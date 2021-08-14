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Куман — об уходе Месси: «Не нужно жить прошлым, надо думать о будущем»

сегодня, 13:33

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал тот факт, что каталонский клуб не стал продлевать контракт с нападающим Лионелем Месси.

В целом, это болезненно для всех каталонцев из-за того, что Месси сделал для этого клуба. Лео — очень важный игрок в истории «Барсы», но теперь мы должны думать о будущем. Игроки приходят и уходят, и я в восторге от своей команды, которую пополняют молодые игроки. Не нужно жить прошлым, надо жить сегодняшним и завтрашним.

В первом матче без Месси «Барселона» одержала крупную победу.

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Все комментарии
Тень Абрама
Тень Абрама
сегодня в 15:03
"баба с возу ,кобыле легче"
112910415
112910415
сегодня в 14:33
Сложно перезагружаться без денег
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 14:28
"Барселоне" раньше или позже надо было расставаться с Месси и строить игру без него. Другое дело без "Месси" может потерять часть ценных спонсорских контрактов. Также может упасть цена на трансляции матчей Ла Лиги с участием "Барселоны". Тот же Эль классико, когда в составах команд "Реала" и "Барселоны" были Роналду и Месси привлекал огромное внимание, сейчас такого уже не будет. Единственный выход из этой ситуации приобрести новую молодую суперзвезду, но такой возможности у "Барселоны" увы, пока нет. Добавим к этому проблемы "Барселоны" в стареющей линии обороны. Предположительно, теперь возможно потребуется несколько лет, чтобы вновь "Барселона" находилась в числе основных претендентов на победу в Ла Лиге и Лиге Чемпионов. "Реалу" же может реально помочь трансфер Мбаппе.
протон1
протон1 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 13:56, ред.
Спасибо. Африка стояла в учетке. ну ничего себе. как я там оказался не пойму, отмучился.
YVG
YVG
сегодня в 13:43
Чем раньше, тем лучше.
David Young
David Young ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 13:42
Добрый день. Попробуйте посмотреть часовой пояс установленный у вас в профиле, найти это можно так - Профиль - Редактировать - Мой страница - Часовой пояс.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:40
Сложно думать о будущем, когда: "Финансы поют романсы"...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:36
А в будущем Роналд тоже уйдет)))
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