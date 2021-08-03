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Головин: «„Спарта“ — очень крепкий соперник, будут бороться до конца»

вчера, 22:28
СпартаЛоготип футбольный клуб Спарта (Прага)0 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мыслями после победы в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой» (2:0).

Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Он очень важный, но предстоит ещё ответный матч. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд.

Сегодня до первого гола была в принципе равная игра, но потом мы выглядели лучше и заслуженно выиграли. Тем не менее «Спарта» — очень крепкий соперник. Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию.

Отметим, что матч «Спарты» и «Монако» прерывался из-за инцидента с фанатами команды хозяев.

Ответный матч «Монако» со «Спартой» пройдёт в Монако 10 августа.

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Все комментарии
mtoc57
mtoc57 ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 08:17
    SHMEL258
    SHMEL258
    сегодня в 07:42
    Саша опять не ушёл с поля без голевого действия. В ответке ждём гола.
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:47
    дело решено полностью
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 06:18
    Это Спартааааааа!!!😂😉🤣
    Valeron112
    Valeron112
    сегодня в 02:58
    Мальчишка пра́в,он видел )
    Вячеслав Салтыков
    Вячеслав Салтыков ответ Ironigor (раскрыть)
    сегодня в 01:51
    А мы думали Спарта выиграет 5:0
    Вячеслав Салтыков
    Вячеслав Салтыков
    сегодня в 01:50
    Что тебя задевает ? Изначально ясно что юто команды из разных весов
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 00:33, ред.
    «„Спарта“ — очень крепкий соперник, будут бороться до конца»
    Если честно, то только первые восемь минут видел на поле команду Спарту которая действительно хотела бороться и добиться положительного для себя результата в этом противостоянии. Но после того как на минуте примерно десятой Головин прошёл по правому краю и провел свой опасный удар по воротам где мяч прошёл рядом со штангой, я больше не увидел ту Спарту которая могла бы выиграть этот матч. Ну а на 37 минуте когда счёт открыли монегаски, игра перешла в лёгкую прогулку. При всём уважении к Спарте она смотрелась беспомощно, изредка пытаясь что-то изменить, но как правило доходя к штрафной Монако терялась и не знала что предпринять. Ну а второй гол Монако подвёл жирную черту и сделал этот матч победным для Монако. И я думаю, что ответный матч для Монако будет нести формальный характер, где победитель решил все свои вопросы игрой в гостях.
    Всем Добра !!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:06
    Если ваша уверенность не перерастет в самоуверенность, то проблем быть не должно.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:27
    Ауууу , а где была вообще Спарта ???
    Легкой походкой Монако уже решило свой вопрос в этом противостоянии !!! И никакого чудо не произойдёт !!!
    1bear
    1bear
    вчера в 22:56
    Монако силён,сделали Спарту,а это совсем на слабая команда....
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 22:55
    Несомненно бороться Спарта будет до конца, только без малейшего шанса на успех.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:45
    Ну,считай прошли дальше.
    drug01
    drug01
    вчера в 22:41
    Счёт по игре...
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ mihaluch (раскрыть)
    вчера в 22:41
    Монако во всей квалификации к ЛЧ выше всех классом, но это не гарантия победы и выхода в групповой этап ЛЧ...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 22:37
    Монако классом выше.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 22:34
    Со "Спартой" скорее всего у "Монако" проблем не будет, если в ответной игре полностью не расслабятся. За всю игру не отпускало чувство, что "Монако" банально выше классом.
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 22:32
    Будут, но шансы минимальные...
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