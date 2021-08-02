Кьеллини сегодня посетит офис «Ювентуса»

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вчера, 11:12

Сообщается, что капитан «Ювентуса» сегодня выходит из отпуска.

В течение сегодняшнего дня защитник посетит офис туринского клуба. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента, его контракт подошел к концу 30 июня этого года.

Сам игрок готов пролонгировать договор, однако ветеран выставил некоторые условия «Юве».