ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

Кьеллини сегодня посетит офис «Ювентуса»

вчера, 11:12

Сообщается, что капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сегодня выходит из отпуска.

В течение сегодняшнего дня защитник посетит офис туринского клуба. В данный момент футболист находится в статусе свободного агента, его контракт подошел к концу 30 июня этого года.

Сам игрок готов пролонгировать договор, однако ветеран выставил некоторые условия «Юве».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:34
Харизматичнейший дядька! И защитник топовый
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
вчера в 15:22
    h8you
    h8you
    вчера в 13:20
    еще попылит,хотя максимум матчей 10-12 в сезоне
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 12:58
    А Орсато не видели там?
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
    вчера в 12:16
    Надеюсь что пришёл забрать трудовую книжку!!😎😂🙏☝️
    Legend 6
    Legend 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 11:33
    Хз, ползанье я вообще не понимаю.
    Нигеры самые главные расисты. К ним белые приезжают и на них пальцами тычат. Но это же другое.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Legend 6 (раскрыть)
    вчера в 11:30
    Меняются ценности. Теперь в Европе толерантность да радужность в цене.
    Да ещё перед афроевропейцами на колене ползаем...
    David Young
    David Young
    вчера в 11:27
    Подпишет новый контракт с бьянконери.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 11:21
    Там 25 лет назад даже Кубок ЛЧ стоял, а теперь одни портреты португального на стенах...
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 11:19
    За трудовой книжкой придёт
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:18
    Всё будет как и должно быть.
    Контракт будет подписан в любом случае !!!
    Удачи тебе с Юве !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:13
    Пришёл заценить отделку...
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