Сообщается, что капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сегодня выходит из отпуска.
В течение сегодняшнего дня защитник посетит офис туринского клуба. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента, его контракт подошел к концу 30 июня этого года.
Сам игрок готов пролонгировать договор, однако ветеран выставил некоторые условия «Юве».
Нигеры самые главные расисты. К ним белые приезжают и на них пальцами тычат. Но это же другое.
Нигеры самые главные расисты. К ним белые приезжают и на них пальцами тычат. Но это же другое.
Да ещё перед афроевропейцами на колене ползаем...
Да ещё перед афроевропейцами на колене ползаем...
Контракт будет подписан в любом случае !!!
Удачи тебе с Юве !!!
Контракт будет подписан в любом случае !!!
Удачи тебе с Юве !!!