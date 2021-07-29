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Кокорин забил первый гол за «Фиорентину». Отличился в товарищеском матче

вчера, 19:32
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)9 : 0Логотип футбольный клуб Левико ТермеЛевико ТермеМатч завершен

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин забил первый гол за итальянский клуб. Это случилось в товарищеском матче с «Левико Терме».

На 12-й минуте футболист реализовал пенальти.

Сегодня также сообщалось, что «фиалки» предложили услуги россиянина командам из нескольких чемпионатов.

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 10:19
Ого! Кокорин? Да ещё и новость в пятницу? Надо накидаться по такому случаю!
minai
minai
вчера в 22:25
Точно забил? Или это предпродажная брехня.
Gorasul
Gorasul
вчера в 21:27
Последняя новость. Завтра всероссийский праздничный день! Путин только что объявил, отдыхаем!
galem72
galem72
вчера в 20:54
Какоха на столько убог, что, даже исполняя пенальти, чуть не навернулся перед ударом на газон. Просто космический форфард!
Futurista
Futurista ответ 311 (раскрыть)
вчера в 20:43
Он за Спартак и не играл)...в Зените научили...
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:40
Кто кого учил нырять? Кокоша Соболя или Соболь Кокошу?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:29
Вот это МОЩЬ !!! Карпин , ау-у ! Не проспи "мастера" ! ))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:26
Это целое событие, наверно первый и последний
ДСА
ДСА
вчера в 20:25
Дворовые команды легко обыгрывать.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
вчера в 20:09
Еше один претендент на золотой мяч
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:06, ред.
Что творит Санёк , он же мастер, который забивает кому хочет !!!))
beefs
beefs
вчера в 20:04
цена на кокошу резко пошла вверх...
баск
баск
вчера в 20:03, ред.
Остаётся только поаплодировать Фиорентине за её выдающиеся шахтерские таланты..))
Вот где она умудряется выкапывать таких прикольных соперников?

Эта ЛевикоТерме ещё в позапрошлом сезоне вылетела из серии D и теперь играет, вероятно, в чемпионате коммуны Тренто (точнее искать лень)..

На днях фиалки откопали где-то некий Остермюнхен и отважно сыграли с ним..
Что за команда- тоже без стакана не разберёшься, т.к. ни в регионалках, ни даже в Оберлиге её нет.
Гимнастический клуб какой-то что ли?))

Мне вот интересно- а что Фиорентина натренировывает себе в таких матчах?..)))
бибра
бибра
вчера в 19:55
крота дал ещё, взрыхлил почву)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:55
Это вам не какой нибудь Интер или Ювентус , это ж сам «Левико Терме» !!! "Герой" Санек просто!!!
memphis
memphis
вчера в 19:52
И выиграл олимпийскую медаль по прыжкам в воду
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:49
Наконец-то, в третьем по счёту товарняке забил и Кокорин...
1-й матч 11:0
2-й матч 7:1
3-й матч 9:0

Грандиозный успех Александра Кокорина - в трёх товарищеских матчах, в которых "фиалки" забили 27 мячей в ворота соперника, играя с командами из низших лиг, Александр Кокорин забил гол..... Гол с пенальти...

Вопрос только в том, а был ли там пенальти? Нырок был, пенальти не было...

Позорище, нырять в товарищеском матче, чтобы заработать пенальти...
112910415
112910415
вчера в 19:49
а ведь не верили в него !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:47
красиво полетел!))) цена сразу выросла вдвое!
протон1
протон1
вчера в 19:46
Остановите эту машину))
володя трынкин
володя трынкин
вчера в 19:41
можно и шампанского
311
311
вчера в 19:38
Ну хоть нырять научили в Спартаке!)
97ppp3pejwxq
97ppp3pejwxq
вчера в 19:33
Мои поздравления ему.
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