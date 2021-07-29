Кокорин забил первый гол за «Фиорентину». Отличился в товарищеском матче

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вчера, 19:32

Форвард «Фиорентины» забил первый гол за итальянский клуб. Это случилось в товарищеском матче с «Левико Терме».

На 12-й минуте футболист реализовал пенальти.

Какой полет! А какое исполнение! Это наш Сашка pic.twitter.com/XcXO47IeNx — Руслан Абушкин (@abushkin2) July 29, 2021

Сегодня также сообщалось, что «фиалки» предложили услуги россиянина командам из нескольких чемпионатов.