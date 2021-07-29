Кокорин забил первый гол за «Фиорентину». Отличился в товарищеском матче

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин забил первый гол за итальянский клуб. Это случилось в товарищеском матче с «Левико Терме».
На 12-й минуте футболист реализовал пенальти.
Какой полет! А какое исполнение! Это наш Сашка pic.twitter.com/XcXO47IeNx— Руслан Абушкин (@abushkin2) July 29, 2021
Сегодня также сообщалось, что «фиалки» предложили услуги россиянина командам из нескольких чемпионатов.
Вот где она умудряется выкапывать таких прикольных соперников?
Эта ЛевикоТерме ещё в позапрошлом сезоне вылетела из серии D и теперь играет, вероятно, в чемпионате коммуны Тренто (точнее искать лень)..
На днях фиалки откопали где-то некий Остермюнхен и отважно сыграли с ним..
Что за команда- тоже без стакана не разберёшься, т.к. ни в регионалках, ни даже в Оберлиге её нет.
Гимнастический клуб какой-то что ли?))
Мне вот интересно- а что Фиорентина натренировывает себе в таких матчах?..)))
Вот где она умудряется выкапывать таких прикольных соперников?
Эта ЛевикоТерме ещё в позапрошлом сезоне вылетела из серии D и теперь играет, вероятно, в чемпионате коммуны Тренто (точнее искать лень)..
На днях фиалки откопали где-то некий Остермюнхен и отважно сыграли с ним..
Что за команда- тоже без стакана не разберёшься, т.к. ни в регионалках, ни даже в Оберлиге её нет.
Гимнастический клуб какой-то что ли?))
Мне вот интересно- а что Фиорентина натренировывает себе в таких матчах?..)))
1-й матч 11:0
2-й матч 7:1
3-й матч 9:0
Грандиозный успех Александра Кокорина - в трёх товарищеских матчах, в которых "фиалки" забили 27 мячей в ворота соперника, играя с командами из низших лиг, Александр Кокорин забил гол..... Гол с пенальти...
Вопрос только в том, а был ли там пенальти? Нырок был, пенальти не было...
Позорище, нырять в товарищеском матче, чтобы заработать пенальти...
1-й матч 11:0
2-й матч 7:1
3-й матч 9:0
Грандиозный успех Александра Кокорина - в трёх товарищеских матчах, в которых "фиалки" забили 27 мячей в ворота соперника, играя с командами из низших лиг, Александр Кокорин забил гол..... Гол с пенальти...
Вопрос только в том, а был ли там пенальти? Нырок был, пенальти не было...
Позорище, нырять в товарищеском матче, чтобы заработать пенальти...