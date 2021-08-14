Куман — об уходе Месси: «Не нужно жить прошлым, надо думать о будущем»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал тот факт, что каталонский клуб не стал продлевать контракт с нападающим .

В целом, это болезненно для всех каталонцев из-за того, что Месси сделал для этого клуба. Лео — очень важный игрок в истории «Барсы», но теперь мы должны думать о будущем. Игроки приходят и уходят, и я в восторге от своей команды, которую пополняют молодые игроки. Не нужно жить прошлым, надо жить сегодняшним и завтрашним.