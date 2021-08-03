Головин: «„Спарта“ — очень крепкий соперник, будут бороться до конца»

Полузащитник «Монако» поделился мыслями после победы в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (2:0).

Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Он очень важный, но предстоит ещё ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд.

Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли. Тем не менее «Спарта» — очень крепкий соперник. Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию.