Головин: «„Спарта“ — очень крепкий соперник, будут бороться до конца»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями после победы в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (2:0).
Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Он очень важный, но предстоит ещё ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд.
Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли. Тем не менее «Спарта» — очень крепкий соперник. Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию.
Отметим, что матч «Спарты» и «Монако» прерывался из-за инцидента с фанатами команды хозяев.
Ответный матч «Монако» со «Спартой» пройдёт в Монако 10 августа.
Если честно, то только первые восемь минут видел на поле команду Спарту которая действительно хотела бороться и добиться положительного для себя результата в этом противостоянии. Но после того как на минуте примерно десятой Головин прошёл по правому краю и провел свой опасный удар по воротам где мяч прошёл рядом со штангой, я больше не увидел ту Спарту которая могла бы выиграть этот матч. Ну а на 37 минуте когда счёт открыли монегаски, игра перешла в лёгкую прогулку. При всём уважении к Спарте она смотрелась беспомощно, изредка пытаясь что-то изменить, но как правило доходя к штрафной Монако терялась и не знала что предпринять. Ну а второй гол Монако подвёл жирную черту и сделал этот матч победным для Монако. И я думаю, что ответный матч для Монако будет нести формальный характер, где победитель решил все свои вопросы игрой в гостях.
Всем Добра !!!
Если честно, то только первые восемь минут видел на поле команду Спарту которая действительно хотела бороться и добиться положительного для себя результата в этом противостоянии. Но после того как на минуте примерно десятой Головин прошёл по правому краю и провел свой опасный удар по воротам где мяч прошёл рядом со штангой, я больше не увидел ту Спарту которая могла бы выиграть этот матч. Ну а на 37 минуте когда счёт открыли монегаски, игра перешла в лёгкую прогулку. При всём уважении к Спарте она смотрелась беспомощно, изредка пытаясь что-то изменить, но как правило доходя к штрафной Монако терялась и не знала что предпринять. Ну а второй гол Монако подвёл жирную черту и сделал этот матч победным для Монако. И я думаю, что ответный матч для Монако будет нести формальный характер, где победитель решил все свои вопросы игрой в гостях.
Всем Добра !!!